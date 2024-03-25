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1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 2

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1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1

19. Девочка рассматривает штангу в московском парке
19. Девочка рассматривает штангу в московском парке

20. Дети выстроились на Красной площади в Москве, чтобы отметить годовщину рождения Ленина.jpg
20. Дети выстроились на Красной площади в Москве, чтобы отметить годовщину рождения Ленина

21. Москвичи на городской улице.jpg
21. Москвичи на городской улице

22. Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве..jpg
22. Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве

23. Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве.jpg

24. Москвичи с опущенными головами под дождем проходят мимо собора Василия Блаженного на Красной площади.jpg
24. Москвичи с опущенными головами под дождем проходят мимо собора Василия Блаженного на Красной площади

25.Стол в ресторане с видом на Красную площадь.jpg
25. Стол в ресторане с видом на Красную площадь

26. Стол в ресторане с видом на Красную площадь(2).jpg

27. Панорама Москвы ночью.jpg
27. Панорама Москвы ночью

28. Дети на городской площади Загорска.jpg
28. Дети на городской площади Загорска

29. Жительницы Загорска к северу от Москвы сидят и разговаривают перед одной из церквей города.jpg
29. Жительницы Загорска сидят и разговаривают перед одной из церквей города

30. Молодожены целуются в загсе в Ленинграде.jpg
30. Молодожены целуются в загсе в Ленинграде

31. Пара туристов смотрит на карту Советской империи, выставленную в Эрмитаже в Ленинграде.jpg
31. Пара туристов смотрит на карту Советской империи, выставленную в Эрмитаже в Ленинграде

32. Отдыхающие загорают на морской дамбе в Сочи.jpg
32. Отдыхающие загорают на морской дамбе в Сочи

33. Отдыхающие играют в карты на пляже в Сочи.jpg
33. Отдыхающие играют в карты на пляже в Сочи

34. Отдыхающие играют в домино в тени пальмы на набережной Сочи на побережье Черного моря.jpg
34. Отдыхающие играют в домино в тени пальмы на набережной Сочи на побережье Черного моря

35. Оживленная улица в Тбилиси.jpg
35. Оживленная улица в Тбилиси.
Источник: https://humus.livejournal.com/9629901.html
Метки: загорск, история, Москва, Россия, Сочи, фото
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