Критическая ситуация, сложившаяся на трансграничных реках РФ и Казахстана, еще раз показала, что только совместными усилиями государств можно отрегулировать их водосток. В том числе по сбросу/накоплению воды в 11 водохранилищах разной мощности, только 6 из которых находится на нашей территории.

Несогласованность водорегулирующих мероприятий в соседствующих регионах привела к катастрофическим последствиям. На территории почти в 160 тыс. кв. км (сопоставимой с общей территорией Дании, Швейцарии, Словении и БЕНИЛЮКСа) из-за паводков в считанные дни максимально повысился уровень практически всех 10-ти трансграничных рек – прежде всего, крупнейших по водоёмкости Урала, Тобола, Ишима, Илека, Ори и Большой Хобды.

Вадим Шумков, губернатор граничащей с Казахстаном Курганской области, сказал СМИ, что «из водохранилищ с казахстанской стороны – незадолго до нынешней ситуации – был в 45 раз (!) увеличен объем сбрасываемой воды в трансграничный Тобол. В результате, поток воды быстро возрос с 70 кубометров в секунду до рекордных» 3 тыс. кубометров. Схожее мнение высказал и Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.

То есть тесное сотрудничество водорегулирующих, водохозяйственных органов России и Казахстана могло бы предотвратить сложившуюся ситуацию. В этой связи, весьма характерны мнения ряда экспертов.

Айдархан Калдасов, член Национальной академии горных наук (Казахстан), доктор технических наук: «…В советское время плотинами и дамбами занимался минводхоз СССР. Но в 1990-е всё пустили на самотёк. И за минувшие 30 с лишним лет большинство новых дамб и плотин были построены со многими нарушениями, в том числе в приграничье РФ и Казахстана. Старые же плотины и дамбы не ремонтировались, а деньги на них списывались. Ситуацию также ухудшила передача этих объектов в частные руки. И никто из собственников особо не следит за состоянием гидросооружений и смежных с ними объектов».

Марат Кошумбаев, доктор технических наук, Казахский агротехнический университет им. Сейфуллина отмечает: «Более 700 гидротехнических сооружений (ГТС) находятся в аварийном состоянии. Некоторые из них вообще брошены, представляя наибольшую опасность. И, в целом, система ГТС устарела. Кроме того, многие плотины и дамбы сделаны из непрочных, зато дешевых местных материалов, то есть – из земли. Потому такие плотины и дамбы изначально представляют большую угрозу, что видно и на юге России, и в граничащей с РФ Западно-Казахстанской области».

Олег Дюкарев, директор ООО «Межрегиональное экспертное консалтинговое агентство» (Орск), судебный эксперт, в свою очередь, заметил: «…Перечисление несоответствий в проекте Орской дамбы заняло 17 страниц, а общая сумма необоснованного завышения цен при её строительстве составила 81 млн. рублей. Дамбу построили из непрочной, т.е. песчано-глинистой смеси, частично укрепленной валунами скальных пород. Не были проведены работы по подготовке стройплощадки в лесной местности; не были установлены трубы с надежным уровнем гидроизоляции. Потому в основании дамбы сразу получился вязкий, негерметичный слой. И её разрушение пошло именно с основания, уложенного 10 лет назад, причем на поваленные деревья. В результате, с повышением водонанапора вода стала сочиться из-под дамбы. А затем разломы пошли вверх: получились ворота, через которые хлынули потоки».

Александр Чибилёв, вице-президент Русского географического общества, академик РАН: «…Первое, нужно системно и совместно (с казахстанской стороной – авт.) изучать реку Урал, как и все трансграничные водные объекты. В том числе, учитывать климатические условия каждого года. Нужны грамотные специалисты в бассейне реки, а не в Москве или Алматы, Астане. Но пока существуют водохранилища и неконтролируемая застройка речной поймы, изначально будет риск подобных катастроф. Их прогнозировать и заранее предотвращать нереально без тщательного учета многих природных и антропогенных факторов, качества дамб и плотин, а не на основе каких-то календарей, примет или предсказаний».

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана на днях заявило, что готово к сотрудничеству и обмену информацией «в духе добрососедского партнёрства с российской стороной». Казахстанское ведомство разрабатывает в настоящее время техническую документацию для дополнительной подпитки Астанинского водохранилища за счет воды реки Ишим, трансграничной с РФ. Вода будет поступать туда путем переброски из близлежащего канала имени Сатпаева в казахстанское русло Ишима, переименованного в Казахстане 1999 г. в Есиль. Проект предусматривает также увеличение объема Астанинского водохранилища, за счет Ишима, почти наполовину – до 410,9 млн. кубометров.

Специально для «Столетия»

Алексей Чичкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Половодье на трансграничных реках РФ и Казахстана привело к катастрофическим последствиям из-за несогласованности водорегулирующих мероприятий в соседних регионах.

2. Большое количество гидротехнических сооружений (ГТС) в аварийном состоянии, построенных с нарушениями и из непрочных материалов, усугубило ситуацию.

3. Отсутствие системного и совместного изучения трансграничных водных объектов, а также контроля за состоянием и эксплуатацией ГТС, делает прогнозирование и предотвращение подобных ситуаций практически нереальным.

4. Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана готово к сотрудничеству и обмену информацией с российской стороной, в том числе для увеличения объема Астанинского водохранилища за счет реки Ишим.

Вывод:

Совместные усилия России и Казахстана по регулированию водного режима трансграничных рек, мониторингу состояния и ремонту гидротехнических сооружений, а также обмену информацией, являются необходимым условием для предотвращения подобных катастрофических последствий паводков в будущем.

Дополнительный вывод:

Распад Советского Союза и переход к рыночной экономике привели к ухудшению состояния гидротехнических сооружений в приграничных регионах России и Казахстана. В советское время дамбы и плотины проектировались и строились качественно, с соблюдением всех норм, вдали от крупных населенных пунктов. Существовала единая государственная система контроля и обслуживания этих объектов.

После распада СССР, многие ГТС были переданы в частные руки "эффективных собственников", которые экономили на их ремонте и обслуживании. Новые дамбы стали возводиться с использованием дешевых, но непрочных местных материалов. Координация между странами в вопросах управления водными ресурсами была утеряна.

В результате, некогда предсказуемые явления, такие как весеннее таяние снега, привели к масштабным затоплениям, так как изношенные и некачественно построенные ГТС не выдержали нагрузки. Рыночные механизмы оказались неэффективными для поддержания сложной системы гидросооружений, созданной в советское время. В итоге, страдают простые люди, ответственность перекладывается на "непредсказуемую природу", а не на конкретных лиц, ответственных за состояние инфраструктуры.