Был ли потоп? И причём тут кислотные дожди?

Одним из весьма назревших на сегодня является вопрос, а был ли потоп или нет, так как некоторые исследователи реального прошлого настаивают, что тем самым катаклизмом в недавнем прошлом, изменившим ход истории, был именно потоп, причём, учитывая глобальность этого катаклизма, подчас его называют Всемирным потопом. Именно поэтому считаю этот вопрос принципиально важным, ибо если на него сегодня дать неверный ответ, то завтра всё исследование уйдёт в никуда, а учитывая, что сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, смотреть могут не только лишь все, то, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться с терминологией, что именно считать потопом.

Дело в том, что само слово «потоп» слишком всеобъемлющее и включает в себя множество других категорий. Например: торт, пряники, пирожное, мороженное, конфеты, варенье и так далее - это всё можно определить одним словом «сладости». Точно так же и слово «потоп» объединяет множество категорий, таких как наводнение, селевой поток, цунами, которые в свою очередь так же делятся на типы и виды. Поэтому давайте разберёмся во всём по порядку, ибо, как я уже говорил, неверное, трактовка «потопа» ведёт к поискам в неверном направлении и, соответственно, к неправильным выводам.

Масштабное наводнение

Итак, под наводнением понимают затопление значительного участка территории, вызванное подъемом воды в природном или инженерном водном источнике.

Селевой поток

Селевой поток - это стремительно несущаяся масса большого объёма, обладающая большой кинетической энергией, состоящая из воды, грязи, крупных и мелких минеральных включений, до 50 - 60% объёма потока.

Волна цунами

Цунами - это огромные волны, возникающие в океанах или других больших водоёмах. Длина волны обычно составляет несколько сотен километров, а высота - от 10-20 до 100 метров, зафиксированный рекорд 524 метра.

По сути, любое приведённое определение подходит для определения «потопа», однако, думаю, многие согласятся, что большинство исследователей, основывающих своё исследование катаклизма на версии потопа, подразумевают нечто большее. Посему, давайте разберём версию Всемирного потопа, по которой, высокая волна из Северного Ледовитого океана обрушилась с севера на Сибирь и Европейскую часть современной России, и пошла вглубь материка. В подтверждение этой версии приводятся такие весомые факты, как засыпанные дома, наличие солёных озёр по «южным рубежам», использование слова «допотопный» представителями старшего поколения, а также наличие тюленей в Каспийском море. Повторюсь, факты очень даже интересные, они имеют место быть, поэтому давайте разбираться.

Первое, с чем мы должны определиться, - был ли в недавнем прошлом катаклизм в любом его проявлении или нет. И здесь мы однозначно даём утвердительный ответ: да, катаклизм был. И несмотря на то, что практический каждый скептик считает своим долгом сообщить мне о «так построенных» цокольных этажах в «просевших» зданиях и «культурном слое», сейчас мы не будем возвращаться к этому вопросу, так как он неоднократно уже разбирался на этом сайте, если кто не читал, то могу привести в качестве дополнительной информации статью «Засыпан ли дом. Инструкция к применению».

Старинное здание в г. Щецин (Польша)

Сейчас же мы отталкиваемся от явного факта: по всему миру старинные здания стоят с засыпанными этажами. Более того, засыпаны не только города, но и поля, реки и даже горы, при этом уровень засыпания везде разный и зависит от целого ряда условий, однако немаловажный факт: во многих случаях слой засыпания повторяет рельеф местности, причём даже на склонах. Несомненно, в низинах этот слой больше, чем на вершинах холмов, однако на вершинах холмов и на их склонах слой также есть, причём, толщина слоя на южном склоне такая же, как на северном. Это я видел сам, своими глазами. Про одну из версий процесса засыпания мы поговорим в конце этой статьи.

Посёлок Садон, Северная Осетия. Сель сошёл в 2002 году

Второе, что мы должны выяснить, - что это за сила, переместившая сотни тысяч тонн грунта из одного места в другое, и как этот грунт мог быть перемещён. Если не воспринимать всерьёз сказки официалов про грязь на башмаках, лошадей и просевшие здания, то, положа руку на сердце, мы можем сказать однозначно, что с перемещением таких неимоверных объёмов грунта людям справится не под силу, даже применяя современную тяжёлую технику, однако такие объёмы может переносить либо воздух, либо вода.

