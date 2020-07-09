Цели «Беркута» и «Десны». Какими были первые советские зенитные ракетные системы

Развертывание вокруг столицы С-25, получившей кодовое название «Беркут», было завершено до 1958 года. Он стал первым отечественным образцом зенитного управляемого ракетного оружия, доведенным до серийного производства и принятым на вооружение. Система неоднократно усовершенствовалась, что позволило ей прослужить до середины 1980-х годов.

Разработанная на её основе С-75 «Десна» впервые в Советском Союзе была испытана в боевых условиях, став впоследствии самой применяемой в мире системой ПВО. Специалисты отмечают, что она получилась очень удачной и успешно поставлялась на экспорт в более чем 40 стран.

С-25 «окольцевала» столицу

В конце 1940-х годов потенциальный противник уже имел на вооружении стратегические бомбардировщики. Они были носителями ядерного оружия, которое могли перебросить на территорию СССР и тем самым достать Москву. В связи с этим Сталин лично поставил задачу создать в кратчайшие сроки ПВО столицы.

9 августа 1950 года Постановлением Совета Министров СССР Конструкторскому бюро № 1 (КБ-1, ныне — ​​​​​​Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина) была поставлена задача разработать систему зенитного управляемого ракетного оружия (ЗУРО) «Беркут».

ЗРК С-25 © Сергей Преображенский/ТАСС

Была принята концепция, предложенная А.А. Расплетиным и не имеющая аналогов в мире: многоканальная радиолокационная станция наведения, выполняющая функции обнаружения воздушных целей, их сопровождения, сопровождения зенитных ракет и наведения их на цели. Каждый радиолокатор осуществлял обзор пространства в секторе 60 градусов, сканируя двумя лопатообразными лучами. Он обнаруживал, захватывал и автоматически сопровождал до 20 целей и 20 наводимых на них ракет. Затем выдавал команды управления и передавал их на ракеты. Построение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) на основе секторных радиолокаторов определило весь облик будущей системы ПВО Москвы, а Расплетин стал её главным конструктором в 1953 году.

Система ПВО столицы была построена таким образом, что радиолокаторы кругового обзора были выдвинуты на дальние рубежи для обнаружения подлетающих целей. Затем два кольца секторных многоканальных ЗРК, удаленных от Москвы на 50 км (24 комплекса) и 90 км (32 комплекса). В их состав входили радиолокаторы наведения с зенитными ракетами. Управление системой обеспечивали центральный и четыре секторных командных пункта.

Перед каждым радиолокатором наведения на удалении от 1,2 до 4 км располагалось 60 стартовых столов. Ракеты стартовали вертикально, автоматически захватывались радиолокаторами на сопровождение и далее передаваемыми на ракеты командами наводились на цели.

Зенитная ракета стационарного ЗРК С-25 в музее полигона Капустин Яр © Leonidl/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Испытания С-25 на полигоне Капустин Яр начались в сентябре 1952 года, и уже 2 ноября был проведен первый успешный пуск ракеты. 25 апреля 1953-го в ходе испытаний был сбит самолет-мишень бомбардировщик Ту-4, летящий на высоте 7 тыс. м. Именно эта дата стала днем рождения нового вида оружия ПВО, способного эффективно вести борьбу с самолетами и другими аэродинамическими средствами нападения в любых погодных условиях.

«…На небе разыгралась такая картина, как будто сближались друг с другом два сказочных змея, распуская за собой огромные серебристо-чешуйчатые хвосты. Когда змеи схлестнулись лбами, то более быстрый полетел дальше, а у второго голова отвалилась от хвоста и начала падать, облизываемая языками пламени, разваливаться на дымящиеся и горящие куски», — писал в своей книге «Секретная зона. Исповедь генерального конструктора» один из создателей С-25 генерал-лейтенант Григорий Кисунько.

7 мая 1955 года «Беркут» был принят на вооружение Советской армии. Впервые ракета В-300 системы С-25 была открыто показана на военном параде 7 ноября 1960 года.

