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Системы ПВО Ирана

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Переведенный на русский язык с иранского документальный фильм о иранских системах ПВО.
Много уникальных и ранее не публиковавшихся кадров.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9114749.html
Метки: ближний восток, Видео, впк, документальное кино, иран, пво, технологии
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