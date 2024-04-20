Дом Господень, или Религиозный фронт | Николай Азаров
Николай Азаров о социологическом значении церкви и истории православного раскола.
Ведущий: Максим Романычев
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. История взаимоотношений церкви и государства на Руси/в России и Украине. Отделение церкви от государства после революции 1917 года.
2. Ситуация с церковью в Украине после распада СССР. Раскол и появление нескольких православных церквей, в том числе Украинской православной церкви Московского патриархата.
3. Усилия Н.Я. Азарова по восстановлению церквей и монастырей, в частности Киево-Печерской лавры, во времена его премьерства.
4. Получение томоса от Константинопольского патриархата для создания Православной церкви Украины при Порошенко в 2018 году.
5. Преследования и захваты храмов Украинской православной церкви Московского патриархата при Зеленском.
6. Роль церкви в воспитании духовности и нравственности в обществе.
Вывод:
Азаров подчеркивает важную роль церкви не только в духовной жизни, но и в воспитании морально-нравственных ценностей в обществе. Он резко критикует действия украинских властей по преследованию и уничтожению канонической Украинской православной церкви и расценивает это как нарушение конституционного принципа отделения церкви от государства. По его мнению, государство должно защищать и помогать церкви, а не подавлять её.