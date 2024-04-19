Главная » Вооруженные силы, История, Политика

Атака на Победу под монархическим знаменем

53 1

Десталинизаторы монархисты приняли эстафету от десталинизаторов либералов

«Весеннее обострение» характерно не только для психически ненормальных людей, но и для антисоветчиков всех мастей, особенно в преддверии Дня Победы.

Нет-нет, против самой Победы они ничего не имеют, гордятся ею и чтят (если им верить), но считают своим долгом поведать «правду» о Сталине – кровавом монстре, бездарном правителе и никуда не годном Верховном главнокомандующем. «Правду», после приобщения к которой, каждый человек должен понять, что гордится «такой» победой, в «такой» войне и добытой «такой» ценой могут лишь отъявленные «совки» и сталинисты.

Все последние десятилетия ушаты «правды» каждую весну на российское общество выливали либералы. После начала СВО у них с этим возникли проблемы. Но покачнувшееся было знамя «народного просвещения» тут же подхватили монархисты. Да, так рьяно, что явно могут дать фору любым либералам-десталинизаторам.

Главный монархический информационный ресурс «Наследие империи», курируемый генералом Решетниковым, не только повторил стандартные для либеральной пропаганды обвинения Сталина в развязывании Второй мировой войны:
«Видел в ней свой ЛИЧНЫЙ исторический шанс … План тирана: захват для начала Европы, а если получится, и мира»

Но и, копнув куда глубже либералов, открытием потряс.
Оказывается, Сталин буквально принудил Гитлера напасть на СССР в 1941 году ради торжества своих захватнических планов:
«Война должна начаться именно в 1941-м, но как? Исключительно НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ в нарушение Пакта. Сталин всеми силами избегал равной ответственности за начало войны, а тем более обвинения в агрессии. Он всячески провоцирует Гитлера, показывает ему слабость РККА, срывает переговоры в Берлине в 1940-м, казнит генералов авиации и ПВО, «не верит» разведке и военным. Хотя о плане Барбаросса он знает с первого дня и вплоть до фамилий командующих от разведки. … Провокация удаётся: Гитлер нападает, Отечественная война объявлена, Сталин — «миротворец». Это позволило Сталину заиметь США и Англию в союзники и поднять народ против агрессора»

Резун нервно курит в сторонке, а либералы с открытыми от изумления ртами шепчут – «можно было и так».

Однако это еще цветочки. Читаем дальше.
Обрадованный успехом провокации, Сталин тут же приказывает совершенно неготовым к войне войскам перейти в наступление с задачей
«молниеносного разгрома» вермахта, а затем захвата Германии и беззащитной Европы»
Почему войска были не готовы, если таков был изначальный план? Не спрашивайте. В «совке» иначе и быть не могло.

«Этот приказ уничтожает все мехкорпуса, но Сталин вновь гонит РККА в атаку и «котлы» Смоленска, Киева и Вязьмы. 1 и 2 эшелоны кадровой армии разгромлены, что предопределяет катастрофу армии 1941 г, когда в плен попало 4 млн., а ещё 5 погибло. … Но! И в начале 1942 Сталин торопится и мечтает о захвате Европы … и снова гонит неготовые войска в наступление, что приводит ещё к 3 млн. потерь … Страна на краю пропасти, и именно в мае 42-го Сталин смиряется с крахом своих планов и идёт на «поклон» к Англии и США»

После такого описания истории Великой Отечественной войны уже не может удивить вывод:
«Итог его планов? 40 млн. погибших, 80 млн. было в оккупации. … Победой мы обязаны исключительно героизму народа, а вот деяния Сталина всё ещё ждут фактической оценки и исторического проклятия».

Весь этот махровый антисоветский бред перед Днем Победы на полном серьезе публикуют не либеральные иноагенты, а патриотичное из патриотичных «Наследие Империи».

Ничего удивительного.
Как доказал Л.Н. Гумилев Антисистема (или Малый народ, по И.Р. Шафаревичу) легко меняет лозунги и знамена даже на прямо противоположные, но «принцип стремления к уничтожению остается, а это главное».
«Либералы», «патриоты», «коммунисты», «монархисты» – этикетки, за которыми может скрываться какое угодно содержание.
«Враг народа» – не партийная принадлежность.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Обвинения "Наследия империи" в адрес Сталина и СССР в развязывании Второй мировой войны являются откровенной клеветой и извращением исторических фактов.

2. Утверждения о провоцировании Сталиным нападения Германии в 1941 году полностью безосновательны и оскорбительны для памяти миллионов советских граждан, погибших в борьбе с фашизмом.

3. Представление о неготовности СССР к войне из-за действий Сталина не соответствует реальности – Советский Союз вел активную подготовку, но был вынужден противостоять внезапному вероломному нападению.

4. Обвинения Сталина в стремлении к захвату Европы после отражения агрессии являются абсурдными, так как СССР вел справедливую Отечественную войну за свою свободу и независимость.

5. Попытки принизить роль Сталина как Верховного Главнокомандующего и заслуги советского народа в Великой Победе являются кощунственными и направлены на подрыв авторитета коммунистической идеологии.

Вывод:
Антисоветские измышления "Наследия империи" представляют собой циничную фальсификацию истории и оскорбление памяти героев-красноармейцев, павших в борьбе с нацистской Германией. Подобные клеветнические измышления лживо перекладывают вину за развязывание войны с фашистских агрессоров на СССР и пытаются обесценить великий подвиг советского народа, Красной Армии и лично Сталина в разгроме нацизма. Эти попытки очернить Победу должны получить соответствующую правовую оценку и не должны оставаться безнаказанными.

Источник: https://t.me/isshishkin/2166
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Есть такая профессия - "Би-би-си" интервью давать. О том, как "командир спецназа ДНР" российских генералов и бурятских танкистов повстречал
Как США планировали победить и «демократизировать» СССР
Большевики как реставраторы Империи
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12323 9535
    chu два часа назад

      Сейчас у нерусских остался только один вариант – это обвинить украинцев что они умалишенные воевали с русскими не понятно за что.
      Если бы 10 лет назад сказали что украинцы будут насмерть сражаться с русскими, то люди бы рассмеялись.
      А сейчас нерусь должна покинуть Украину вместе со своим бизнесом.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru