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1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1

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01. Жительницы Киева сидят вместе на ступеньках дома на одной из улиц города
01. Жительницы Киева сидят вместе на ступеньках дома на одной из улиц города

02. Жительницы Киева сидят вместе на ступеньках дома на одной из улиц города.jpg

03. Пожилая жительница Киева сидит на одной из улиц города.jpg
03. Пожилая жительница Киева сидит на одной из улиц города

04. Работницы наслаждаются обеденным перерывом в киевском парке.jpg
04. Работницы наслаждаются обеденным перерывом в киевском парке

05. Дворники на перекуре, Киев.jpg
05. Дворники на перекуре, Киев

06. Уличные точильщики затачивают ножницы на улицах Киева.jpg
06. Уличные точильщики затачивают ножницы на улицах Киева

07. Люди толпятся возле газетного киоска в Ялте.jpg
07. Люди толпятся возле газетного киоска в Ялте

08. Официантка стоит за прилавком, готовая обслужить в магазине русского чая в Ялте, с счетами в качестве кассового аппарата.jpg
08. Официантка стоит за прилавком, готовая обслужить в магазине русского чая в Ялте, с счетами в качестве кассового аппарата

09. Жители Ялты рассматривают шляпы, выставленные на продажу на прилавке городского рынка.jpg
09. Жители Ялты рассматривают шляпы, выставленные на продажу на прилавке городского рынка

10. Воспитатели детского сада ведут своих юных подопечных по парку Ялты.jpg
10. Воспитатели детского сада ведут своих юных подопечных по парку Ялты

11. Жители читают официальную советскую газету «Правда» на доске объявлений в симферопольском парке..jpg
11. Жители читают официальную советскую газету «Правда» на доске объявлений в симферопольском парке

12. Жители читают официальную советскую газету «Правда» на доске объявлений в симферопольском парке.jpg

13. Солдат укрывает своего сына от дождя во время празднования Первого Мая в Тбилиси.jpg
13. Солдат укрывает своего сына от дождя во время празднования Первого Мая в Тбилиси

14. Солдат укрывает своего сына от дождя во время празднования Первого Мая в Тбилиси.jpg

15. Мужчина сидит на скамейке на пустынной площади Ташкента..jpg
15. Мужчина сидит на скамейке на пустынной площади Ташкента

16. Две женщины, сидящие на ступеньках магазина, наблюдают за первомайским парадом в Самарканде.jpg
16. Две женщины, сидящие на ступеньках магазина, наблюдают за первомайским парадом в Самарканде

17. Две женщины, сидящие на ступеньках магазина, наблюдают за первомайским парадом в Самарканде.jpg

18. Типичная узбекская семья, одетая в традиционные костюмы, позирует оператору Daily Mirror.jpg
18. Типичная узбекская семья, одетая в традиционные костюмы, позирует оператору Daily Mirror
Источник: https://humus.livejournal.com/9627998.html
Метки: история, Россия, фото
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