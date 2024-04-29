Искусство улиц и площадей (1970)
В фильме запечатлены архитектурные сооружения советского монументального искусства 1918-1970 гг., которые отличает особый возвышенный характер. Они выражают и пропагандируют главенствующие идеи своего времени, своей эпохи.
Леннаучфильм по заказу Гостелерадио СССР 1970
Автор сценария – Владимир Демин
Режиссер – Мария Клигман
Оператор – Константин Погодин
#ДокументальныйФильм #скульптура #ИскусствоУлицИПлощадей
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