1960. Бела Зола в Советском Союзе. Часть 1
01. Жительницы Киева сидят вместе на ступеньках дома на одной из улиц города
03. Пожилая жительница Киева сидит на одной из улиц города
04. Работницы наслаждаются обеденным перерывом в киевском парке
05. Дворники на перекуре, Киев
06. Уличные точильщики затачивают ножницы на улицах Киева
07. Люди толпятся возле газетного киоска в Ялте
08. Официантка стоит за прилавком, готовая обслужить в магазине русского чая в Ялте, с счетами в качестве кассового аппарата
09. Жители Ялты рассматривают шляпы, выставленные на продажу на прилавке городского рынка
10. Воспитатели детского сада ведут своих юных подопечных по парку Ялты
11. Жители читают официальную советскую газету «Правда» на доске объявлений в симферопольском парке
13. Солдат укрывает своего сына от дождя во время празднования Первого Мая в Тбилиси
15. Мужчина сидит на скамейке на пустынной площади Ташкента
16. Две женщины, сидящие на ступеньках магазина, наблюдают за первомайским парадом в Самарканде
18. Типичная узбекская семья, одетая в традиционные костюмы, позирует оператору Daily Mirror