ЗРС могла сбивать самолеты и бомбардировщики, летящие со скорость до 1500 км/ч на максимальной высоте до 20 км. По тем временам это был настоящий технический прорыв — комплекс, который мог одновременно решать задачи и отслеживания, и поражения большого количества воздушных целей. При этом конструкторами была реализована возможность координации и взаимодействия между отдельными батареями системы. Изюминкой С-25 было наличие многоканальных РЛС. Вплоть до конца 1960-х годов ни один другой комплекс не мог похвастаться такими возможностями.

Ракеты комплекса С-25 на военном параде в честь 69-й годовщины Октябрьской революции, 1986 год © Виталий Созинов, Александр Яковлев/ТАСС

После модернизации 1966 года «Беркут» получил возможность поражать также крылатые ракеты, летящие со скоростью до 4300 км/ч в диапазоне высот от 0,5 до 35 км, при этом максимальная дальность действия комплекса составляла 58 км. Кроме того, появилась возможность опознавания на индикаторах принадлежности самолета.

Были у С-25 и недостатки. Комплекс был полностью не мобилен, а вооруженные им военные части представляли собой большие по площади объекты, которые были уязвимы для ядерных ударов противника. Также была относительно высокая стоимость и сложность эксплуатации. Поэтому в СССР быстро отказались от дальнейшей постройки С-25 в пользу создания более простых, но при этом мобильных ЗРС (такими впоследствии стали С-75 и С-125).

Несмотря на многократные модернизации, к началу 1980-х годов С-25 уже завершала свое существование — технические решения полностью исчерпали возможности дальнейшего совершенствования. К тому же в 1979 году на вооружение была принята другая новая ЗРС — С-300П. С боевого дежурства С-25 сняли в 1984-м.

С-75: первая боевая

В середине 1950-х годов обеспечение ПВО важнейших объектов на территории СССР и создание ПВО в приграничных районах требовали разработки мобильной ЗРС с минимальным временем развертывания (свертывания) на позиции. И первой такой системой стала С-75. Ее средства могли перевозить автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским транспортом.

Из-за ограничений, обусловленных применявшейся элементной базой, С-75 являлась одноканальной по цели. Она осуществляла поражение цели, совершающей полет в произвольном направлении, обеспечивая наведение на цель до трех ракет.

ЗРК С-75 © ТАСС

С-75 разрабатывалась на основе принципов, заложенных в С-25, в том числе с обеспечением линейного сканирования пространства в ортогональных плоскостях. При проектировании её были найдены и впервые внедрены многие научно-технические решения, такие как новая конструкция антенн со скрытыми сканерами, алгоритм наведения ракеты на цель по методу половинного спрямления, режим автоматического функционального контроля с проведением обстрела имитируемой цели «электронными ракетами».

Государственные испытания С-75 были успешно завершены в 1957 году, и 12 декабря Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1382-638 система была принята на вооружение войск ПВО страны. Кстати, наиболее распространенной, удачной и боевой модификацией С-75 стал не первый его вариант с индексом СА-75 «Двина», а именно С-75 «Десна», принятый на вооружение 22 мая 1959 года.

ЗРК С-75 © Олег Пороховников/ТАСС

ЗРС неоднократно модернизировалась вплоть до 1975 года, а её модификации выпускались до 1987-го. После модернизации 1975 года С-75 смог поражать воздушные цели с максимальной скоростью до 3700 км/ч на дальности до 65 км и на высоте до 30 км. Всего было изготовлено и передано в эксплуатацию около 1 тыс. комплектов для наших войск и около 800 единиц за рубеж.

С-75 стал самым применяемым комплексом ПВО в мире, однако его первый успех был не в небе СССР. Два комплекса были отправлены в Китай по просьбе Мао Цзэдуна, там советские специалисты обучали китайские расчеты работе на С-75. И 7 октября 1959 года в небе над Пекином ими был уничтожен скоростной разведчик RВ-57D на высоте около 21 тыс. м. Данный эпизод стал первым в истории, когда самолет был уничтожен запущенной с земли зенитной управляемой ракетой.

В советском же небе первый успех этой ЗРС случился в ноябре 1959-го, когда над Волгоградом на высоте 28 тыс. м был сбит американский разведывательный аэростат. И именно ракеты «Десны» 1 мая 1960 года смогли сбить в небе над Уралом высотный самолет-шпион U-2, пилотируемый летчиком США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Этот эпизод до сих пор считается одним из самых громких международных скандалов времен холодной войны.

Другим политически значимым применением ЗРС стало уничтожение U-2 над Кубой 27 октября 1962 года. Звездным часом «Десны» стала вьетнамская война. Включенные в состав Военно-воздушных сил Вьетнамской народной армии советские дивизионы за все время уничтожили, по разным оценкам, от 1200 до 1900 американских самолетов. После Вьетнама С-75 активно использовали практически во всех локальных конфликтах ХХ века — в Египте, в Индии, во время ирано-иракской войны и на Балканах в 1990-х. Даже известны случаи, когда китайские зенитчики обстреливали ими вьетнамские истребители МиГ-21. Советские С-75 воевали против созданных в Советском Союзе самолетов.

Москва. Красная площадь. Военный парад в честь 57-й годовщины Великого Октября. Колонна зенитно-ракетных установок С-75. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС/

Последний же известный случай боевого применения ЗРС данного типа зафиксирован несколько лет назад. В открытых источниках утверждалось, что в 2016-м якобы при помощи С-75 хуситы сбили над Йеменом современный американский беспилотник MQ-1 Predator.

За создание С-75 главный конструктор комплекса Александр Расплетин и главный инженер КБ-1 Федор Лукин стали лауреатами Ленинской премии. Заместитель главного конструктора Борис Бункин и главный конструктор ракеты Петр Грушин были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

После «Триумфов» придет «Прометей»

Созданные затем ЗРС С-125 «Нева», С-200 «Ангара», С-300 в конечном итоге позволили нашей стране успешно решать геополитические задачи. С момента появления первых С-25 и С-75 прошло более 65 лет, но и сегодня именно Россия является одним из ведущих производителей различных систем и комплексов ПВО. На мировом рынке вооружений наряду с авиационной техникой они пользуются стабильно высоким спросом.

Сегодня настоящим бестселлером можно назвать ЗРС С-400 «Триумф». Ее обладателями уже стали Индия и Китай, а история контракта на поставку Турции наделала много шума — против приобретения российских систем активно выступили США и НАТО.

Представители Минобороны РФ также заявляли о возможном экспорте «Триумфов» в Белоруссию и Казахстан, но официально о фактах таких поставок не говорилось. Сообщалось, что на С-400 существует «реальная очередь»: интерес со стороны стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторых государств — членов ОДКБ.

С-400, которая является продолжателем славных традиций советских систем ПВО, сегодня составляет основу защиты российского воздушного пространства. Поставки её в войска концерном ВКО «Алмаз-Антей» идут ежегодно. В июне сообщалось о подписании ещё одного контракта, согласно которому до 2023 года Вооруженные силы РФ получат ещё три полка «Триумфов».

В ближайшие годы российская армия начнет получать перспективную ЗРС пятого поколения С-500 «Прометей» с повышенным противоракетным потенциалом. Предполагается, что по боевым возможностям она будет значительно превосходить С-400 и её конкурента — американскую систему PAC-3 (последняя версия зенитного ракетного комплекса Patriot).

С-400 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в парке «Патриот» © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин заявлял в интервью газете «Красная звезда», что С-500 помимо аэродинамических и баллистических целей будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. И по техническим характеристикам её можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны.

Основная задача комплекса — уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета. Кроме того, С-500 способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты. Сергей Бабаков, начальник зенитно-ракетных войск ВКС России, генерал-майор

На сегодняшний день аналогов этой российской разработке в мире не существует. Роман Азанов В материале использована информация с официального сайта НПО «Алмаз»

Обложка: ЗРК С-25 на военном параде в честь 61-й годовщины Великой Октябрьской революции, 1978 год © Валентин Мастюков/ТАСС