Психологическая война против нашей страны
У нас в России, похоже, появилась новая форма мошенничества. Теперь звонят родственникам бойцов, которые находятся на фронте.
Не так уж важно, кто звонит. Наши ублюдки-мошенники, украинские мошенники, связанные заодно и с украинскими центрами ИПСО.
Схема такая. Звонят и говорят: мы из ВСУ, ваш сын сейчас у нас в плену, если вы не перешлёте определённую сумму, мы запишем видео как издеваемся над вашим сыном. Причём, как рассказывает знакомый офицер, у одной матери дошло до того что ей объясняли, как лучше и быстрее взять кредит. Её сын, был на задаче, и мать действительно с ним связаться не могла.
Еще одному бойцу – замечу того же отряда – тоже позвонила мама, спросила где он и все ли с ним в порядке. Ей тоже звонили мошенники.
И это становится массовой проблемой. Обзвон родственников наших военных мошенниками. Или просто больными ублюдками. Тоже реальная ситуация: жене офицера звонят с угрозами, хамят. Причём, человек особо и не скрывает, кто он. Местный полоумный навальнист. Заявление на него напишут, тут все ясно.
Но, вообще не важно, кто именно звонит. Важно другое.
Какое-то упыри сливают врагу данные по семьям и родственникам наших солдат и офицеров. Первое, что приходит в голову: это банки.
Потому что совсем не трудно сопоставить сумму ежемесячных начислений на карточку, с тем, кто такой получатель. Ну и дальше поднять данные по родне. Это если, тот, кто сдает наших бойцов врагу, не имеет доступ к другой базе, которая формируется совместно с МО.
Причём, это началось всё не вчера. Месяца три назад уже обсуждали с Настей Кашеваровой эту ситуацию. Идут обзвоны родственников бойцов. Очень часто потом, когда деньги уже перевели, выяснилось, что боец не в плену, а был на задаче, на опорнике, в госпитале. Но все данные на бойца у преступников есть полностью.
И это все больше даже не про мошенничество. Это куда в большей степени психологическая война против нашей страны, и против тыла и против фронта.
Ну вот как бойцы могут сконцентрироваться на боевых задачах (а просчёт означает гибель) когда у них дома в тылу не понятно что происходит и родным звонят всякие ублюдки.
С колл-центрами сразу разобраться сложно, но можно просто обесточивать Украину. А вот с теми, кто продаёт (или передаёт по идейным соображениям) врагу данные по семьям наших военных, надо поступать максимально жёстко. И квалифицировать их действия, как измену Родине и шпионаж.
Андрей Медведев
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. В России появилась новая форма мошенничества – звонки родственникам бойцов на фронте с требованием денег, угрозами и оскорблениями.
2. Звонят как российские, так и украинские мошенники, связанные с центрами ИПСО.
3. Мошенники угрожают издевательствами над военнопленными и советуют брать кредиты для выплат.
4. Данные о семьях и родственниках военнослужащих, вероятно, сливаются врагу сотрудниками банков или лицами, имеющими доступ к базам МО.
5. Это не только мошенничество, но и психологическая война против России, ее тыла и фронта.
6. Предлагается жестко наказывать за измену Родине и шпионаж тех, кто передает данные врагу.
Вывод:
Утечка данных о семьях российских военнослужащих представляет серьезную угрозу национальной безопасности и боеспособности армии. Необходимо принять срочные меры по защите конфиденциальной информации, усилить кибербезопасность и ужесточить наказание за госизмену и шпионаж в отношении тех, кто помогает врагу в психологической войне против России.
Вопли в пустоту. Это – какой-то капитализьм. Ничего святого по вопросу бабла.
Если есть затруднения в применении предлогов со словом “Украина”, то можно обсудить.