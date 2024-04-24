После запуска качественного и системного разрушения экономики флагмана ЕС – Германии, через лишение доступа к дешевым энергетическим и иным ресурсам из России, хрупкость привычного благополучия стала очевидна, заставляя многих напрячься и задуматься. Усиливающийся процесс утраты Францией своей неоколониальной империи в Африке, которая позволяла ей получать ресурсы практически даром, предсказуемо обернётся схожими проблемами. У думающих представителей и интересантов других, ранее благополучных стран Европы, возникает резонный вопрос – что должно произойти или сломаться, чтобы негативные события развернулись и у них.

Выросший из экономического союза угля и стали ЕС со временем обрёл черты больших государств, подобных России, для которых характерны естественный дисбаланс и борьба с ним. Выравнивание и снижение разрывов между территориями часто принимает форму лечения симптомов путём бюджетных трансферов, субсидий и директивного переноса точек уплаты налогов крупных компаний. В результате долгих согласований и компромиссов, практически для каждой что-то из себя представляющей страны ЕС можно выделить несколько отраслей и/или компаний-чемпионов (штаб-квартиры, торговые дома и финансовые подразделения ТНК), ответственных за формирование бизнес-среды, ядра благополучия.

Рассчитывая на устойчивость крупных компаний мирового масштаба легко обмануться. Расположение штаб-квартиры условной ArcelorMittal в Люксембурге, Maersk в Дании, различных энергетических, химических, автомобильных и т.д. концернов в странах Западной Европы хорошо с точки зрения выплаты налогов в стабильном мире. При разрушении глобальной мир-системы корпорации потеряют своё монопольное положение и/или их рынок сократится в разы. Высокая доходность была следствием не «свободных рыночных законов» и конкурентоспособности, а влияния «незримого провидения».

После обрушения / ухода системообразующих корпораций, вся сопутствующая деловая инфраструктура и сфера услуг очень быстро погибнет. Происходящее будет напоминать последствия закрытия градообразующего завода в моногороде. Реальные производственные мощности, месторождения природных ресурсов и т.д. давно уже расположены в развивающихся странах. Структура импорта и экспорта многих стран зеркальна – завезли на несколько десятков миллиардов машин, оборудования, техники и т.д., произвели ряд операций и отправили дальше на экспорт. Очень показательный пример – в 2023 г. Израиль импортировал драгоценных камней и металлов на $4,7 млрд., а экспортировал их же на $7,4 млрд. Большая часть современной Европы живёт на таких производственных цепочках.

Крупные и средние страны ЕС пока ещё сохраняют якорные компании / отрасли, но небольшие давно лишены такой иллюзии, поддерживая качество жизни за счет субсидий и дотаций. Был период, когда Прибалтика жила за счёт контроля и ренты с транзитных потоков из России, но эти времена прошли. После выпадения основных экономических локомотивов, очередь придёт за сидящими на пособиях. Сильные геополитические игроки не только перестанут делиться, но также выгребут запасы и резервы. Именно это делает США последние несколько лет в отношении Европы.

И, да, современные ТНК, европейские экономики и целые страны организованы так неэффективно и криво, что перехватить над ними контроль в разы дороже и сложнее, чем разрушить и создать заново, с чистого листа…))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. После ухудшения экономической ситуации в Германии и Франции другие страны Европы начнут задумываться о своем будущем благополучии.

2. Многие благополучные страны ЕС базируются на нескольких ключевых отраслях и компаниях-гигантах, расположенных на их территории.

3. Доходность европейских корпораций обусловлена их монопольным положением, а не конкурентоспособностью. При разрушении глобальной системы они потеряют свои преимущества.

4. Уход системообразующих корпораций приведет к краху сопутствующей деловой инфраструктуры и сферы услуг в этих странах.

5. Небольшие страны ЕС уже живут за счет субсидий и дотаций. Когда выпадут основные локомотивы, очередь дойдет до них.

6. Сильные геополитические игроки не только перестанут делиться, но и заберут остатки резервов у Европы, как это делают США.

7. Современные ТНК и европейские экономики устроены так неэффективно, что проще создать новое, чем пытаться перехватить над ними контроль.

Вывод: По мнению автора, грядет системный крах благополучия многих европейских стран из-за ухода крупных корпораций, который повлечет за собой разрушение деловой инфраструктуры. Небольшие страны, зависящие от субсидий, окажутся в еще более тяжелом положении, так как их ресурсы будут выгребать сильные игроки.