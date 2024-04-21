На «Тополь-М» в космос! Новости российской ракетной техники
Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету, начала тесты новейшего ракетного двигателя РД-191М, возобновляет запуски спутников с помощью ракет военного назначения и готовит другие сюрпризы. Обо всём по порядку, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске как всегда после краткой сводки позитивных новостей.
ГУМАНИТАРНЫЙ СБОР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРСКА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА
2202202370131298
(Евгений Александрович С.)
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Испытания и разработка новых ракет и ракетных двигателей в России:
– Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
– Начало тестов ракетного двигателя РД-191М для модернизации ракеты "Ангара"
– Разработка новой конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М" на базе "Тополь-М"
2. Развитие российской космической программы:
– Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"
– Планы по модернизации и усовершенствованию ракеты "Ангара"
– Работа над проектом многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ"
3. Положительные новости из различных регионов России (запуск производств, открытие заводов и др.)
4. История спасения во время наводнения имамом местной мечети Кенесом Журкумбаевым трех детей из тонущего автомобиля.
Вывод: Данный выпуск освещает важные события и достижения в области ракетной и космической техники в России, демонстрируя непрерывное развитие и модернизацию соответствующих технологий. Также затрагиваются позитивные новости из регионов и история героического поступка, спасшего жизни детей во время наводнения.
Вот только РФ упорно не умеет делать народный автомобиль.
Почему не умеет, очень даже умеет, только он не по средствам народу. Хотя сейчас авто развелось, некуда мотик припарковать.
Так идея “народного автомобиля” и была по средствам народа. И где он ? Я про авто пр-а РФ, а не “развелось”.
П.С Давно (лет 30) знаком с такой манерой диалога. (На всяк про всяк..)
Да в принципе ВАЗ вполне доступный автомобиль, тем более по нынешним зарплатам.
Грузин сел в такси.
Таксист : куда ?
– В принцип , дарагой !
– Куда куда ?
– Туда, гдэ у вас всё есть.
(Ваш шутку вечера оценил. Про ВАЗ.) :-)
А что не так с ВАЗом?