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Васнецов А.М. Русский художник, теоретик искусства и историк

11:03. 26 февраля 2019 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал:


Красная площадь во второй половине XVII века. 1925
Красная площадь во второй половине XVII века. 1925

Крым. 1890
Крым. 1890

Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века. 1901
Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века. 1901


Абрамцевские дали. 1880-е
Абрамцевские дали. 1880-е

Аллея в Абрамцеве. 1917
Аллея в Абрамцеве. 1917

Ахтырка. 1880
Ахтырка. 1880

Ахтырка. Вид усадьбы. 1894
Ахтырка. Вид усадьбы. 1894

Базар. XVII век. 1903
Базар. XVII век. 1903

Баллада. Урал. 1897
Баллада. Урал. 1897

Берег залива. Териоки. Фиинляндия. 1881
Берег залива. Териоки. Фиинляндия. 1881

Беседка на кургане. Бывший Найденовский парк. Москва. 1920-е
Беседка на кургане. Бывший Найденовский парк. Москва. 1920-е

В Московском Кремле
В Московском Кремле

В осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья. 1915
В осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья. 1915

В тени лип. Демьяново. 1907
В тени лип. Демьяново. 1907

Валдайский монастырь. 1901
Валдайский монастырь. 1901

Варяжские корабли в Великом Новгороде. 1902
Варяжские корабли в Великом Новгороде. 1902

Весенняя тишь. 1890
Весенняя тишь. 1890

Ветка яблони. 1930
Ветка яблони. 1930

Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924
Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

Вид из окна столовой. Рябово. 1919
Вид из окна столовой. Рябово. 1919

Волнующаяся нива. 1892
Волнующаяся нива. 1892

Воскресенский мост в XVII веке. 1921
Воскресенский мост в XVII веке. 1921

Выход боярыни (боярыня, княгиня). 1909
Выход боярыни (боярыня, княгиня). 1909

Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904
Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. 1913
Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. 1913

Гора Благодать. 1890
Гора Благодать. 1890

Горное озеро. Урал. 1892
Горное озеро. Урал. 1892

Горный пейзаж. 1895
Горный пейзаж. 1895

Городская площадь XVII века
Городская площадь XVII века

Гремячая башня. Псков. 1908
Гремячая башня. Псков. 1908

Гроза идет. 1911
Гроза идет. 1911

Двор удельного князя
Двор удельного князя

Дворцовый мост XVIII века через реку Яузу. Лефортово. 1920-е
Дворцовый мост XVIII века через реку Яузу. Лефортово. 1920-е

Днепр перед бурей. 1888
Днепр перед бурей. 1888

Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке. 1923
Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке. 1923

За варкой варенья. 1892
За варкой варенья. 1892

Зимний сон ( Зима ). 1908-1914
Зимний сон ( Зима ). 1908-1914

Кама. 1895
Кама. 1895

Кирилло-Белозерский монастырь. 1915
Кирилло-Белозерский монастырь. 1915

Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916

Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1922
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1922

Коломенское. Ворота башни Часозвон. 1927
Коломенское. Ворота башни Часозвон. 1927

Красная площадь. 1897
Красная площадь. 1897

Красные скалы в Кисловодске. 1895
Красные скалы в Кисловодске. 1895

Кремль при Иване III. 1922
Кремль при Иване III. 1922

Крым. Байдарские ворота. 1890
Крым. Байдарские ворота. 1890

Крымский вид. 1893
Крымский вид. 1893

Крымский пейзаж. 1890
Крымский пейзаж. 1890

Лес на горе Благодать. Средний Урал. 1890-е
Лес на горе Благодать. Средний Урал. 1890-е

Лесная тропинка. Абрамцево. 1885
Лесная тропинка. Абрамцево. 1885

Летний день. 1880-е
Летний день. 1880-е

Летний день
Летний день

Летний пейзаж. 1902
Летний пейзаж. 1902

Лиственницы. 1905
Лиственницы. 1905

Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926
Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926

Медведчики (развлечение). Старая Москва. 1911
Медведчики (развлечение). Старая Москва. 1911

Москва при Иване Грозном. Красная площадь. 1902
Москва при Иване Грозном. Красная площадь. 1902

Москва середины XVII столетия. Москворецкий мост и Водяные ворота. 1900
Москва середины XVII столетия. Москворецкий мост и Водяные ворота. 1900

Москва. Конец XVII века. 1902
Москва. Конец XVII века. 1902

Московский застенок. Конец XVI века. 1912
Московский застенок. Конец XVI века. 1912

Московский Кремль при Дмитрии Донском ( Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского перед нашествием Тохтамыша в 1382 году ). 1922
Московский Кремль при Дмитрии Донском ( Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского перед нашествием Тохтамыша в 1382 году ). 1922

Московский Кремль при Иване III. 1921
Московский Кремль при Иване III. 1921

Московский Кремль при Иване Калите. 1921
Московский Кремль при Иване Калите. 1921

