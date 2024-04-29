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Искусство улиц и площадей (1970)

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В фильме запечатлены архитектурные сооружения советского монументального искусства 1918-1970 гг., которые отличает особый возвышенный характер. Они выражают и пропагандируют главенствующие идеи своего времени, своей эпохи.

Леннаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1970
Автор сценария – Владимир Демин
Режиссер – Мария Клигман
Оператор – Константин Погодин

#ДокументальныйФильм #скульптура #ИскусствоУлицИПлощадей

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rnApG_7Lf1Y
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