Комментарий редакции

Несмотря на то, что данный вопрос рассматривался в разных роликах и до нас, понимания основного вопроса философии часто не достает многим, в том числе и активистам организаций, имеющих коммунистические названия. Между тем правильное понимание и разрешение основного вопроса философии дает правильное понимание практических вопросов общественной жизни (в частности, классовой борьбы), с которыми мы сталкиваемся повседневно.• Существует ли основной вопрос философии?• Почему он является основным?• Какие основные стороны есть у основного вопроса философии?• Какие основные направления выработала философия в рамках решения основного вопроса философии?• Чем на практике помогает знание основного вопроса философии?На эти вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет”, Роман Осин.Литература по теме.Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосфии // https://vk.com/doc77866587_576086026?hash=skMg0fuIX5ozZQvxEWva1CLkB1eJwHmlqspORtywgRD&dl=IpyThnYNjQ2RUThXuwn3AaBEz9var4j21naOw9C6YLc

Основные тезисы лекции:

1. Основной вопрос философии – это вопрос об отношении мышления (сознания) к бытию (материи). Он имеет две стороны: онтологическую (что первично – материя или сознание) и гносеологическую (познаваем ли мир).

2. В зависимости от решения онтологической стороны, философия разделилась на два лагеря: материализм (первична материя) и идеализм (первично сознание).

3. Существуют разные формы материализма (стихийный, метафизический, диалектический) и идеализма (объективный и субъективный).

4. В вопросе познаваемости мира есть три позиции: скептицизм (знание невозможно), агностицизм (сущность вещей непознаваема) и гностицизм (мир познаваем, критерий – практика).

5. Марксизм, будучи высшей формой диалектического материализма, стоит на позиции гностицизма и единства теории и практики преобразования мира.

Вывод:

Лекция последовательно обосновывает центральное значение основного вопроса философии для всей философской системы. Решение этого вопроса определяет общее мировоззрение – материалистическое или идеалистическое, а также позицию по вопросу познаваемости мира. Марксизм занимает четкую материалистическую и гностическую позицию, подчеркивая единство теории и революционной практики преобразования действительности.