Московский Кремль. 1897
Московский Кремль. 1897

Московский Кремль. Соборы. 1894
Московский Кремль. Соборы. 1894

На крестце в Китай-городе. 1902
На крестце в Китай-городе. 1902

На погосте. Демьяново. 1917
На погосте. Демьяново. 1917

На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 1900
На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 1900

Новодевичий монастырь. Башни. 1926
Новодевичий монастырь. Башни. 1926

Новодевичий монастырь. Собор. 1926
Новодевичий монастырь. Собор. 1926

Новый Симеиз. Сумерки. 1906
Новый Симеиз. Сумерки. 1906

Ночь. Урал
Ночь. Урал

Облака. 1880-е
Облака. 1880-е

Облака1. 1880-1890-е
Облака1. 1880-1890-е

Облака2. 1880-1890-е
Облака2. 1880-1890-е

Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век. 1918
Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век. 1918


Общественные бани в Москве в XVII веке. 1922
Общественные бани в Москве в XVII веке. 1922

Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895
Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895

Озеро Светлояр. 1906
Озеро Светлояр. 1906

Озеро. 1902
Озеро. 1902

Оренбургские степи. 1893
Оренбургские степи. 1893

Осенняя ветка. 1910-е
Осенняя ветка. 1910-е

Осень. 1910-е
Осень. 1910-е

Осинки. Абрамцево. 1886
Осинки. Абрамцево. 1886

Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. 1917
Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. 1917

Площадь в осажденном Китеже. 1906
Площадь в осажденном Китеже. 1906

Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903
Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903

Площадь перед церковью. Улица в городе. 1911
Площадь перед церковью. Улица в городе. 1911

Покинутая усадьба. 1901
Покинутая усадьба. 1901

После дождя. 1887
После дождя. 1887

Пруд. Демьяново. Близ Клина. 1917
Пруд. Демьяново. Близ Клина. 1917

Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII век. 1918
Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII век. 1918

Пушечно-литейный двор на реке неглинной. 1918
Пушечно-литейный двор на реке Неглинной. 1918

Развалины дома. 1900-е
Развалины дома. 1900-е

Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922
Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922

Родина. 1886
Родина. 1886

Ротонда Миловида в Найденовском парке. Москва. 1920-е
Ротонда Миловида в Найденовском парке. Москва. 1920-е

Рыбаки. 1886-1887
Рыбаки. 1886-1887

Сад князя Жемчужного. 1911
Сад князя Жемчужного. 1911

Северный край. 1899
Северный край. 1899

Северный пейзаж. 1902
Северный пейзаж. 1902

Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке. 1924
Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке. 1924

Серый день (Серенький денек). 1883
Серый день (Серенький денек). 1883

Сибирь. 1894
Сибирь. 1894

Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 1927
Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 1927

Скит. 1901
Скит. 1901

Скоморохи. 1904
Скоморохи. 1904

Спасские Водяные ворота Китай-города в XVII веке. 1922
Спасские Водяные ворота Китай-города в XVII веке. 1922

Старая Москва. 1896
Старая Москва. 1896

Старая Москва. Отъезд с кулачного боя. 1900-е
Старая Москва. Отъезд с кулачного боя. 1900-е

Старое устье реки Неглинной. 1924
Старое устье реки Неглинной. 1924

Старорусский город
Старорусский город

Старый дом
Старый дом

Стены деревянного города. Москва XVII века. 1920
Стены деревянного города. Москва XVII века. 1920

Стрелецкая слобода. 1897
Стрелецкая слобода. 1897

Строительство деревянных стен Кремля. XII век. 1903
Строительство деревянных стен Кремля. XII век. 1903

Сумерки. 1889
Сумерки. 1889

Сумрачный день. 1919
Сумрачный день. 1919

Тайга на Урале. Синяя гора. 1891
Тайга на Урале. Синяя гора. 1891

Татары идут. Конец XIV века (Идут! Набег татар на Москву). 1909
Татары идут. Конец XIV века (Идут! Набег татар на Москву). 1909

Тополь. 1887
Тополь. 1887

Торг в Нижнем Новгороде. 1908-1913
Торг в Нижнем Новгороде. 1908-1913

Торг около Кремля. 1930
Торг около Кремля. 1930

Троице-Сергиева лавра. 1908-1913
Троице-Сергиева лавра. 1908-1913

Троицкая церковь на Берсеневке. 1922
Троицкая церковь на Берсеневке. 1922

Троицкий мост у башни Кутафьи и подъемный мост
Троицкий мост у башни Кутафьи и подъемный мост

У Воробьевых гор
У Воробьевых гор

У Мясницких ворот Белого города в XVII веке. 1926
У Мясницких ворот Белого города в XVII веке. 1926

У стен деревянного города. 1907
У стен деревянного города. 1907

Улица в Китай-городе. Начало XVII века. 1900
Улица в Китай-городе. Начало XVII века. 1900

Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке. 1926
Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке. 1926

Уральский пейзаж. 1890-1891
Уральский пейзаж. 1890-1891

Уральский пейзаж. 1930
Уральский пейзаж. 1930

Утро. 1892
Утро. 1892

Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. 1904
Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. 1904

