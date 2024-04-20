Американские парламентарии передают большой привет российским аналитикам и экспертам, которые радостно и уверенно говорили, что:

- Запад устал от Украины

- США не дадут денег

- у Украины нет ресурсов для войны и больше не будет

- активных боевых действий ВСУ вести не смогут

- Украина не получит от Запада новое вооружение

- Запад не рискнет изъять российские активы.

Однако же вот, все есть и всё будет.

Дальнейший сценарий, вероятно, таков. ВСУ получают помощь. В том числе многочисленные дроны, от FPV до дронов дальнего радиуса действия.

На фоне новой мобилизации, ВСУ формирует дополнительные бригады. Вероятнее всего, техники передададут не слишком много, потому формировать будут бригады лёгкой пехоты. И две-три бригады с тяжёлой бронетехникой. Ну и эскадрилья F16.

ВСУ будут сочетать активную оборону, с ударами дронами. Белгородская и Курская область будут одним из основных направлений для активных наступательных действий, с участием террористов-тиктокеров из РДК. Большого результата они не дадут, но с точки зрения пиара, именно такие действия позволят Киеву отчитываться перед бенифициарами.

Скорее всего ВСУ получат дальнобойные ракеты, и попытаются несколько раз снова атаковать Крымский мост. Снова потому что с точки зрения пиара это легче скормить населению Украины.

Ну и безусловно, часть средств будет потрачена на подготовку терактов на территории нашей страны. При этом, США конечно осознают, что победить Украина не сможет никогда. Но такой цели и нет.

Украина должна максимально долго воевать только, чтобы ослабить Россию. А когда Украина самоубьется в этой войне, её бросят. Но пока нет.

Повторю, в конечном счёте, этот пакет помощи ничего не изменит.

Хотя, скажем честно: будет трудно, и потери будут, и мрачные дни.

Но знаете, что? Абрамсы горят. И Леопарды горят. И украинские граждане от мобилизации берут. Всё постепенно меняется.

Не впадайте в уныние. Дали им 60 миллиардов? Ну, значит, будем сами больше помогать фронту, армии, укреплять тыл, промышленность. Всё сделаем, как надо.

Всё равно победим. Без сомнений.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Запад не устал от Украины и продолжит оказывать ей помощь – финансовую, военную, в том числе предоставляя новое вооружение.

2. ВСУ получат дополнительное вооружение, в том числе дроны, дальнобойные ракеты, и смогут формировать новые бригады.

3. ВСУ будут сочетать оборону с ударами дронов, в том числе по Белгородской и Курской областям России при участии "террористов-тиктокеров".

4. Часть средств пойдет на подготовку терактов на территории России.

5. США осознают, что Украина не сможет победить Россию, но их цель – максимально ослабить Россию за счет затягивания конфликта.

6. В конечном счете, новая помощь Украине ничего не изменит, но предстоят тяжелые времена и потери.

7. Россия должна сплотиться, укреплять промышленность и помогать армии, и тогда она победит.

Вывод:

Несмотря на скептицизм некоторых российских экспертов, Запад продолжит всесторонне поддерживать Украину в затяжном конфликте с целью ослабления России. Однако автор призывает не падать духом и сплотиться для достижения победы.