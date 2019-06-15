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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 июня 2019

10:03. 15 июня 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО)

Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна

За последний месяц боевики в Идлибе заметно активизировались. Из зоны деэскалаци все чаще стали прилетать мины и ракеты РСЗО на мирные населенные пункты. В конце мая-начале июня боевики неоднократно, с применением танков и БМП, атаковали правительственные войска в направлении Хамы.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Местные жители за 8 лет устали от войны, особенно устали постоянно куда-то бежать. Многие их них, несмотря на постоянные обстрелы, отказываются покидать свои дома.

Представители легитимной власти самых разных уровней не теряют чувства уверенности в завтрашнем дне, разделяя все тяготы и невзгоды вместе со своим народом.

Так, Мухамед Махди-Аль-Али, мэр деревни Хаттаб провинции Хама, как и большинство управленцев на местах, остался в своей деревне. Он рассказал, что боевики захватили этот район в 2017 году. Несмотря на то, что сирийская армия смогла в кратчайшие сроки освободить эту территорию, боевики успели разграбить дома мирных жителей.

«За 10 дней оккупации боевиками было украдено все ценное имущество, дома разрушены, посевы на полях сожжены», — вспоминает Махди-Аль-Али.

И вот, беда снова настигла Хаттаб. 10 июня джихадисты нанесли удар по деревне из систем залпового огня. В этот раз потерь удалось избежать, но обстрел вызвал сильный пожар на полях с пшеницей. Практически весь урожай сгорел.

Террористы используют тактику «выжженной земли», чтобы спровоцировать недовольство среди мирных жителей. Однако это только усиливает чувство ненависти к террористическим группировкам, открывающим огонь по беззащитным женщинам и детям.

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Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна
Сирия: тактика «выжженной земли» в Идлибе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО)

Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Кабр-Эс-Сит провинции Дамаск.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Местные жители очень тепло встретили русских военнослужащих. Большая часть, проживающих в Кабр-Эс-Сит, женщины и дети. Многих объединяет одна трагедия — мужчины погибли в борьбе с международным терроризмом. Глава поселения сказал, что даже в такой сложной ситуации они не опускают руки. 

«Конечно нам трудно без сильных мужских рук. Война всегда забирает сильных. Посмотрите, кто проживает у нас в городке. Этим женщинам приходится смириться с горем и восстанавливать мир на нашей земле для будущих поколений. Это хорошо, что при помощи России у нас наступил мир. Спасибо Вашему президенту и братскому российскому народу. Ваши сыны также погибали за нашу страну. Мы ежедневно молимся за Вас и Ваши семьи» — сказал «Русской Весне» старейшина населенного пункта Асам Деруши.

Такие тёплые слова звучат из уст сирийцев повсеместно. Российских военнослужащих встречают как освободителей. Улыбки и смех детей — это главная награда за исполнение воинского долга на территории Сирийской Арабской Республики.

Городок Кабр-Эс-Сит постепенно возвращает свой довоенный облик. В первую очередь уделяется внимание социально значимым объектам. Сейчас в полном объеме функционируют 2 больницы, детская поликлиника и школа.

Старейшина от лица всех жителей поблагодарил российских военнослужащих за оказанную помощь и пригласил на торжественное открытие нового образовательного учреждения перед началом учебного года. 

Совместными усилиями Сирии и России в 345 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 2463 жилых домов, 219 школ, 166 дошкольных учреждений и 203 медицинских учреждений.

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Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна
Сирия: российских военных встречают как освободителей (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Военные разведчики в Северной Хаме



Специалисты российской военной разведки в Северной Хаме общаются с командиром "Сил Тигра" бригадным генералом Сухейлом..





На фронте сейчас очередное "перемирие" http://anna-news.info/sirijskoe-komandovanie-obyavilo-o-novom-peremirii-v-bolshom-idlibe/ (хотя боевики его не соблюдают), для выхода гражданских из зоны активных боевых действий.
Объявлено с 13 июня на 72 часа, так что через пару дней активные боевые действия возобновятся, хотя Турция продолжает давить на Россию, чтобы та повлияла на Дамаск и остановила наступательные операции.


Общие результаты сражения в Северной Хаме в мае и первой половине июня 2019 года.

Инцидент с обстрелом турецкого опорника (где в результата минометного обстрела ранено 3 турецких солдата) турки используют как аргумент в обвинениях сирийцев в "неизбирательном применении силы" и грозятся, что это так не оставят. С начала активных действий турецкой армии на север Сирии, это уже далеко не первый раз когда турки попадают под раздачу – с ранеными и даже убитыми. Как правило все это не выходило за пределы ответных обстрелов или раздраженных комментариев. Скорее всего и этот эпизод заиграют. Тем более, что уж не туркам выступать – часть их подопечных с турецким оружием участвовали в сражениях, так что делать вид, что Турция тут посторонняя, не получится.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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