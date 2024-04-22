Нужно перестать заниматься шапкозакидательством по поводу того, что Украина вот-вот падет, Запад бросил ее и перестал оказывать помощь, а на фронте все прекрасно. Такая риторика может привести только к негативным результатам, учитывая, что ВСУ не прекращают удары, как на линии фронта, так и по тылам, а поставки западного оружия и техники не прекращались. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Нам нужна беспощадно правдивая картина того, что происходит на самом деле. Как только примешивается пропаганда, сразу исчезает реальная картина дел. Это меня больше всего тревожит — народу и армии надо говорить правду, даже если она очень неприятная», — подчеркнул Баранец.

Действительно, многие российские СМИ пестрят сообщениями о плачевном состоянии ВСУ, главным образом, о нехватке личного состава, дефиците вооружения и особенно боеприпасов. Может сложиться такое впечатление, что украинские фронты вот-вот обвалятся, и перед нашими войсками откроется прямой путь на Киев. Ну а там и до полной капитуляции нацистской Украины недалеко. Безусловно, не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство россиян хотело бы видеть именно такой финал событий. И верит в это. Думается, также будет правдой если признать, что народ подустал от СВО, хотя стараниями руководства в стране мало ощущается дыхание войны, разве вот только госпитали забиты раненными, да наши медики и мертвого с того света вернут.

И на этой почве хорошо приживается любая информация о наших успехах на фронтах, даже самых малых. И народ начинает жить трепетными ожиданиями близкой победы. Причем, как ни удивительно, мы не радуемся потерям нашего нынешнего врага, вчерашнего брата, сестры и друга.

Одно из известных интернет-изданий России пишет, в частности: хотя закон об ужесточении мобилизации на Украине формально еще не вступил в законную силу, сотрудники ТЦК (военкоматов) фактически уже получили от властей отмашку на полный беспредел. Как будто раньше было иначе! Гребли всех подряд и тысячами. Однако, по мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, закон об ужесточении мобилизации на Украине является «отчаянным жестом», который никак не изменит обстановку в пользу ВСУ на поле боя. На передовой в настоящий момент значительно ощущается нехватка живой силы, военной техники и вооружения. Множество солдат полегло, и многие получили тяжелые ранения. При этом украинские войска на многих участках фронта продолжают отступать, неся большие потери и умножая число убитых, а также инвалидов, которых на Украине даже по официальным данным — огромное количество. Но киевский режим бесплатно не лечит своих бойцов, программы реабилитации не предоставляет, как и обещанные выплаты… В общем, «полный абзац».

Однако обратим внимание на источник информации. Он находится в США, как и некоторые другие источники, располагающие якобы точными сведениями о состоянии ВСУ. Часто подобные сообщения приходят еще из Германии, Британии и Нидерландов.

А также — из самой Украины, где на кадрах украинских телеграмм-каналов видно, как на улицах населенных пунктов злобные «военкомы» отлавливают мужчин, заталкивают их в автобусы и отправляют прямехенько на войну — на убой, на «мясные» штурмы, в трактовке наших СМИ.

А еще российские издания любят показывать, как попавшие в плен украинские солдаты жалуются на то, что еды им не давали и вообще командиры бросили их на произвол судьбы. Возникает вопрос: а если бы хорошо кормили и командиры не бросили бы их, что было бы? Причем, заметьте, никто из пленных не жалуется ни на нехватку патронов, беспилотников, снарядов и т.д. Об этом постоянно твердят только западные источники информации (аналитики, политики) и киевские власти.

Лгут, конечно, с утра до вечера. Возьмем для примера сводку МО РФ с 13 по 19 апреля. Там отмечено, что на Донецком направлении были отражены семь контратак ВСУ. На Авдеевском — 53 (!) контратаки штурмовых групп девяти бригад противника. На Южно-Донецком направлении наши войска вели бои с шестью бригадами ВСУ. На Херсонском — тоже с шестью бригадами противника.