Третье, что нам нужно знать, - это текучесть суспензии. Именно так называется смесь грунта с водой, которая течёт в селевых потоках, соответственно, чем больше грунта в потоке, тем больше нанесённый слой грунта. Однако тут нужно понимать, что у разных минералов, текучесть суспензии разная, но так как в составе грунта присутствуют различные минералы, то в среднем пропорция текучести 1:2 - 1:3, то есть по объёму грунта в три раза больше, чем объём воды. Это предел, если грунта в суспензии будет ещё больше, то теряется её текучесть, а следовательно, и возможность распространения по большой площади, а если в суспензии больше воды, то текучесть улучшается, но нужно количественно больше самой суспензии для засыпания городов до того уровня, как он есть.

План города Тула

Приведу простой пример: площадь городского округа Тула составляет 1495 квадратных километра. Учитывая, что Тула засыпана на 2, а в некоторых местах на 3 метра, то получаем минимальный объём грунта в 3000 кубических километра. А теперь посчитаем, самосвал «КамАЗ — 65201» способен взять груза до 25,5 тонн, объем кузова составляет 16 кубических метров, при этом разный грунт при равном объёме имеет разный вес.

Самосвал «КамАЗ — 65201»

Будем считать по идеальным условиям: перевозим по ровной прямой дороге лёгкий керамзит, борта наращены, и объём кузова составляет 20 кубов. Но даже в таком случае, 3000 Кубических километра, это 3х1012 кубических метров грунта, а это 15.000.000.000 рейсов самосвала «КамАЗ — 65201». Только для города Тула, число рейсов самосвала, будет 75.000.000 и это с наращенными бортами, перевозящего керамзит! Друзья, Вы вообразите эту грандиозную стройку, ей даже аналогов в современной истории нет.

При всём при этом, грунт тяжелее воды, и в состоянии покоя или малой подвижности грунт неминуемо выпадает в осадок. Таким образом, чтобы такой объём грунта не выпал в осадок, требовалось очень-очень много воды, к тому же вода должна была двигаться с очень большой скоростью, чтобы преодолевать большие расстояния, и при этом не потерять грунт на первом же овраге.

Зона затопления Потопом

Проведя ещё некоторые несложные вычисления, по формуле Лагранжа получаем, что волна цунами из Северного-Ледовитого океана для преодоления континента хотя бы до Кавказских гор и Тибета в районе Москвы должна иметь высоту в 3,5 км, и двигаться со скоростью 572 км/ч, при этом кинетическая энергия такой волны, равняется 8-9 бомбам, сброшенным на японский город Нагасаки. Если высота волны меньше, то она не дойдёт даже до Кавказских гор, если волна движется медленнее, то весь грунт выпадет в осадок ещё за Полярным кругом, не дойдя даже до средних широт. Тут хочу заметить, что при такой скорости движения текучесть уже особой роли не играет, так как для получения таких скоростей в районе Москвы начальная скорость волны должна быть ещё больше, а в этом случае, волна уже не плывёт, а просто летит.

Поэтому однозначно, что такой поток сметёт любой город, любую крепость, ничто не устоит на пути такой волны. Друзья, понимаете? Если бы была такая волна, то не было ни Москвы, ни Тулы, ни Суздаля, ни Рязани, ни других старинных городов.

Цунами сносит город

Не было бы тех старинных красивых сооружений, волна бы всё слизала. Вы скажете, все старинные красивые здания построены после потопа, но как? Ведь они имеют засыпанный нижний этаж! И потом, насколько это логично, что в период постапокалипсиса, когда людям банально нечего есть, они будут заморачиваться постройкой архитектурных шедевров?

Старинное здание в г. Щецин (Польша)

И тут мы видим первую нестыковку. Хочу сказать сразу, все нестыковки мы разберём далее, поэтому читайте внимательно, и не перематывайте, это очень важно.

Четвёртое. Нам нужно понять, что же такое солёные озёра, хотя правильнее их называть минеральными. Солёными считаются озера с минерализацией свыше 1-й промилле (тысячной доли). Чаще всего соленые озера – бессточные водоемы, находящиеся в засушливой зоне. Вода таких водоёмов отличается резким вкусом и непригодна для питья без дополнительной обработки. По химическому составу вода в каждом солёном озере отличается не только от воды в Северном Ледовитом океане, но и от других солёных озёр. Например, соли в водах озера Баскунчак, в Астраханской области, - это 99,8 % NaCl (обычная поваренная соль), а в озере Эбейты, в Омской области, сульфатно-хлоридно-натриевые. При этом воды Северного Ледовитого океана содержат фосфаты и соли кремния. Естественно, что солевое наполнение воды солёных озёр формируется за счёт грунтов, на которых озёра расположены, однако, если это изначально были воды Северного Ледовитого океана, то фосфатно-кремниевый остаток должен был в этих озёрах остаться, но его нет.

Тюлени в Байкале

Пятое. Весомым аргументом сторонников потопа является наличие тюленей в Каспийском море, и, по их мнению, это железобетонное доказательство, так как они могли попасть в Каспий именно с волной потопа из Северного Ледовитого океана. Однако возникает закономерный вопрос, а почему эта волна не принесла тюленей в Азовское и Чёрное море? Или в озеро Балхаш? Кстати, если кто не знает, то Балхаш вообще искусственно заселялся рыбой. Как то избирательно волна потопа принесла тюленей только в Каспий. Да знаю, в озере Байкал есть тюлени.

Байкал - пресное озеро

Однако если кто не знал, то вода в Байкале пресная, и озеро соединено водным путём через Ангару и Енисей, с Северным Ледовитым океаном, собственно потому-то и вода пресная, при этом фосфатно-кремниевого остатка вод Северного Ледовитого океана, нет в Байкале и его отложениях. То есть тюлени дошли до Байкала, а вода нет?

Примечание: когда фильм был уже опубликован, а статья ещё только готовилась, выяснилось, что на западном побережье Чёрного моря всё же обитает некоторое количество тюленей 20-30 голов. Однако основное место обитания этих тюленей в настоящее время - Средиземное море и Атлантический океан, поэтому не исключено, что в Чёрное море, эти тюлени попали из Средиземного.

Но вернёмся к тюленям в Каспии. Тут суть в том, что если бы это была волна потопа из Северного Ледовитого океана, то это была бы суспензия из грязи, несущаяся на огромной скорости, и никакие тюлени бы в ней просто не выжили. Однако факт наличия тюленей есть. Но и тут оказывается всё просто. Дело в том, что Волга, когда-то соединялась с Онежским озером, а в Онежском озере, как Вы уже поняли, водятся тюлени. Знаменитое строительство Волго-балтийского канала - это попытка повторить то, что было засыпано катаклизмом, а если внимательно смотреть спутниковые карты, то прежние очертания широкой реки всё ещё угадываются. И вот через Онежское озеро по Волге тюлени и попали в Каспий.

Очертания старинной, засыпанной реки, около Онежского озера Очертания старинной, засыпанной реки, около Онежского озера

Поэтому можно однозначно сказать, что волны, прокатившейся через весь континент, быть не могло. Тут хочу пояснить:

В далёком прошлом, несколько миллионов, а возможно, даже тысяч лет, такая волна вполне могла быть, но в исследуемый нами исторический период 200-500 лет назад никакого потопа в виде волны не было. Как частный случай всего катаклизма, в некоторых районах, например, цунами на побережье, наводнения на равнинах и селевые потоки в горах, эти явления, конечно же, были, и эти частные случаи одного большого катаклизма, безусловно, можно назвать потопом.

Вот только представьте, что Вы живёте, например, на берегу той же Волги, и однажды весной случилось половодье, и мимо Вашего окна на втором-третьем этаже проплывает чья-то изба. Если Вам удастся выжить, то Вы всю свою жизнь будете считать сами и внукам расскажете, что пережили потоп, а про Вас дети и внуки будут говорить, что родились Вы в «допотопные» времена.

