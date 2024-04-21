Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету, начала тесты новейшего ракетного двигателя РД-191М, возобновляет запуски спутников с помощью ракет военного назначения и готовит другие сюрпризы. Обо всём по порядку, а также о новой истории спасения расскажем в сегодняшнем выпуске как всегда после краткой сводки позитивных новостей.

ГУМАНИТАРНЫЙ СБОР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРСКА, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКА

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(Евгений Александрович С.)

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Испытания и разработка новых ракет и ракетных двигателей в России:

– Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

– Начало тестов ракетного двигателя РД-191М для модернизации ракеты "Ангара"

– Разработка новой конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М" на базе "Тополь-М"

2. Развитие российской космической программы:

– Первый запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный"

– Планы по модернизации и усовершенствованию ракеты "Ангара"

– Работа над проектом многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ"

3. Положительные новости из различных регионов России (запуск производств, открытие заводов и др.)

4. История спасения во время наводнения имамом местной мечети Кенесом Журкумбаевым трех детей из тонущего автомобиля.

Вывод: Данный выпуск освещает важные события и достижения в области ракетной и космической техники в России, демонстрируя непрерывное развитие и модернизацию соответствующих технологий. Также затрагиваются позитивные новости из регионов и история героического поступка, спасшего жизни детей во время наводнения.