За неделю потери ВСУ на земле составили 6465 военнослужащих, 13 танков и 27 боевых бронированных машин. Причем нехватки сил и средств вроде как и не ощущается. Солдаты ВСУ идут в атаку напористо, агрессивно и, что важно, мотивированно.

А ведь еще были уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26, четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты «Точка-У».

Это далеко не полный перечень потерь противника в живой силе и технике. Свидетельствует ли он о дефиците в ВСУ всего и вся, прежде всего солдат? Нет, конечно. По данным МО России, только за минувшую неделю нанесено поражение 46 бригадам ВСУ. Бригада, заметим, это больше —меньше 3 (трех) тыс. чел. Откуда, как говорится, «дровишки»?

Незадолго до начала нашей СВО, 31 января 2022 г., секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн чел. По его словам, до 420 тыс. имели боевой опыт, приобретенный в конфликте на востоке Украины. За время проведения Специальной военной операции мобилизационный потенциал Украины формально снизился из-за оттока значительной части населения за рубеж и утраты контроля над рядом территорий, но не так существенно, как могло бы показаться при поверхностном подходе к данным, что, кстати, наблюдается в российских СМИ.

Но, по данным газеты The Guardian**, 90% мигрантов из Украины (беглецов) составляли женщины, дети и старики. Согласно выводам издания, мобилизационный ресурс Украины на середину 2022 г. был 6,8 млн чел. Однако с учетом погрешностей методики подсчета мобресурс может находиться в диапазоне 6 – 8 млн чел., причем ближе к верхней цифре.

В июле прошлого года министр обороны Украины Резников (уже экс) на международной конференции отмечал: «Мобилизованы в ВСУ — до 700 000 человек, пограничники — до 60 000, Нацгвардия — до 90 000, Национальная полиция — до 100 000. У нас сегодня более одного млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны». Смысл его выступления сводился к тому, чтобы Запад бесперебойно давал деньги и оружие, а украинцев для войны с Россией достаточно.

Кстати, Киев воюет по канонам СССР, создав массовую армию. А более точно — по канонам Второй мировой. В тот период ряд стран смог мобилизовать от 10 и более процентов населения: Германия — 25,7%, СССР — 17,5%, Австралия — 14,4%, Финляндия — 14,3%, Венгрия — 13,1%, Япония — 12,7%, Великобритания и США — по 12,3%, Новая Зеландия — 11,9%. 10% от количества населения Украины — это 3,7 млн (от оставшихся от 37,5 млн). Но украинское государство не обладает необходимыми запасами вооружения и прочими ресурсами, чтобы хотя бы в теории рассчитывать на столь высокий уровень мобилизации. Таким образом, потенциально на Украине по мобилизации могут быть призваны более 10 млн чел. Отсюда — практически неисчерпаемый резерв ВСУ. А мы тут плачем, мол, украинскую «птичку жалко»!

При этом утром 20 апреля Минобороны РФ сообщило о массированном нападении украинских БПЛА на российские регионы. В течение ночи средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА, из которых 26 — над территорией Белгородской обл., 10 — над территорией Брянской обл., 8 — над территорией Курской, два — над Тульской и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей. А еще над Тульской и Московской областями было сбито два воздушных шара. Как обычно, все атаки были определены как террористические, хотя они повторяются с не меньшей периодичностью, чем попытки контратаковать наши войска на передовой, и, по сути, являются такими же боевыми действиями на нашей территории, как в ДНР, ЛНР, части Херсонской, Запорожской обл. и как удары по Крыму, поскольку ведутся регулярными частями ВСУ. Пора называть вещи своими именами. Кстати, массированную атаку ВСУ приурочили к 135-летию Адольфа Гитлера и, как нам известно, режим в Киеве — националистский. И это не просто фигура речи.

Российский военкор, автор телеграм-канала «Старше Эдды» отмечал, что в атаке применялись реактивные беспилотники. Он написал: «Столтенберг (генсек НАТО) намедни в очередной раз заявил, что объекты на территории России (в старых границах), являются законными целями ударов для украинских военных, в связи с чем тоже в очередной раз замечу следующее: европейцы так и будут считать, покуда на их территории законные военные цели не начнут взрываться, гореть, уходить под откос и т.д.».

А завершил он свой пост так: «Только страх останавливает от совершения преступления, увещевания без побития палкой, никогда ни к чему не приводили». Странно, но эта мысль в наших СМИ почти не звучит, а если и звучит, то крайне невнятно. СМИ будто опасаются сказать так, как выразился в известном советском фильме один из героев: «Враг хитер и коварен — огонь!».

Как отметил профессор НИУ ВШЭ, специалист по военно-политической проблематике Дмитрий Евстафьев, «наши "партнеры" совершенно уверены, несмотря, а, скорее, благодаря нашим грозным заявлениям, редко когда сопровождающимся реальными действиями, что стоит ещё чуть обострить, ещё чуть поднажать, ещё чуть надавить на болевую точку какого-то элитария, — и всё получится». По его мнению: «От того и такой разрыв между тем, что происходит на фронте, и тем, что происходит в политическом процессе. И он только растёт». По словам политолога, именно поэтому на Западе идут на обострение.

Свежий пример. Как отметил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО под руководством США. По итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел 19 апреля, генсек альянса Столтенберг заявил, в том числе, что Киев может сбивать российские самолеты, назвав это «частью права на самооборону». По словам генерала Ивлева, на авиабазе Рамштайн (в ФРГ) натовские инструкторы обучают украинских летчиков и специалистов ПВО Украины, а на полигонах альянса солдаты ВСУ обкатывают американские и немецкие танки Abrams и Leopard. Очень похоже, что США намерены превратить украинскую войну в подобие афганской, растянув ее на длительный срок, поскольку финансирование этого конфликта в центре Европы — хорошие инвестиции, главным образом, в американскую экономику, при этом и европейский ВПК не остается внакладе. А на Украину им глубоко наплевать.

Американский политический деятель Роберт Кеннеди недавно называл цифру в 350 тыс. погибших украинцев. Российский министр обороны Сергей Шойгу в конце зимы сообщил, что количество безвозвратных потерь ВСУ за время проведения СВО превысило 444 тыс. военнослужащих. Военно-экспертной группой Российского Союза ветеранов Афганистана разработано две модели подсчета потерь противника. Обе показали исключительную точность и с допустимой погрешностью практически дали те же цифры, что и российское оборонное ведомство. Не вдаваясь в детали, сообщим, что, согласно этим расчетам, за два года СВО общие потери ВСУ достигли 803 тыс. военнослужащих. Из них убитыми — 214 тыс., ранеными безвозвратными (инвалидами) — 131 тыс., ранеными возвратными (вернувшимися в строй) — 448 тыс., пленными — 10 тыс. Таким образом, ежедневно ВСУ теряют 290 человек убитыми, 180 — искалеченными и более 600 ранеными.

Что касается наших потерь, то недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «В Кремле не дают информацию на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны Министерства обороны». Таким был ответ Пескова журналистам на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о потерях в 50 тыс. российских военнослужащих в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости.

При этом интересные данные опубликовало турецкое издание Hurseda Haber со ссылкой на некие источники в израильской разведке «Моссад». Согласно этим сведениям, потери России по отношению к потерям Украины израильтяне оценивают как 1:10. Украинские же сейчас могут составлять около 300 тыс. человек убитыми и около 500 тыс. человек ранеными.

Как говорится, все сходится. И еще к этому одна любопытная деталь.

