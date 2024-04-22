Главная » Видео, История, Мировоззрение, Творчество

Основной вопрос философии // Роман Осин. Философский камень №8

69 3


Несмотря на то, что данный вопрос рассматривался в разных роликах и до нас, понимания основного вопроса философии часто не достает многим, в том числе и активистам организаций, имеющих коммунистические названия. Между тем правильное понимание и разрешение основного вопроса философии дает правильное понимание практических вопросов общественной жизни (в частности, классовой борьбы), с которыми мы сталкиваемся повседневно.
• Существует ли основной вопрос философии?
• Почему он является основным?
• Какие основные стороны есть у основного вопроса философии?
• Какие основные направления выработала философия в рамках решения основного вопроса философии?
• Чем на практике помогает знание основного вопроса философии?
На эти вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет”, Роман Осин.
Литература по теме.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосфии // https://vk.com/doc77866587_576086026?hash=skMg0fuIX5ozZQvxEWva1CLkB1eJwHmlqspORtywgRD&dl=IpyThnYNjQ2RUThXuwn3AaBEz9var4j21naOw9C6YLc

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Основной вопрос философии – это вопрос об отношении мышления (сознания) к бытию (материи). Он имеет две стороны: онтологическую (что первично – материя или сознание) и гносеологическую (познаваем ли мир).

2. В зависимости от решения онтологической стороны, философия разделилась на два лагеря: материализм (первична материя) и идеализм (первично сознание).

3. Существуют разные формы материализма (стихийный, метафизический, диалектический) и идеализма (объективный и субъективный).

4. В вопросе познаваемости мира есть три позиции: скептицизм (знание невозможно), агностицизм (сущность вещей непознаваема) и гностицизм (мир познаваем, критерий – практика).

5. Марксизм, будучи высшей формой диалектического материализма, стоит на позиции гностицизма и единства теории и практики преобразования мира.

Вывод:
Лекция последовательно обосновывает центральное значение основного вопроса философии для всей философской системы. Решение этого вопроса определяет общее мировоззрение – материалистическое или идеалистическое, а также позицию по вопросу познаваемости мира. Марксизм занимает четкую материалистическую и гностическую позицию, подчеркивая единство теории и революционной практики преобразования действительности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_-_fcH0JKew
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Наука и философия // Роман Осин. Философский камень №5.
Что такое ортодоксальный марксизм? // Роман Осин. Философский камень №3
Образ Фай Родис в романе И. А. Ефемова «Час Быка»
Сбои в Матрице: два Наполеона с разницей в 50 лет
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27549 25611
    жора шапов три часа назад

      Опять жвачка ? Кто из официалов ответ нашёл ? С железобетонными фактами и аргументами , проверяемыми практически .

    • 5580 4824
      КБ Александр три часа назад

        Когда я вижу такого рассказчика, заплывшего от лени жиром, с мутноватыми сонными глазами, весь вид которого говорит: “интересно, будет хоть кто-нибудь слушать, что я тут несу? И что, собственно, я несу? Но ещё важнее, что сегодня будет на ужин?”, то я сразу выключаю это.

        1
        1
      • 4836 4188
        Андрей Попов два часа назад

          Основной вопрос философии: чем занимается современная философия?))

          1
          1

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru