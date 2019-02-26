Васнецов А.М. Русский художник, теоретик искусства и историк
11:03. 26 февраля 2019 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Красная площадь во второй половине XVII века. 1925
Крым. 1890
Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века. 1901
Абрамцевские дали. 1880-е
Аллея в Абрамцеве. 1917
Ахтырка. 1880
Ахтырка. Вид усадьбы. 1894
Базар. XVII век. 1903
Баллада. Урал. 1897
Берег залива. Териоки. Фиинляндия. 1881
Беседка на кургане. Бывший Найденовский парк. Москва. 1920-е
В Московском Кремле
В осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья. 1915
В тени лип. Демьяново. 1907
Валдайский монастырь. 1901
Варяжские корабли в Великом Новгороде. 1902
Весенняя тишь. 1890
Ветка яблони. 1930
Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924
Вид из окна столовой. Рябово. 1919
Волнующаяся нива. 1892
Воскресенский мост в XVII веке. 1921
Выход боярыни (боярыня, княгиня). 1909
Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904
Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века. 1913
Гора Благодать. 1890
Горное озеро. Урал. 1892
Горный пейзаж. 1895
Городская площадь XVII века
Гремячая башня. Псков. 1908
Гроза идет. 1911
Двор удельного князя
Дворцовый мост XVIII века через реку Яузу. Лефортово. 1920-е
Днепр перед бурей. 1888
Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке. 1923
За варкой варенья. 1892
Зимний сон ( Зима ). 1908-1914
Кама. 1895
Кирилло-Белозерский монастырь. 1915
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1916
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке. 1922
Коломенское. Ворота башни Часозвон. 1927
Красная площадь. 1897
Красные скалы в Кисловодске. 1895
Кремль при Иване III. 1922
Крым. Байдарские ворота. 1890
Крымский вид. 1893
Крымский пейзаж. 1890
Лес на горе Благодать. Средний Урал. 1890-е
Лесная тропинка. Абрамцево. 1885
Летний день. 1880-е
Летний день
Летний пейзаж. 1902
Лиственницы. 1905
Лубяной торг на Трубе в XVII веке. 1926
Медведчики (развлечение). Старая Москва. 1911
Москва при Иване Грозном. Красная площадь. 1902
Москва середины XVII столетия. Москворецкий мост и Водяные ворота. 1900
Москва. Конец XVII века. 1902
Московский застенок. Конец XVI века. 1912
Московский Кремль при Дмитрии Донском ( Вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского перед нашествием Тохтамыша в 1382 году ). 1922
Московский Кремль при Иване III. 1921
Московский Кремль при Иване Калите. 1921
Московский Кремль. 1897
Московский Кремль. Соборы. 1894
На крестце в Китай-городе. 1902
На погосте. Демьяново. 1917
На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 1900
Новодевичий монастырь. Башни. 1926
Новодевичий монастырь. Собор. 1926
Новый Симеиз. Сумерки. 1906
Ночь. Урал
Облака. 1880-е
Облака1. 1880-1890-е
Облака2. 1880-1890-е
Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век. 1918
Общественные бани в Москве в XVII веке. 1922
Озеро в горной Башкирии. Урал. 1895
Озеро Светлояр. 1906
Озеро. 1902
Оренбургские степи. 1893
Осенняя ветка. 1910-е
Осень. 1910-е
Осинки. Абрамцево. 1886
Основание Кремля. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. 1917
Площадь в осажденном Китеже. 1906
Площадь Ивана Великого в Кремле. XVII век. 1903
Площадь перед церковью. Улица в городе. 1911
Покинутая усадьба. 1901
После дождя. 1887
Пруд. Демьяново. Близ Клина. 1917
Пушечно-литейный двор на реке Неглинной в XVII век. 1918
Пушечно-литейный двор на реке Неглинной. 1918
Развалины дома. 1900-е
Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века. 1922
Родина. 1886
Ротонда Миловида в Найденовском парке. Москва. 1920-е
Рыбаки. 1886-1887
Сад князя Жемчужного. 1911
Северный край. 1899
Северный пейзаж. 1902
Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке. 1924
Серый день (Серенький денек). 1883
Сибирь. 1894
Симонов монастырь. Облака и золотые купола. 1927
Скит. 1901
Скоморохи. 1904
Спасские Водяные ворота Китай-города в XVII веке. 1922
Старая Москва. 1896
Старая Москва. Отъезд с кулачного боя. 1900-е
Старое устье реки Неглинной. 1924
Старорусский город
Старый дом
Стены деревянного города. Москва XVII века. 1920
Стрелецкая слобода. 1897
Строительство деревянных стен Кремля. XII век. 1903
Сумерки. 1889
Сумрачный день. 1919
Тайга на Урале. Синяя гора. 1891
Татары идут. Конец XIV века (Идут! Набег татар на Москву). 1909
Тополь. 1887
Торг в Нижнем Новгороде. 1908-1913
Торг около Кремля. 1930
Троице-Сергиева лавра. 1908-1913
Троицкая церковь на Берсеневке. 1922
Троицкий мост у башни Кутафьи и подъемный мост
У Воробьевых гор
У Мясницких ворот Белого города в XVII веке. 1926
У стен деревянного города. 1907
Улица в Китай-городе. Начало XVII века. 1900
Уличное движение на Воскресенском мосту в XVIII веке. 1926
Уральский пейзаж. 1890-1891
Уральский пейзаж. 1930
Утро. 1892
Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. 1904
Царский пруд. Демьяново. 1903-1917
Цветущий луг. 1882-1885
Церковь Цминда Самеба. Кавказ. 1895
Чаша моря. 1924-1925
Шум старого парка. 1926
Элегия. 1893
Юнгфрау. Венген. 1912
Яшкин дом. 1880-1886
Писать, писать с натуры, пока глаза видят, и руки держат кисть… За этюдами молодеешь! Не правда ли? Особенно когда на природе и когда природа красива. Словно встретился опять с любимой девушкой – начинаешь вести с ней задушевные беседы, и хорошо, когда она отвечает взаимностью, то есть когда этюд удается.
