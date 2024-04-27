Почему так важен прорыв фронта в Очеретино. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. На Украине создана группировка войск "Север" для освобождения Харьковской, Сумской и Черниговской областей от украинских сил.
2. Россия активно наносит удары по инфраструктуре Харькова и области для подготовки наступления.
3. Зеленский обратился к республиканцам США через Fox News, признав неуверенность в позитивном исходе конфликта для Украины.
4. Арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов, курировавший строительство объектов для Минобороны, по подозрению в превышении полномочий. Возможна связь с трагедией в Крокус Сити Холле.
5. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну, что рассматривается как победа традиционных ценностей над либерально-банкирским лобби.
Вывод:
В беседе обсуждались военные действия на Украине, подготовка России к наступлению на Харьков и признаки ослабления позиций Украины. Также затрагивались кадровые перестановки в российском руководстве в связи с подозрениями в нарушениях при строительных работах Минобороны. Наконец, решение суда по делу Вайнштейна рассматривалось как символическая победа традиционных ценностей над либеральной повесткой.