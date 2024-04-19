Десталинизаторы монархисты приняли эстафету от десталинизаторов либералов

«Весеннее обострение» характерно не только для психически ненормальных людей, но и для антисоветчиков всех мастей, особенно в преддверии Дня Победы.

Нет-нет, против самой Победы они ничего не имеют, гордятся ею и чтят (если им верить), но считают своим долгом поведать «правду» о Сталине – кровавом монстре, бездарном правителе и никуда не годном Верховном главнокомандующем. «Правду», после приобщения к которой, каждый человек должен понять, что гордится «такой» победой, в «такой» войне и добытой «такой» ценой могут лишь отъявленные «совки» и сталинисты.

Все последние десятилетия ушаты «правды» каждую весну на российское общество выливали либералы. После начала СВО у них с этим возникли проблемы. Но покачнувшееся было знамя «народного просвещения» тут же подхватили монархисты. Да, так рьяно, что явно могут дать фору любым либералам-десталинизаторам.

Главный монархический информационный ресурс «Наследие империи», курируемый генералом Решетниковым, не только повторил стандартные для либеральной пропаганды обвинения Сталина в развязывании Второй мировой войны:

«Видел в ней свой ЛИЧНЫЙ исторический шанс … План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира»

Но и, копнув куда глубже либералов, открытием потряс.

Оказывается, Сталин буквально принудил Гитлера напасть на СССР в 1941 году ради торжества своих захватнических планов:

«Война должна начаться именно в 1941-м, но как? Исключительно НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ в нарушение Пакта. Сталин всеми силами избегал равной ответственности за начало войны, а тем более обвинения в агрессии. Он всячески провоцирует Гитлера, показывает ему слабость РККА, срывает переговоры в Берлине в 1940-м, казнит генералов авиации и ПВО, «не верит» разведке и военным. Хотя о плане Барбаросса он знает с первого дня и вплоть до фамилий командующих от разведки. … Провокация удаётся: Гитлер нападает, Отечественная война объявлена, Сталин — «миротворец». Это позволило Сталину заиметь США и Англию в союзники и поднять народ против агрессора»

Резун нервно курит в сторонке, а либералы с открытыми от изумления ртами шепчут – «можно было и так».

Однако это еще цветочки. Читаем дальше.

Обрадованный успехом провокации, Сталин тут же приказывает совершенно неготовым к войне войскам перейти в наступление с задачей

«молниеносного разгрома» вермахта, а затем захвата Германии и беззащитной Европы»

Почему войска были не готовы, если таков был изначальный план? Не спрашивайте. В «совке» иначе и быть не могло.

«Этот приказ уничтожает все мехкорпуса, но Сталин вновь гонит РККА в атаку и «котлы» Смоленска, Киева и Вязьмы. 1 и 2 эшелоны кадровой армии разгромлены, что предопределяет катастрофу армии 1941 г, когда в плен попало 4 млн., а ещё 5 погибло. … Но! И в начале 1942 Сталин торопится и мечтает о захвате Европы … и снова гонит неготовые войска в наступление, что приводит ещё к 3 млн. потерь … Страна на краю пропасти, и именно в мае 42-го Сталин смиряется с крахом своих планов и идёт на «поклон» к Англии и США»

После такого описания истории Великой Отечественной войны уже не может удивить вывод:

«Итог его планов? 40 млн. погибших, 80 млн. было в оккупации. … Победой мы обязаны исключительно героизму народа, а вот деяния Сталина всё ещё ждут фактической оценки и исторического проклятия».

Весь этот махровый антисоветский бред перед Днем Победы на полном серьезе публикуют не либеральные иноагенты, а патриотичное из патриотичных «Наследие Империи».

Ничего удивительного.

Как доказал Л.Н. Гумилев Антисистема (или Малый народ, по И.Р. Шафаревичу) легко меняет лозунги и знамена даже на прямо противоположные, но «принцип стремления к уничтожению остается, а это главное».

«Либералы», «патриоты», «коммунисты», «монархисты» – этикетки, за которыми может скрываться какое угодно содержание.

«Враг народа» – не партийная принадлежность.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Обвинения "Наследия империи" в адрес Сталина и СССР в развязывании Второй мировой войны являются откровенной клеветой и извращением исторических фактов.

2. Утверждения о провоцировании Сталиным нападения Германии в 1941 году полностью безосновательны и оскорбительны для памяти миллионов советских граждан, погибших в борьбе с фашизмом.

3. Представление о неготовности СССР к войне из-за действий Сталина не соответствует реальности – Советский Союз вел активную подготовку, но был вынужден противостоять внезапному вероломному нападению.

4. Обвинения Сталина в стремлении к захвату Европы после отражения агрессии являются абсурдными, так как СССР вел справедливую Отечественную войну за свою свободу и независимость.

5. Попытки принизить роль Сталина как Верховного Главнокомандующего и заслуги советского народа в Великой Победе являются кощунственными и направлены на подрыв авторитета коммунистической идеологии.

Вывод:

Антисоветские измышления "Наследия империи" представляют собой циничную фальсификацию истории и оскорбление памяти героев-красноармейцев, павших в борьбе с нацистской Германией. Подобные клеветнические измышления лживо перекладывают вину за развязывание войны с фашистских агрессоров на СССР и пытаются обесценить великий подвиг советского народа, Красной Армии и лично Сталина в разгроме нацизма. Эти попытки очернить Победу должны получить соответствующую правовую оценку и не должны оставаться безнаказанными.