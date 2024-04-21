Полистал ещё принятые Конгрессом пакеты помощи.

Наиболее иллюстративные.

Из $61 млрд непосредственно на военные нужды Украины – $13 млрд.

В пакете помощи Израилю отдельно на сектор Газа, как на восстановление инфраструктуры, так и на строительство торгового порта на побережье Газы, заложено $9 млрд.

Для того, чтобы протащить помощь своим союзникам, администрация Байдена и его партия были вынуждены к относительно небольшим объемам средств, идущих на прямую поддержку, добавить в 5-6 раз больший объем средств, предназначенных под распил лоббистам, «мозговым центрам», американскому ВПК, различным фондам поддержки Палестины и Украины. И прочая, и прочая.

Гигантская колония слизней-паразитов облепила тело американского государства и за каждый доллар на конкретную работу требует пять себе за одобрение этой работы.

Все эти $61 млрд могли быть отправлены на Украину. И $9 млрд, вместо порта в Газе, который, конечно, никогда не построят, могли бы пойти ВСУ.

Но не пойдут. Потому что американское государство больно.

Для нас это, естественно, положительный момент.

@istrkalkglk

Коммнетарий редакции

Предоставляемая США помощь союзникам на самом деле является прикрытием для финансирования собственного военно-промышленного комплекса и других внутренних институтов. Значительная часть выделяемых средств остается внутри Америки и распределяется между лоббистами, "мозговыми центрами" и различными фондами, которые паразитируют на государстве.

Страны-получатели помощи в итоге получают лишь незначительную долю от обещанных сумм. И даже эти относительно небольшие средства затем расхищаются коррупционными структурами "местных слизней".

Кроме того, помощь со стороны США не является полностью безвозмездной. В будущем Америка потребует от стран-получателей вернуть долги и компенсировать затраты. Расплачиваться за все это в конечном счете будет простой народ стран-союзников через повышение налогов и ухудшение уровня жизни, продажу земли.

Таким образом, помощь используется как инструмент обогащения американских элит и закабаления стран-союзников, в то время как основное бремя ложится на плечи простых граждан этих стран.