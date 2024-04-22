Весной семидесятого… О праздновании столетия со дня рождения В.И.Ленина (1970)
О праздновании столетия со дня рождения В.И.Ленина в Ленинграде, о воплощении в жизнь его революционных идей. Стихи за кадром читает поэт Роберт Рождественский.
Ленинградское ТВ 1970
Автор сценария – Б. Марков
Режиссеры – Людмила Панич и Юлиан Панич
Операторы – Ю.Иванов, В. Бабенков, А. Васин
#ВеснойСемидесятого #ДокументальныйФильм #ленин
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