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Наука и философия // Роман Осин. Философский камень №5.

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В очередном ролике рубрики “Философский камень” речь идет о понимании науки и ее соотношении с философией.
1. Что такое наука?
2. Когда и при каких условиях возникла наука?
3. На каких принципах строится научное познание?
4. Какие виды наук мы знаем?
5. В чём состоят особенности общественных наук?
6. Как соотносятся между собой философия и наука?
7. Является ли философия наукой?
На эти и многие другие вопросы дает ответ кандидат философских наук Роман Осин.
Ссылки по теме:
1. Ленин В. И. Карл Маркс. https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin008.htm
2. Энгельс Ф. Анти-дюринг Введение. http://phil.ulstu.ru/files/studentam/anti-dg.pdf
3. Энгельс Ф, Диалектика природы. Введение. http://www.k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_20/p5.php#metkadoc5
4. Корнфорт М. Диалектический материализм. Глава VIII. Наука // https://msrabota.ru/content/book_docs/Dialekticheskiy-materializm-_-M.-Kornfort-_1956__.pdf

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Научное мировоззрение противопоставляется иррациональным и антинаучным формам мировоззрения.

2. Наука определяется как сфера деятельности, направленная на получение объективных знаний о действительности.

3. Рассматриваются основные критерии научного знания: истинность, объективность, рациональность, системность и др.

4. Подробно анализируются особенности общественных наук, их связь с политической конъюнктурой.

5. Рассматривается соотношение философии и науки: философия выступает методологией науки, а наука – эмпирической базой для философии.

6. Делается вывод, что для полноценного познания нужно изучать и конкретные науки, и философию.

Основной вывод лекции: научное мировоззрение, основанное на принципах объективности, рациональности и истинности, противопоставляется иррациональным и антинаучным формам. Для развития подлинно научного знания необходимо взаимодействие философии и конкретных наук.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TJf9HnO5AA8
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