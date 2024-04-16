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Школа фашизма? // Злоба Дня

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Студенты РГГУ требуют не допустить создания "школы Ильина" под руководством Дугина. Кто оправдывает коллаборациониста и пытается заткнуть им рот?

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) тихо открылась новая структура – Высшая политическая школа имени Ивана Ильина, известного фашистского философа.

2. Иван Ильин имел явные фашистские взгляды, сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны и оправдывал фашизм.

3. Несмотря на это, Ильина неоднократно перезахоранивали в России с почестями, а на него ссылаются высокопоставленные государственные деятели.

4. Студенты РГГУ возмутились открытием школы Ильина и создали петицию с требованием не допустить распространения его "черного наследия" в их вузе.

5. Открытие школы Ильина связано с влиятельным ультраправым олигархом Малофеевым, а ее возглавил известный пропагандист фашистских идей Александр Дугин.

Вывод: Открытие в РГГУ Высшей политической школы имени Ивана Ильина, известного фашистского философа, вызвало возмущение студентов, обеспокоенных попытками реабилитации и популяризации фашистской идеологии в России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IsD9NQODp7A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12304 9528
    chu два часа назад

      Со всякого рода фашизмом должно быть покончено. Чтобы ни один элемент не смог пробраться в святая святых воспитанию детей не своего народа. Россия должна быть для русских. Русские этого достойны.
      Управлять всеми видами власти в России должны только русские. Только после этого милости просим всех кто хочет работать во благо России, и кто любит Россию и русских.

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