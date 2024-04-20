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Дом Господень, или Религиозный фронт | Николай Азаров

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Николай Азаров о социологическом значении церкви и истории православного раскола.

Ведущий: Максим Романычев

#НиколайАзаров #МаксимРоманычев #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. История взаимоотношений церкви и государства на Руси/в России и Украине. Отделение церкви от государства после революции 1917 года.

2. Ситуация с церковью в Украине после распада СССР. Раскол и появление нескольких православных церквей, в том числе Украинской православной церкви Московского патриархата.

3. Усилия Н.Я. Азарова по восстановлению церквей и монастырей, в частности Киево-Печерской лавры, во времена его премьерства.

4. Получение томоса от Константинопольского патриархата для создания Православной церкви Украины при Порошенко в 2018 году.

5. Преследования и захваты храмов Украинской православной церкви Московского патриархата при Зеленском.

6. Роль церкви в воспитании духовности и нравственности в обществе.

Вывод:
Азаров подчеркивает важную роль церкви не только в духовной жизни, но и в воспитании морально-нравственных ценностей в обществе. Он резко критикует действия украинских властей по преследованию и уничтожению канонической Украинской православной церкви и расценивает это как нарушение конституционного принципа отделения церкви от государства. По его мнению, государство должно защищать и помогать церкви, а не подавлять её.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ue1m818H6dI
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