У нас в России, похоже, появилась новая форма мошенничества. Теперь звонят родственникам бойцов, которые находятся на фронте.

Не так уж важно, кто звонит. Наши ублюдки-мошенники, украинские мошенники, связанные заодно и с украинскими центрами ИПСО.

Схема такая. Звонят и говорят: мы из ВСУ, ваш сын сейчас у нас в плену, если вы не перешлёте определённую сумму, мы запишем видео как издеваемся над вашим сыном. Причём, как рассказывает знакомый офицер, у одной матери дошло до того что ей объясняли, как лучше и быстрее взять кредит. Её сын, был на задаче, и мать действительно с ним связаться не могла.

Еще одному бойцу – замечу того же отряда – тоже позвонила мама, спросила где он и все ли с ним в порядке. Ей тоже звонили мошенники.

И это становится массовой проблемой. Обзвон родственников наших военных мошенниками. Или просто больными ублюдками. Тоже реальная ситуация: жене офицера звонят с угрозами, хамят. Причём, человек особо и не скрывает, кто он. Местный полоумный навальнист. Заявление на него напишут, тут все ясно.

Но, вообще не важно, кто именно звонит. Важно другое.

Какое-то упыри сливают врагу данные по семьям и родственникам наших солдат и офицеров. Первое, что приходит в голову: это банки.

Потому что совсем не трудно сопоставить сумму ежемесячных начислений на карточку, с тем, кто такой получатель. Ну и дальше поднять данные по родне. Это если, тот, кто сдает наших бойцов врагу, не имеет доступ к другой базе, которая формируется совместно с МО.

Причём, это началось всё не вчера. Месяца три назад уже обсуждали с Настей Кашеваровой эту ситуацию. Идут обзвоны родственников бойцов. Очень часто потом, когда деньги уже перевели, выяснилось, что боец не в плену, а был на задаче, на опорнике, в госпитале. Но все данные на бойца у преступников есть полностью.

И это все больше даже не про мошенничество. Это куда в большей степени психологическая война против нашей страны, и против тыла и против фронта.

Ну вот как бойцы могут сконцентрироваться на боевых задачах (а просчёт означает гибель) когда у них дома в тылу не понятно что происходит и родным звонят всякие ублюдки.

С колл-центрами сразу разобраться сложно, но можно просто обесточивать Украину. А вот с теми, кто продаёт (или передаёт по идейным соображениям) врагу данные по семьям наших военных, надо поступать максимально жёстко. И квалифицировать их действия, как измену Родине и шпионаж.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В России появилась новая форма мошенничества – звонки родственникам бойцов на фронте с требованием денег, угрозами и оскорблениями.

2. Звонят как российские, так и украинские мошенники, связанные с центрами ИПСО.

3. Мошенники угрожают издевательствами над военнопленными и советуют брать кредиты для выплат.

4. Данные о семьях и родственниках военнослужащих, вероятно, сливаются врагу сотрудниками банков или лицами, имеющими доступ к базам МО.

5. Это не только мошенничество, но и психологическая война против России, ее тыла и фронта.

6. Предлагается жестко наказывать за измену Родине и шпионаж тех, кто передает данные врагу.

Вывод:

Утечка данных о семьях российских военнослужащих представляет серьезную угрозу национальной безопасности и боеспособности армии. Необходимо принять срочные меры по защите конфиденциальной информации, усилить кибербезопасность и ужесточить наказание за госизмену и шпионаж в отношении тех, кто помогает врагу в психологической войне против России.

Дополнительный вывод:

Банки также должны нести ответственность за то, что выдают кредиты, которые могут быть использованы в мошеннических схемах против граждан. Необходимо разработать механизм защиты личных средств граждан, чтобы в случае выявления факта отправки денег мошенникам, средства компенсировались банком, кредит закрывался, а банк возвращал деньги через свои внутренние процедуры, работая совместно с правительством.

В настоящее время банки фактически наживаются на горе людей, ставя финансовую выгоду выше всего – им неважен повод выдачи кредита, главное, что по закону заемщик обязан его вернуть любой ценой, даже если это означает отобрать у человека последние средства. Такая ситуация недопустима. Граждане должны быть защищены не только от мошенников, но и от произвола банковской системы, зачастую проявляющего полное равнодушие к человеческим трагедиям.