Громкий скандал разразился на Украине в конце прошлого года, когда местный телеканал «1+1» во время телемарафона, рассказывающего о победах украинской армии, в бегущей строке сообщил, что количество убитых и пропавших без вести с начала СВО украинских солдат составило 1 126 652 человека. Это была самая большая цифра из когда-либо звучавших прежде. Реакция офиса главы киевского режима Зеленского последовала незамедлительно. Руководство телеканала заявило о якобы допущенной ошибке и принесло извинения. Очевидно, что украинское командование тщательно скрывает реальные цифры потерь ВСУ, стремясь их приуменьшить. Тем не менее, как видим, данные почти совпадают с цифрами, фигурировавшими в бегущей строке телеканала «1+1».

Напомним также, что, по сообщению МО РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 590 самолетов, 270 вертолетов, 21882 беспилотных летательных аппарата, 506 зенитных ракетных комплексов, 15802 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21143 единицы специальной военной автомобильной техники. И это не просто разбитое и сожженное «железо». Это, прежде всего, убитые и покалеченные люди. Здесь стоит также напомнить, что, по заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизационный ресурс России составляет 25 млн чел.

Но положение на фронтах для нас непростое. С Запада, понятно, информация приходит иного порядка. По мнению эксперта, полковника швейцарской разведки в отставке Жака Бо, изначальный план Запада, рассчитанный на то, что Россия рухнет под давлением санкций, не оправдался, а сценария военной победы не существует. Между тем ситуация для украинской армии ухудшается изо дня в день, российские военные медленно, но уверенно продвигаются вперед.

Сложно себе представить, как Украина сможет продержаться в войне на истощение против России. Баланса сил, даже с учетом западной помощи в артиллерии и авиации, все равно не хватит на то, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Мол, идея о том, что F-16 прилетят и изменят баланс сил, — была заблуждением, которое некоторое время хорошо освещалось в прессе. Смысл этих двух заметок, как и тысяч подобного рода, Украине — капут, и России можно расслабиться.

На Западе таких «прозревших» миршаймеров, доброхотов из отставных военных и разведчиков хоть пруд пруди. Развелось их немало и у нас. Можно ли верить подобным сообщениям? Тем более — тиражировать на всю страну? Да, если отделить зерна от плевел информвойны.

Но не каждому военному аналитику это дано, а уж большинству штатских «толкователей» положения на фронтах в различных ток-шоу — и подавно. Послушать их порой, так через день-два красное знамя уже будет «над Берлином». И явно невдомек этим «толкователям», что практически они льют воду на мельницу вражеским пропагандистам, главным оружием которых есть лживка-лукавка, как говаривал еще А.В. Суворов. И что же делать? Вообще ничего не говорить об СВО, чтобы не плодить фейки? Отнюдь нет, но пользоваться исключительно официальными источниками информации, как то и предписал Роскомнадзор еще 24 февраля 2022 г.

Специально для «Столетия»

Андрей Офицеров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Нужно говорить правду о ситуации на фронтах, не приукрашивая и не преуменьшая проблем, чтобы иметь реальное представление о положении дел.

2. Западные источники распространяют дезинформацию о плачевном состоянии ВСУ, в то время как украинские войска продолжают активно контратаковать и получать поставки оружия от Запада.

3. Украина имеет большой мобилизационный ресурс – от 6 до 8 миллионов человек, что позволяет ВСУ регулярно пополнять свои ряды новыми силами.

4. Потери ВСУ очень велики, но точные цифры разнятся – от 300 тысяч убитых по данным "Моссада" до более 1 миллиона по данным украинского телеканала.

5. Россия также несет большие потери, но официальных данных мало. Западные эксперты считают, что Украина не сможет выиграть войну на истощение против России.

6. Российские СМИ часто распространяют ложную информацию о скорой победе, что играет на руку пропагандистам противника. Необходимо опираться только на официальные источники.

Вывод: Ситуация на фронтах остается напряженной, с большими потерями с обеих сторон. Украина получает значительную поддержку от Запада и имеет ресурсы для продолжения боевых действий. Российским СМИ следует воздержаться от нереалистичных прогнозов и опираться только на проверенные официальные источники при освещении событий на фронте.