Царский пруд. Демьяново. 1903-1917
Царский пруд. Демьяново. 1903-1917

Цветущий луг. 1882-1885
Цветущий луг. 1882-1885

Церковь Цминда Самеба. Кавказ. 1895
Церковь Цминда Самеба. Кавказ. 1895

Чаша моря. 1924-1925
Чаша моря. 1924-1925

Шум старого парка. 1926
Шум старого парка. 1926

Элегия. 1893
Элегия. 1893

Юнгфрау. Венген. 1912
Юнгфрау. Венген. 1912

Яшкин дом. 1880-1886
Яшкин дом. 1880-1886


Писать, писать с натуры, пока глаза видят, и руки держат кисть… За этюдами молодеешь! Не правда ли? Особенно когда на природе и когда природа красива. Словно встретился опять с любимой девушкой – начинаешь вести с ней задушевные беседы, и хорошо, когда она отвечает взаимностью, то есть когда этюд удается.
Васнецов А.М.

Огромный плюс современного искусства заключается в том, что художник стал смотреть на природу, как на явление цвета и света: нет ничего черного, глухого, мутного, мертвенного в природе – все проникнуто цветом и светом. Художник и в безлунной ночи стал находить цвет и был прав, так как и звездные лучи имеют цвет.
Васнецов А.М.

История города есть в то же время и история края, целой эпохи. В постепенном его изменении складывается и общий ход событий данного времени. Вид города служит, так сказать, вещественной скрижалью истории.
Васнецов А.М.

Влияние передвижников на начинающих художников было огромно и весьма благотворно. Требование рисунка, передача натуры такой, какова она на самом деле, воспитывали здоровое отношение к искусству.
Васнецов А.М.


[Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)]Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)

Русский художник, теоретик искусства и историк, представитель изобразительного искусства русского модерна. Родился в селе Рябово (Вятская губерния) 25 июля (6 августа) 1856 в семье священника. Учился живописи у старшего брата, В.М.Васнецова. В 1870-е годы, проникшись идеями народничества, оставил искусство, став сельским учителем, но вскоре вернулся к живописи. В 1880-1890 жил в Петербурге, помещал свои рисунки в журналах "Живописное обозрение", "Всемирная иллюстрация" и др. Затем переселился в Москву. Был членом "Товарищества передвижников" и одним из организаторов "Союза русских художников" (1903). Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901-1918), руководил классом пейзажной живописи после смерти И.И.Левитана.

Важное место в его искусстве заняли мотивы девственной природы Урала и Сибири, образы древних гор, хмурых лесов и полноводных рек – эпические образы, примыкающие к искусству северного модерна ("Тайга на Урале. Синяя гора", 1891; "Кама", 1895; "Северный край. Сибирская река", 1899). Вошел в традицию прежде всего своими историко-архитектурными картинами, проникновенно воссоздающими облик Москвы 12-17 вв., чаще всего – Москвы последнего "допетровского" века ("Улица в Китай-городе. Начало 17 века"; "Москва конца 17 столетия: на рассвете у Воскресенских ворот", обе работы – 1900; "Книжные лавочки на Спасском мосту", 1912; "Гонцы. Ранним утром в Кремле", 1913). Точные данные современной мастеру археологии одушевлены здесь поэтической фантазией, передающей не какие-то кусочки старинного быта, а его целостную среду. К этим вещам по духу близки и театральные работы художника (оформление "Ивана Сусанина" М.И.Глинки, 1885, и "Хованщины" М.П.Мусоргского, 1897, для Частной русской оперы С.И.Мамонтова; и др.). Был членом Московского археологического общества (с 1906) и председателем Комиссии по изучению старой Москвы (с 1918); сделал на их заседаниях немало научных докладов. Написал главу "Облик старой Москвы" для второго тома "Истории русского искусства" (1910), выходившей под редакцией И.Э.Грабаря.

В своей книге "Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи" (1908) стремился восстановить идеально-классические представления, полагая, что вне идеалов (или "вне тезисов искусства") "начинается область заблуждений". С этих позиций критиковал "декадентщину". Размежевание модерна и авангарда проявилось здесь так же отчетливо, как и в арт-критике А.Н.Бенуа. После революции продолжал свой цикл "историко-археологических" пейзажей, исполнив в 1920-е годы ряд картин для Коммунального музея (ныне Музей истории и реконструкции Москвы). Писал также живописные этюды Москвы и Подмосковья.

Умер Васнецов в Москве 23 января 1933.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8376852.html

Метки: васнецов, живопись, искусство, картины, русские художники, художник

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2 коммент.»

  • 3985 1891
    XAPOH 26 февраля 2019 в 12:20 Ссылка
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    Дааа….

    Ответить
  • 3985 1891
    XAPOH 26 февраля 2019 в 12:21 Ссылка
    GD Star Rating
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    Дааа….
    Посмотрел на твАрения Аполлинария Михайловича.
    Грустно стало.
    Ведь, судя по картинам, Аполлинарий Михайлович внес большей вклад в искажение истории Руси!

    Ответить

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