Васнецов А.М.
Огромный плюс современного искусства заключается в том, что художник стал смотреть на природу, как на явление цвета и света: нет ничего черного, глухого, мутного, мертвенного в природе – все проникнуто цветом и светом. Художник и в безлунной ночи стал находить цвет и был прав, так как и звездные лучи имеют цвет.
Васнецов А.М.
История города есть в то же время и история края, целой эпохи. В постепенном его изменении складывается и общий ход событий данного времени. Вид города служит, так сказать, вещественной скрижалью истории.
Васнецов А.М.
Влияние передвижников на начинающих художников было огромно и весьма благотворно. Требование рисунка, передача натуры такой, какова она на самом деле, воспитывали здоровое отношение к искусству.
Васнецов А.М.
[Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)]Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856-1933)
Русский художник, теоретик искусства и историк, представитель изобразительного искусства русского модерна. Родился в селе Рябово (Вятская губерния) 25 июля (6 августа) 1856 в семье священника. Учился живописи у старшего брата, В.М.Васнецова. В 1870-е годы, проникшись идеями народничества, оставил искусство, став сельским учителем, но вскоре вернулся к живописи. В 1880-1890 жил в Петербурге, помещал свои рисунки в журналах "Живописное обозрение", "Всемирная иллюстрация" и др. Затем переселился в Москву. Был членом "Товарищества передвижников" и одним из организаторов "Союза русских художников" (1903). Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1901-1918), руководил классом пейзажной живописи после смерти И.И.Левитана.
Важное место в его искусстве заняли мотивы девственной природы Урала и Сибири, образы древних гор, хмурых лесов и полноводных рек – эпические образы, примыкающие к искусству северного модерна ("Тайга на Урале. Синяя гора", 1891; "Кама", 1895; "Северный край. Сибирская река", 1899). Вошел в традицию прежде всего своими историко-архитектурными картинами, проникновенно воссоздающими облик Москвы 12-17 вв., чаще всего – Москвы последнего "допетровского" века ("Улица в Китай-городе. Начало 17 века"; "Москва конца 17 столетия: на рассвете у Воскресенских ворот", обе работы – 1900; "Книжные лавочки на Спасском мосту", 1912; "Гонцы. Ранним утром в Кремле", 1913). Точные данные современной мастеру археологии одушевлены здесь поэтической фантазией, передающей не какие-то кусочки старинного быта, а его целостную среду. К этим вещам по духу близки и театральные работы художника (оформление "Ивана Сусанина" М.И.Глинки, 1885, и "Хованщины" М.П.Мусоргского, 1897, для Частной русской оперы С.И.Мамонтова; и др.). Был членом Московского археологического общества (с 1906) и председателем Комиссии по изучению старой Москвы (с 1918); сделал на их заседаниях немало научных докладов. Написал главу "Облик старой Москвы" для второго тома "Истории русского искусства" (1910), выходившей под редакцией И.Э.Грабаря.
В своей книге "Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи" (1908) стремился восстановить идеально-классические представления, полагая, что вне идеалов (или "вне тезисов искусства") "начинается область заблуждений". С этих позиций критиковал "декадентщину". Размежевание модерна и авангарда проявилось здесь так же отчетливо, как и в арт-критике А.Н.Бенуа. После революции продолжал свой цикл "историко-археологических" пейзажей, исполнив в 1920-е годы ряд картин для Коммунального музея (ныне Музей истории и реконструкции Москвы). Писал также живописные этюды Москвы и Подмосковья.
Умер Васнецов в Москве 23 января 1933.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8376852.html
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Дааа….
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Дааа….
Посмотрел на твАрения Аполлинария Михайловича.
Грустно стало.
Ведь, судя по картинам, Аполлинарий Михайлович внес большей вклад в искажение истории Руси!