Школа фашизма? // Злоба Дня
Студенты РГГУ требуют не допустить создания "школы Ильина" под руководством Дугина. Кто оправдывает коллаборациониста и пытается заткнуть им рот?
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) тихо открылась новая структура – Высшая политическая школа имени Ивана Ильина, известного фашистского философа.
2. Иван Ильин имел явные фашистские взгляды, сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны и оправдывал фашизм.
3. Несмотря на это, Ильина неоднократно перезахоранивали в России с почестями, а на него ссылаются высокопоставленные государственные деятели.
4. Студенты РГГУ возмутились открытием школы Ильина и создали петицию с требованием не допустить распространения его "черного наследия" в их вузе.
5. Открытие школы Ильина связано с влиятельным ультраправым олигархом Малофеевым, а ее возглавил известный пропагандист фашистских идей Александр Дугин.
Вывод: Открытие в РГГУ Высшей политической школы имени Ивана Ильина, известного фашистского философа, вызвало возмущение студентов, обеспокоенных попытками реабилитации и популяризации фашистской идеологии в России.
Со всякого рода фашизмом должно быть покончено. Чтобы ни один элемент не смог пробраться в святая святых воспитанию детей не своего народа. Россия должна быть для русских. Русские этого достойны.
Управлять всеми видами власти в России должны только русские. Только после этого милости просим всех кто хочет работать во благо России, и кто любит Россию и русских.