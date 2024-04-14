1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 3
1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1
1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 2
Недавно я выкладывал подборку снимков этого фотографа. Сегодня нашел еще четыре снимка. Они отличные, так что качество компенсирует малость.
01. На снимке отец и сын идут по улицам Москвы, неся ежедневный улов из Москвы-реки. 25 мая
02. Школьники на Красной площади в Москве после посещения могилы Ленина. 25 мая
03. Четверо школьников позируют на берегу Москвы-реки в Москве
04. «Маленький мальчик, одетый в национальный костюм жителей центральных степей России». 25 мая