Студенты РГГУ требуют не допустить создания "школы Ильина" под руководством Дугина. Кто оправдывает коллаборациониста и пытается заткнуть им рот?

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) тихо открылась новая структура – Высшая политическая школа имени Ивана Ильина, известного фашистского философа.

2. Иван Ильин имел явные фашистские взгляды, сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны и оправдывал фашизм.

3. Несмотря на это, Ильина неоднократно перезахоранивали в России с почестями, а на него ссылаются высокопоставленные государственные деятели.

4. Студенты РГГУ возмутились открытием школы Ильина и создали петицию с требованием не допустить распространения его "черного наследия" в их вузе.

5. Открытие школы Ильина связано с влиятельным ультраправым олигархом Малофеевым, а ее возглавил известный пропагандист фашистских идей Александр Дугин.

Вывод: Открытие в РГГУ Высшей политической школы имени Ивана Ильина, известного фашистского философа, вызвало возмущение студентов, обеспокоенных попытками реабилитации и популяризации фашистской идеологии в России.