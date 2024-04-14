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1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 3

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1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1
1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 2

Недавно я выкладывал подборку снимков этого фотографа. Сегодня нашел еще четыре снимка. Они отличные, так что качество компенсирует малость.
01. На снимке отец и сын идут по улицам Москвы, неся ежедневный улов из Москвы-реки. 25 мая.jpg
01. На снимке отец и сын идут по улицам Москвы, неся ежедневный улов из Москвы-реки. 25 мая

02. Школьники на Красной площади в Москве после посещения могилы Ленина. 25 мая.jpg
02. Школьники на Красной площади в Москве после посещения могилы Ленина. 25 мая

03. Четверо школьников позируют на берегу Москвы-реки в Москве.jpg
03. Четверо школьников позируют на берегу Москвы-реки в Москве

04. Маленький мальчик, одетый в национальный костюм жителей центральных степей России. 25 мая.png
04. «Маленький мальчик, одетый в национальный костюм жителей центральных степей России». 25 мая
Источник: https://humus.livejournal.com/9669949.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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