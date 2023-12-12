Наука и философия // Роман Осин. Философский камень №5.
В очередном ролике рубрики “Философский камень” речь идет о понимании науки и ее соотношении с философией.
1. Что такое наука?
2. Когда и при каких условиях возникла наука?
3. На каких принципах строится научное познание?
4. Какие виды наук мы знаем?
5. В чём состоят особенности общественных наук?
6. Как соотносятся между собой философия и наука?
7. Является ли философия наукой?
На эти и многие другие вопросы дает ответ кандидат философских наук Роман Осин.
Ссылки по теме:
1. Ленин В. И. Карл Маркс. https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin008.htm
2. Энгельс Ф. Анти-дюринг Введение. http://phil.ulstu.ru/files/studentam/anti-dg.pdf
3. Энгельс Ф, Диалектика природы. Введение. http://www.k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_20/p5.php#metkadoc5
4. Корнфорт М. Диалектический материализм. Глава VIII. Наука // https://msrabota.ru/content/book_docs/Dialekticheskiy-materializm-_-M.-Kornfort-_1956__.pdf
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Научное мировоззрение противопоставляется иррациональным и антинаучным формам мировоззрения.
2. Наука определяется как сфера деятельности, направленная на получение объективных знаний о действительности.
3. Рассматриваются основные критерии научного знания: истинность, объективность, рациональность, системность и др.
4. Подробно анализируются особенности общественных наук, их связь с политической конъюнктурой.
5. Рассматривается соотношение философии и науки: философия выступает методологией науки, а наука – эмпирической базой для философии.
6. Делается вывод, что для полноценного познания нужно изучать и конкретные науки, и философию.
Основной вывод лекции: научное мировоззрение, основанное на принципах объективности, рациональности и истинности, противопоставляется иррациональным и антинаучным формам. Для развития подлинно научного знания необходимо взаимодействие философии и конкретных наук.