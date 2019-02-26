Васнецов А.М. Русский художник, теоретик искусства и историк

[ Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933) ] Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)



Русский художник, теоретик искусства и историк, представитель изобразительного искусства русского модерна. Родился в селе Рябово (Вятская губерния) 25 июля (6 августа) 1856 в семье священника. Учился живописи у старшего брата, В.М.Васнецова. В 1870-е годы, проникшись идеями народничества, оставил искусство, став сельским учителем, но вскоре вернулся к живописи. В 1880-1890 жил в Петербурге, помещал свои рисунки в журналах "Живописное обозрение", "Всемирная иллюстрация" и др. Затем переселился в Москву. Был членом "Товарищества передвижников" и одним из организаторов "Союза русских художников" (1903). Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901-1918), руководил классом пейзажной живописи после смерти И.И.Левитана.



Важное место в его искусстве заняли мотивы девственной природы Урала и Сибири, образы древних гор, хмурых лесов и полноводных рек – эпические образы, примыкающие к искусству северного модерна ("Тайга на Урале. Синяя гора", 1891; "Кама", 1895; "Северный край. Сибирская река", 1899). Вошел в традицию прежде всего своими историко-архитектурными картинами, проникновенно воссоздающими облик Москвы 12-17 вв., чаще всего – Москвы последнего "допетровского" века ("Улица в Китай-городе. Начало 17 века"; "Москва конца 17 столетия: на рассвете у Воскресенских ворот", обе работы – 1900; "Книжные лавочки на Спасском мосту", 1912; "Гонцы. Ранним утром в Кремле", 1913). Точные данные современной мастеру археологии одушевлены здесь поэтической фантазией, передающей не какие-то кусочки старинного быта, а его целостную среду. К этим вещам по духу близки и театральные работы художника (оформление "Ивана Сусанина" М.И.Глинки, 1885, и "Хованщины" М.П.Мусоргского, 1897, для Частной русской оперы С.И.Мамонтова; и др.). Был членом Московского археологического общества (с 1906) и председателем Комиссии по изучению старой Москвы (с 1918); сделал на их заседаниях немало научных докладов. Написал главу "Облик старой Москвы" для второго тома "Истории русского искусства" (1910), выходившей под редакцией И.Э.Грабаря.



В своей книге "Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи" (1908) стремился восстановить идеально-классические представления, полагая, что вне идеалов (или "вне тезисов искусства") "начинается область заблуждений". С этих позиций критиковал "декадентщину". Размежевание модерна и авангарда проявилось здесь так же отчетливо, как и в арт-критике А.Н.Бенуа. После революции продолжал свой цикл "историко-археологических" пейзажей, исполнив в 1920-е годы ряд картин для Коммунального музея (ныне Музей истории и реконструкции Москвы). Писал также живописные этюды Москвы и Подмосковья.



Умер Васнецов в Москве 23 января 1933.





Красная площадь во второй половине XVII века. 1925Крым. 1890Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века. 1901Абрамцевские дали. 1880-еАллея в Абрамцеве. 1917Ахтырка. 1880Ахтырка. Вид усадьбы. 1894Базар. XVII век. 1903Баллада. Урал. 1897Берег залива. Териоки. Фиинляндия. 1881Беседка на кургане. Бывший Найденовский парк. Москва. 1920-еВ Московском КремлеВ осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья. 1915В тени лип. Демьяново. 1907Валдайский монастырь. 1901Варяжские корабли в Великом Новгороде. 1902Весенняя тишь. 1890Ветка яблони. 1930Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924Вид из окна столовой. Рябово. 1919Волнующаяся нива. 1892Воскресенский мост в XVII веке. 1921Выход боярыни (боярыня, княгиня). 1909Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. 1913Гора Благодать. 1890Горное озеро. Урал. 1892Горный пейзаж. 1895Городская площадь XVII векаГремячая башня. Псков. 1908Гроза идет. 1911Двор удельного князяДворцовый мост XVIII века через реку Яузу. Лефортово. 1920-еДнепр перед бурей. 1888Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке. 1923За варкой варенья. 1892Зимний сон ( Зима ). 1908-1914Кама. 1895Кирилло-Белозерский монастырь. 1915Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1922Коломенское. Ворота башни Часозвон. 1927Красная площадь. 1897Красные скалы в Кисловодске. 1895Кремль при Иване III. 1922Крым. Байдарские ворота. 1890Крымский вид. 1893Крымский пейзаж. 1890Лес на горе Благодать. Средний Урал. 1890-еЛесная тропинка. Абрамцево. 1885Летний день. 1880-еЛетний деньЛетний пейзаж. 1902Лиственницы. 1905Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926Медведчики (развлечение). Старая Москва. 1911Москва при Иване Грозном. Красная площадь. 1902Москва середины XVII столетия. Москворецкий мост и Водяные ворота. 1900Москва. Конец XVII века. 1902Московский застенок. Конец XVI века. 1912Московский Кремль при Дмитрии Донском ( Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского перед нашествием Тохтамыша в 1382 году ). 1922Московский Кремль при Иване III. 1921Московский Кремль при Иване Калите. 1921Московский Кремль. 1897Московский Кремль. Соборы. 1894На крестце в Китай-городе. 1902На погосте. Демьяново. 1917На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 1900Новодевичий монастырь. Башни. 1926Новодевичий монастырь. Собор. 1926Новый Симеиз. Сумерки. 1906Ночь. УралОблака. 1880-еОблака1. 1880-1890-еОблака2. 1880-1890-еОборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век. 1918Общественные бани в Москве в XVII веке. 1922Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895Озеро Светлояр. 1906Озеро. 1902Оренбургские степи. 1893Осенняя ветка. 1910-еОсень. 1910-еОсинки. Абрамцево. 1886Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. 1917Площадь в осажденном Китеже. 1906Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903Площадь перед церковью. Улица в городе. 1911Покинутая усадьба. 1901После дождя. 1887Пруд. Демьяново. Близ Клина. 1917Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII век. 1918Пушечно-литейный двор на реке Неглинной. 1918Развалины дома. 1900-еРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922Родина. 1886Ротонда Миловида в Найденовском парке. Москва. 1920-еРыбаки. 1886-1887Сад князя Жемчужного. 1911Северный край. 1899Северный пейзаж. 1902Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке. 1924Серый день (Серенький денек). 1883Сибирь. 1894Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 1927Скит. 1901Скоморохи. 1904Спасские Водяные ворота Китай-города в XVII веке. 1922Старая Москва. 1896Старая Москва. Отъезд с кулачного боя. 1900-еСтарое устье реки Неглинной. 1924Старорусский городСтарый домСтены деревянного города. Москва XVII века. 1920Стрелецкая слобода. 1897Строительство деревянных стен Кремля. XII век. 1903Сумерки. 1889Сумрачный день. 1919Тайга на Урале. Синяя гора. 1891Татары идут. Конец XIV века (Идут! Набег татар на Москву). 1909Тополь. 1887Торг в Нижнем Новгороде. 1908-1913Торг около Кремля. 1930Троице-Сергиева лавра. 1908-1913Троицкая церковь на Берсеневке. 1922Троицкий мост у башни Кутафьи и подъемный мостУ Воробьевых горУ Мясницких ворот Белого города в XVII веке. 1926У стен деревянного города. 1907Улица в Китай-городе. Начало XVII века. 1900Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке. 1926Уральский пейзаж. 1890-1891Уральский пейзаж. 1930Утро. 1892Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. 1904Царский пруд. Демьяново. 1903-1917Цветущий луг. 1882-1885Церковь Цминда Самеба. Кавказ. 1895Чаша моря. 1924-1925Шум старого парка. 1926Элегия. 1893Юнгфрау. Венген. 1912Яшкин дом. 1880-1886Писать, писать с натуры, пока глаза видят, и руки держат кисть… За этюдами молодеешь! Не правда ли? Особенно когда на природе и когда природа красива. Словно встретился опять с любимой девушкой – начинаешь вести с ней задушевные беседы, и хорошо, когда она отвечает взаимностью, то есть когда этюд удается.Огромный плюс современного искусства заключается в том, что художник стал смотреть на природу, как на явление цвета и света: нет ничего черного, глухого, мутного, мертвенного в природе – все проникнуто цветом и светом. Художник и в безлунной ночи стал находить цвет и был прав, так как и звездные лучи имеют цвет.История города есть в то же время и история края, целой эпохи. В постепенном его изменении складывается и общий ход событий данного времени. Вид города служит, так сказать, вещественной скрижалью истории.Влияние передвижников на начинающих художников было огромно и весьма благотворно. Требование рисунка, передача натуры такой, какова она на самом деле, воспитывали здоровое отношение к искусству.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8376852.html