МИД РФ об атаке Ирана на Израиль
Официальное заявление МИД РФ по поводу ночного удара Ирана по Израилю.
В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено большое количество ракет н беспилотннков. По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила. К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии.
Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали.
Обращаем внимание российских граждан, находящихся в Израиле и соседних странах, в первую очередь, Иордании, Ливане и Сирии, на необходимость следить за сообщениями и практическими рекомендациями, публикуемыми на информационных лентах МИД России, официальных сайтах российских заграничных учреждений в упомянутых странах, Консульского департамента и Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения «Помощник за рубежом».
В целом, призвали к деэскалации, Иран не осудили, фактически поддержали позицию Ирана, что это был ответный удар на удар по консульству.
И в СБ ООН не осудят, так что шансы на принятия любых осуждающих Иран документов в СБ ООН равны нулю.
PS. "Росавиация" сообщила, что Ирак, Израиль и Иордания сняли ограничения для полетов гражданской авиации. Если что-то будет затеваться, их снова введут. Но пока так.
Комментарий редакции
Тезисы:
1. МИД РФ выражает крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, вызванной ночным ударом Ирана по территории Израиля.
2. Россия призывает все вовлеченные стороны к сдержанности и урегулированию имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами.
3. Россия считает важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки способствовали деэскалации ситуации.
4. МИД РФ обращает внимание российских граждан, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, на необходимость следить за информацией и рекомендациями МИД.
Вывод:
Россия занимает сбалансированную позицию, призывая к сдержанности все стороны конфликта. Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации и вовлечение международных игроков в деэскалацию. При этом Россия обеспокоена эскалацией напряженности в регионе и выражает готовность оказывать содействие российским гражданам на территории стран, вовлеченных в конфликт.
никто в глобальной элите не заинтересован в большой войне, а только в поддержании предвоенной напряженности для контроля поведения масс-медиа, вассалов и финансово активного населения
как и было сказано, сам характер израильского удара по КСИР в Дамаске был приглашением США и Ирана к интенсивным закулисным переговорам по поводу Израиля
сегодняшний демонстрационный удар по пустыне Негев и еще каким-то окраинам Израиля это подтверждает, что США и Иран о чем-то закулисно договорились
самым опасным моментом в этом управлении напряженностью была возможность провокации со стороны правых радикалов посредством недобитых игиловцев в Ираке или Сирии. Могли под шумок запустить пару крупных БПЛА по Иерусалиму или Тель-Авиву, чтобы продолжить эскалацию. Потому и мобилизовали ПВО и авиацию всех, кто присутствует в регионе, включая Иорданию, чтобы не пропустить такой провокационный удар “под шумок”
не разряжать повышенную напряженность демонстрационным ударом тоже было нельзя, ибо чем дольше, тем вероятнее такая провокация под чужим флагом. Ударили бы игиловцы под контролем ястребов, а приписали Ирану