Засыпанные дома

Шестое. Хотя, наверное, именно с этого и следовало начать. Потоп, каким бы он ни был, не является первопричиной. Потоп не образуется сам по себе из пустого места. Многие исследователи потопа почему-то упускают это из виду. Нужно понять простую вещь: потоп — это не сам катаклизм, а лишь следствие, и искать нужно не следы потопа, а следы причины, его вызвавшей. При этом если мы ошиблись с пониманием потопа, то его причины будем искать не в том направлении и в другом месте.

Самый очевидный пример — городища. Ведь почему официальные историки высмеивают саму идею потопа в недавнем прошлом? А заодно и всех исследователей реального прошлого? Потому, что существуют городища, а это реальные факты, которые никак не вписываются в теорию Всемирного потопа. То, что городища - это места выживания людей в период постапокалиписа, уже рассказывалось на сайте, и таких городищ много, и они реально есть и рассредоточены практически по всей Земле. Но самое главное то, что городища и находки в них находятся практически на поверхности. Это я видел лично, и не раз, в экспедициях. Конечно, городища располагаются на холмах, иногда высотой в несколько сот метров, но в сравнении с высотой волны в 3,5 км - это ничто. К тому же, если прошла такая волна, то основывать городища будет просто некому. Вот поэтому и получается, что игнорируя реальные исторические факты, мы только добавляем официальным историкам поводов для критики и насмешек.

Следующее неверное направление поисков - это попытки определить причину потопа в виде волны, и одной из таких причин преподносится «смещение оси вращения Земли». Для этого приводится простой пример с фигуристкой, когда она вращается, то, прижав обе руки к телу, вращается быстрее, расставив в стороны медленнее, а вот если выставить только одну руку, то нарушается баланс и фигуристка вращается уже не равномерно.

Юлия Лепницкая

Этим примером предпринимаются попытки объяснить возникновение волны, на основании того, что города засыпаны неимоверным объёмом грунта, и в случае перемещения таких масс грунта нарушается весовой баланс Земли, что и привело к возникновению волны.

Однако этот пример абсолютно неверный, так как, во-первых, нарушена причинно-следственная связь — то есть в этом примере, волна возникла из-за того, что грунт уже засыпал города, хотя вроде как по изначальной версии потопа, этот грунт принесла сама волна. Во-вторых, масса руки фигуристки в процентном отношении к массе её тела вполне сопоставима, а вот масса перемещённого грунта хоть и измеряется сотнях тысяч тонн, но в процентном отношении к массе всей Земли - это тысячная доля процента, и она никак не повлияет на баланс всей системы и вращение Земли.

Также, в качестве причины потопа приводится эффект Джанибекова. Но и этот пример не подходит, так как, согласно эффекту Джанибекова, гайка кувыркается каждые 5-6 оборотов вокруг своей оси. Если применить этот пример к Земле, то Земля должна кувыркаться каждую неделю.

Эффект Джанибекова

И таких примеров множество. В попытках найти объяснение потопу, в том его понимании, что это была волна через океан, человеческое сознание старается подобрать логически наиболее подходящий сценарий; это устройство человеческого сознания - всё непонятное оно пытается объяснить в рамках того, что ему известно на данный момент, и в рамках понимания этого известного. Поэтому некоторые реальные факты, как, например, наличие тюленей в Каспии, трактуется именно с этой точки зрения, и как я уже говорил в самом начале, это приводит к неверным выводам.

Тогда что же получается, ничего не было? А вот как раз и было! Был глобальный катаклизм, затронувший все континенты, изменивший ход истории и перечеркнувший прежний уклад жизни. Тогда каким образом он проходил?

Как вы помните, способов переноса грунта в таких количествах всего два: по воде и по воздуху. Как мы уже разобрали, вода весь этот грунт перенести не могла. Значит, грунт переносился по воздуху. Это кажется ещё более фантастичным, чем даже сама идея Всемирного потопа, однако, примеров переноса грунта по воздуху полно и в наше время: это суховеи и пыльные бури.

Барханы в Намибии

Причём, тут нужно понимать, что пыльная буря или суховей возникают на территории, где нет растительности. То есть пыльная буря - это опять-таки не сам катаклизм, а лишь его следствие. Сам катаклизм уничтожил растительность, открыв землю ветрам.

И тут мы возвращаемся, как ни странно, к нашим солёным озёрам. Ведь что такое соль, как она образуется? Соль — это результат взаимодействия кислот с минералами. Ведь именно потому все солёные озёра имеют разный химический состав, что находятся на разных грунтах. При выпадении кислотных осадков озёра наполняются солями, специфичными для данной конкретной местности.

По моей версии, процесс засыпания выглядел примерно так. Прошли кислотные дожди, причём в больших количествах. С течением времени территория постепенно промылась от солей, кстати не везде, а так как все солёные озёра бессточные, то однажды попав в них, соль так в них и осталась. А образовались кислотные дожди из-за большого количества практически одновременных ядерных взрывов на больших территориях по всей Земле.

Ядерный взрыв

Температура плазменного шара ядерного взрыва достигает нескольких миллионов градусов, и горел этот шар не в вакууме, а в нашей атмосфере, и в этом шаре выгорал весь азот, превращаясь в оксид азота, который, контактируя с водой, давал азотную кислоту. Ядерные взрывы вызвали большое количество пожаров. Эти пожары быстро распространялись на огромных территориях, выжигая всю органику на своём пути, и оставляя поверхность земли открытой всем ветрам. Так же эти пожары давали «сырьё» для соляной, серной и других кислот, а ядерные взрывы, произведённые практически одновременно, вызывали значительные напряжения в земной коре, и могли активизировать некоторые потухшие вулканы, которые, в свою очередь, дополнительно выбросили окись серы в атмосферу, что ещё больше усугубило ситуацию.

В конечном счёте, пыль и различные оксиды от многочисленных ядерных взрывов и пожаров поднялись в атмосферу и, достигнув водно-паровой прослойки, вылились обратно на Землю грязевыми кислотными дождями. Это трудно представить, но, тем не менее, все обнаруженные мной во время многочисленных экспедиций факты говорят именно об этом сценарии. Если дорогому читателю интересно, то более подробно про механизм засыпания, с деталями и объяснениями, напишу отдельную статью.

Кстати, самый простой пример — нижний этаж больницы в городе Плавск, Тульской области. Если помните, мы там нашли чёрный плывун, затекший в подвал через окно.

"Подвал" ЦРБ г. Плавска, Тульской обалсти

Тогда в комментариях многие подметили, что это намыло дождями через это самое окно, и они в чём-то были правы, только вот это намывание было за очень короткий период времени. А грунт чёрный именно потому, что это пепел с пожарища, когда округа сначала сгорела, а потом её залило дождями. Тут нужно понимать, что с неба выпадала не только глина, но ещё песок и пепел.

Поясню: чем крупнее частички грунта, тем ближе к эпицентру взрыва они выпадали. Дальше всего разлетался чёрный пепел, и оседал он последним. Также пепел и гарь образовывались в непосредственной близости к эпицентру ядерного взрыва. Здесь в качестве примера — раскопки в Туле и следы цезия, в слое пожара, на глубине 2 метра, причём, ни в слоях выше, ни в слоях ниже цезия обнаружено не было.

Подводя итог, можно сказать следующее: потоп, несомненно, был, другое дело, что понимать под этим определением. Очень важно учитывать многочисленные детали, даже незначительные, ибо в нашем деле мелочей не бывает, ведь упустив что-то одно, можно потратить годы на исследование пустоты.

Фильм по статье:

Друзья, прошу Вас высказаться по этой теме, проверить все расчёты, так как я тоже мог ошибиться. Возможно, у кого-то есть свои наработки, возможно, мы, что-то вообще упустили. Пишите свои мысли в комментариях, а сейчас не будем прощаться, ибо впереди нас ждёт самое интересное. Всего вам доброго, до свидания!

Источник: https://www.tart-aria.info/byl-li-potop/