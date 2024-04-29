Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. По общепринятой исторической доктрине, созданной немецким историком Миллером в 1749 году, славяне изображаются как недалекие и бестолковые рабы, не способные даже править собой без призванных иноземных царей.

2. Работы Миллера стали основой истории Руси, несмотря на то, что Ломоносов пытался оспорить его теорию. Однако Ломоносова не воспринимали как авторитет в истории.

3. Обнаружение гнёздовского археологического комплекса под Смоленском с 5000 курганов, богатыми находками, не вписывается в теорию о примитивных славянах. Количество курганов здесь превосходит число курганов во всей Скандинавии.

4. Источники информации о варягах (записи Константина Багрянородного и Ахмеда ибн Фадлана) содержат много сомнительных сведений и недостоверны, так как оригинальные рукописи не сохранились.

5. Историки склонны приписывать все красивые артефакты варягам, а грубые изделия - славянам, исходя из предвзятого представления о неразвитости славян.

Вывод: В лекции критикуется общепринятая историческая доктрина, восходящая к трудам Миллера и изображающая славян как отсталый народ. Приводятся факты археологических находок и источников, противоречащих этой доктрине. Высказывается мысль, что современная интерпретация истории славян учеными, такими как Мельникова, продолжает воспроизводить предвзятые представления немецких историков XVIII века.