Историк Евгений Спицын откровенно про 30-летие добровольного вывода советских войск из Германии, подписание Беловежских соглашений Борисом Ельциным, 35 лет с первой поездки Бориса Ельцина в США, оплаченную американцами кампанию «Голосуй или проиграешь», подкуп дивизий для путча, Вашингтонский обком в Москве, пустые прилавки магазинов, приватизацию и приход к власти Владимира Путина.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:35 Про орден Александра Невского

01:55 Про подписание Беловежских соглашений Борисом Ельциным

05:00 Про звонок Бориса Ельцина в США через 5 минут после распада СССР

06:10 Про тщеславие Михаила Горбачева

08:18 Про 35 лет с первой поездки Бориса Ельцина в США

11:17 Про присягу Бориса Ельцина либералам

12:25 Про Анатолия Собчака как конкурента Бориса Ельцина

15:37 Про выход Бориса Ельцина из партии и «Боже, Благослови Америку»

18:19 Про Иосифа Сталина и репрессии

21:05 Про перерождение Бориса Ельцина и предателей

23:27 Про 30-летие добровольного вывода советских войск из Германии в 1994 году

27:35 Про Роналда Рейгана и план по крушению «Империи зла»

32:18 Про подкуп дивизий для путча

34:23 Про урановую сделку с США

34:40 Про Вашингтонский обком в Москве

36:08 Про пустые прилавки магазинов

39:07 Про США как спонсоров избирательной кампании Бориса Ельцина

43:11 Про оплаченную США кампанию «Голосуй или проиграешь»

43:45 Про приватизацию

46:34 Про Анатолия Чубайса и ЦРУ

47:19 Про приглашение Борисом Ельциным американцев в Россию

49:42 Про приход к власти Владимира Путина

52:32 Про Украину

53:45 Про национальность

58:03 Про многонациональность России

01:00:03 Стих

01:01:12 P.S.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Роль США в развале СССР и приходе к власти Ельцина. Американцы активно спонсировали избирательную кампанию Ельцина, оказывали давление на Горбачева, способствовали ослаблению и распаду Советского Союза.

2. Приватизация 90-х годов под контролем западных структур. Предприятия, особенно оборонного комплекса, оказались в руках олигархов, близких к Западу. Это было расценено как предательство национальных интересов.

3. Формирование команды Ельцина американскими кураторами. Ключевые фигуры из окружения Ельцина (Бурбулис, Гайдар, Козырев) были связаны с американскими спецслужбами и фондами.

4. Многонациональность России как её сила, а не слабость. Единство в многообразии, взаимное обогащение культур и языка является основой устойчивости российского государства.

Вывод: По мнению Евгения Спицина, развал СССР и приход Ельцина к власти были во многом организованы и спонсированы США в ущерб интересам России. Это расценивается как предательство и ослабление страны. В то же время Евгений Спицин подчеркивает, что многонациональность является важной частью национальной идентичности и государственности России.