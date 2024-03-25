1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 2
1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1
19. Девочка рассматривает штангу в московском парке
20. Дети выстроились на Красной площади в Москве, чтобы отметить годовщину рождения Ленина
21. Москвичи на городской улице
22. Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве
24. Москвичи с опущенными головами под дождем проходят мимо собора Василия Блаженного на Красной площади
25. Стол в ресторане с видом на Красную площадь
27. Панорама Москвы ночью
28. Дети на городской площади Загорска
29. Жительницы Загорска сидят и разговаривают перед одной из церквей города
30. Молодожены целуются в загсе в Ленинграде
31. Пара туристов смотрит на карту Советской империи, выставленную в Эрмитаже в Ленинграде
32. Отдыхающие загорают на морской дамбе в Сочи
33. Отдыхающие играют в карты на пляже в Сочи
34. Отдыхающие играют в домино в тени пальмы на набережной Сочи на побережье Черного моря
35. Оживленная улица в Тбилиси.