Евгений Спицын: Вашингтонский обком, доллары Ельцина и крах СССР /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Историк Евгений Спицын откровенно про 30-летие добровольного вывода советских войск из Германии, подписание Беловежских соглашений Борисом Ельциным, 35 лет с первой поездки Бориса Ельцина в США, оплаченную американцами кампанию «Голосуй или проиграешь», подкуп дивизий для путча, Вашингтонский обком в Москве, пустые прилавки магазинов, приватизацию и приход к власти Владимира Путина.
ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:35 Про орден Александра Невского
01:55 Про подписание Беловежских соглашений Борисом Ельциным
05:00 Про звонок Бориса Ельцина в США через 5 минут после распада СССР
06:10 Про тщеславие Михаила Горбачева
08:18 Про 35 лет с первой поездки Бориса Ельцина в США
11:17 Про присягу Бориса Ельцина либералам
12:25 Про Анатолия Собчака как конкурента Бориса Ельцина
15:37 Про выход Бориса Ельцина из партии и «Боже, Благослови Америку»
18:19 Про Иосифа Сталина и репрессии
21:05 Про перерождение Бориса Ельцина и предателей
23:27 Про 30-летие добровольного вывода советских войск из Германии в 1994 году
27:35 Про Роналда Рейгана и план по крушению «Империи зла»
32:18 Про подкуп дивизий для путча
34:23 Про урановую сделку с США
34:40 Про Вашингтонский обком в Москве
36:08 Про пустые прилавки магазинов
39:07 Про США как спонсоров избирательной кампании Бориса Ельцина
43:11 Про оплаченную США кампанию «Голосуй или проиграешь»
43:45 Про приватизацию
46:34 Про Анатолия Чубайса и ЦРУ
47:19 Про приглашение Борисом Ельциным американцев в Россию
49:42 Про приход к власти Владимира Путина
52:32 Про Украину
53:45 Про национальность
58:03 Про многонациональность России
01:00:03 Стих
01:01:12 P.S.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. Роль США в развале СССР и приходе к власти Ельцина. Американцы активно спонсировали избирательную кампанию Ельцина, оказывали давление на Горбачева, способствовали ослаблению и распаду Советского Союза.
2. Приватизация 90-х годов под контролем западных структур. Предприятия, особенно оборонного комплекса, оказались в руках олигархов, близких к Западу. Это было расценено как предательство национальных интересов.
3. Формирование команды Ельцина американскими кураторами. Ключевые фигуры из окружения Ельцина (Бурбулис, Гайдар, Козырев) были связаны с американскими спецслужбами и фондами.
4. Многонациональность России как её сила, а не слабость. Единство в многообразии, взаимное обогащение культур и языка является основой устойчивости российского государства.
Вывод: По мнению Евгения Спицина, развал СССР и приход Ельцина к власти были во многом организованы и спонсированы США в ущерб интересам России. Это расценивается как предательство и ослабление страны. В то же время Евгений Спицин подчеркивает, что многонациональность является важной частью национальной идентичности и государственности России.