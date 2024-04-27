Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Почему так важен прорыв фронта в Очеретино. Николай Сорокин

17 0

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. На Украине создана группировка войск "Север" для освобождения Харьковской, Сумской и Черниговской областей от украинских сил.

2. Россия активно наносит удары по инфраструктуре Харькова и области для подготовки наступления.

3. Зеленский обратился к республиканцам США через Fox News, признав неуверенность в позитивном исходе конфликта для Украины.

4. Арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов, курировавший строительство объектов для Минобороны, по подозрению в превышении полномочий. Возможна связь с трагедией в Крокус Сити Холле.

5. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну, что рассматривается как победа традиционных ценностей над либерально-банкирским лобби.

Вывод:
В беседе обсуждались военные действия на Украине, подготовка России к наступлению на Харьков и признаки ослабления позиций Украины. Также затрагивались кадровые перестановки в российском руководстве в связи с подозрениями в нарушениях при строительных работах Минобороны. Наконец, решение суда по делу Вайнштейна рассматривалось как символическая победа традиционных ценностей над либеральной повесткой.

Источник: https://rutube.ru/video/749df760a9fdce041bc7e37fa9c3e472/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Российский ученый сообщил о новом необычном явлении: как вибрации Земли связаны с тонким миром человека.
Победа под Сталинградом – дорогая победа
Танк Т-34 напал на вермахт, как монстр
Власть – от бога, бог – от власти!
За что депортировали чеченцев и ингушей.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru