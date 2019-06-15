Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июня 2019

За последний месяц боевики в Идлибе заметно активизировались. Из зоны деэскалаци все чаще стали прилетать мины и ракеты РСЗО на мирные населенные пункты. В конце мая-начале июня боевики неоднократно, с применением танков и БМП, атаковали правительственные войска в направлении Хамы.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Местные жители за 8 лет устали от войны, особенно устали постоянно куда-то бежать. Многие их них, несмотря на постоянные обстрелы, отказываются покидать свои дома.

Представители легитимной власти самых разных уровней не теряют чувства уверенности в завтрашнем дне, разделяя все тяготы и невзгоды вместе со своим народом.

Так, Мухамед Махди-Аль-Али, мэр деревни Хаттаб провинции Хама, как и большинство управленцев на местах, остался в своей деревне. Он рассказал, что боевики захватили этот район в 2017 году. Несмотря на то, что сирийская армия смогла в кратчайшие сроки освободить эту территорию, боевики успели разграбить дома мирных жителей.

«За 10 дней оккупации боевиками было украдено все ценное имущество, дома разрушены, посевы на полях сожжены», — вспоминает Махди-Аль-Али.

И вот, беда снова настигла Хаттаб. 10 июня джихадисты нанесли удар по деревне из систем залпового огня. В этот раз потерь удалось избежать, но обстрел вызвал сильный пожар на полях с пшеницей. Практически весь урожай сгорел.

Террористы используют тактику «выжженной земли», чтобы спровоцировать недовольство среди мирных жителей. Однако это только усиливает чувство ненависти к террористическим группировкам, открывающим огонь по беззащитным женщинам и детям.

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