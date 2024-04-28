На днях я писал, что Украина делает все, чтобы ее граждане, выехавшие с Украины во избежании мобилизации и отправки на фронт, не вернулись на Украину. В частности, после принятия закона об ужесточении мобилизации им отказывают в предоставлении консульских услуг, замене и продлении паспортов, причем уже на основании постановления Кабмина Украины.

Хочу еще раз сказать, что России есть смысл побороться за этих людей. Почему? Потому что это наши русские люди. Очевидно, они сделали свой выбор. И они не выбрали курс Зеленского.

Самая большая проблема сегодня на этом пути — ограничения на въезд украинцев в Россию. По понятным причинам фильтрация должна быть очень тщательной. Но цель фильтра — отсеять часть, чтобы пропустить основное. Наша система пока работает наоборот — больше людей признаются нежелательными лицами в России и отправляются обратно. Высокий процент отказов и отсутствие возможности подать апелляцию и обжаловать это решение будут неуклонно снижать количество желающих приехать в Россию. А наша страна будет терять наших русских людей.

Помимо инструмента обжалования для тех, кто уже пробовал пересечь границу и получил отказ, а также улучшения качества фильтрационных мероприятий тех, кто прилетает в Шереметьево, есть и еще один способ.

Как раз для тех граждан Украины, кто находится за рубежом и теперь не сможет получить документы: надо разрешить украинцам обращаться в российские дипучреждения за рубежом для получения документов, разрешающих въезд в Россию, вида на жительство или разрешение на временное пребывание. Такой способ позволит, с одной стороны, российским властям и силовикам без спешки, тщательно проверять заявителей. А с другой стороны, люди, прошедшие проверку, гарантированно въедут в Россию. И ожидание будет может и долгим, но не мучительным и с минимумом рисков.

Можно пойти еще дальше и предусмотреть систему, которая бы дистанционно помогала людям искать работу в России. В России порядка 70% предприятий испытывает дефицит кадров, который по подсчетам РАН на конец 2023 года составлял приблизительно до 4,8 млн человек. На днях на съезде РСПП Владимир Путин говорил именно об этом: страна в ближайшие несколько лет столкнется с дефицитом кадров и квалификаций. Он особенно подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы. По его словам, здесь нужны другие подходы. И возможность въехать в Россию украинцам видится отличным выходом из этой ситуации, ведь это люди, говорящие с нами на одном языке, имеющие того же Бога и тот же базовый культурный код.

Россия таким образом проявит заботу о русских. Сделает то, что, по сути, напрашивалось уже давно — создаст условия для воссоединения русских людей. Истинное проявление гуманизма, такой шаг однозначно укрепит авторитет России в мире и докажет, что русские и украинцы — не просто братские народы то, это один народ, разделенный волей политиков и силой антироссийской пропаганды.

Запад утверждает, что Россия агрессор — напала на Украину. Но нигде и никогда в мире граждане страны, на которую напали, массово не переезжали в страну, которая напала. А в Россию переехало колоссальное количество граждан Украины, что на Западе стараются не замечать. А если разрешить, поедут еще.

Это напрочь разрушает те мифы, что создают враги относительно конфликта на Украине.

Еще один важный момент. Когда количество желающих достигнет внушительных показателей, а у меня нет сомнений, что так и будет, это станет мощным аргументом в пользу нашей страны, например, в ООН. Россия сможет показать, сколько украинцев добровольно выбрали нашу сторону, нашу страну. Особенно этот аргумент будет силен в противовес украинской политике, бросившей своих без защиты государства.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Украина препятствует возвращению граждан, покинувших страну для избежания мобилизации, отказывая им в консульских услугах.

2. России стоит побороться за этих людей, так как они являются "нашими русскими людьми", сделавшими выбор не в пользу курса Зеленского.

3. Проблемой является ограничение на въезд украинцев в Россию из-за строгой фильтрации, высокого процента отказов и отсутствия возможности обжалования.

4. Предлагается разрешить украинцам обращаться в российские дипучреждения за рубежом для получения документов на въезд в Россию после тщательной проверки.

5. Дополнительно предлагается создать систему для помощи украинцам в дистанционном поиске работы в России для восполнения дефицита кадров.

6. Приток украинцев в Россию продемонстрирует единство русского народа, разделенного политиками и антироссийской пропагандой.

7. Массовый переезд украинцев в Россию опровергает утверждения Запада о "российской агрессии" против Украины.

8. Значительное число украинцев, выбравших Россию, может стать весомым аргументом в пользу позиции России, например, в ООН.

Вывод:

В статье предлагается создать благоприятные условия для въезда и трудоустройства граждан Украины в России, что позволит не только решить проблему дефицита кадров, но и продемонстрировать единство русского народа. Этот фактор может стать серьезным аргументом в пользу позиции России на международной арене и опровергнуть обвинения Запада в "агрессии" против Украины.