Основной вопрос философии // Роман Осин. Философский камень №8
Несмотря на то, что данный вопрос рассматривался в разных роликах и до нас, понимания основного вопроса философии часто не достает многим, в том числе и активистам организаций, имеющих коммунистические названия. Между тем правильное понимание и разрешение основного вопроса философии дает правильное понимание практических вопросов общественной жизни (в частности, классовой борьбы), с которыми мы сталкиваемся повседневно.
• Существует ли основной вопрос философии?
• Почему он является основным?
• Какие основные стороны есть у основного вопроса философии?
• Какие основные направления выработала философия в рамках решения основного вопроса философии?
• Чем на практике помогает знание основного вопроса философии?
На эти вопросы дает ответы кандидат философских наук, ведущий лектор клуба “Политпросвет”, Роман Осин.
Литература по теме.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосфии // https://vk.com/doc77866587_576086026?hash=skMg0fuIX5ozZQvxEWva1CLkB1eJwHmlqspORtywgRD&dl=IpyThnYNjQ2RUThXuwn3AaBEz9var4j21naOw9C6YLc
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Основной вопрос философии – это вопрос об отношении мышления (сознания) к бытию (материи). Он имеет две стороны: онтологическую (что первично – материя или сознание) и гносеологическую (познаваем ли мир).
2. В зависимости от решения онтологической стороны, философия разделилась на два лагеря: материализм (первична материя) и идеализм (первично сознание).
3. Существуют разные формы материализма (стихийный, метафизический, диалектический) и идеализма (объективный и субъективный).
4. В вопросе познаваемости мира есть три позиции: скептицизм (знание невозможно), агностицизм (сущность вещей непознаваема) и гностицизм (мир познаваем, критерий – практика).
5. Марксизм, будучи высшей формой диалектического материализма, стоит на позиции гностицизма и единства теории и практики преобразования мира.
Вывод:
Лекция последовательно обосновывает центральное значение основного вопроса философии для всей философской системы. Решение этого вопроса определяет общее мировоззрение – материалистическое или идеалистическое, а также позицию по вопросу познаваемости мира. Марксизм занимает четкую материалистическую и гностическую позицию, подчеркивая единство теории и революционной практики преобразования действительности.
Опять жвачка ? Кто из официалов ответ нашёл ? С железобетонными фактами и аргументами , проверяемыми практически .
Когда я вижу такого рассказчика, заплывшего от лени жиром, с мутноватыми сонными глазами, весь вид которого говорит: “интересно, будет хоть кто-нибудь слушать, что я тут несу? И что, собственно, я несу? Но ещё важнее, что сегодня будет на ужин?”, то я сразу выключаю это.
Основной вопрос философии: чем занимается современная философия?))