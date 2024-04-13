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Скворцов

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к 85-летию поэта

Льётся млеко стихов: льётся лентами, переливаясь нежными оттенками, вспыхивая на онтологическом солнце бытия:

Снова глаза закрываю несмело,
Вспомнить пытаясь детство своё…
Помнится только: матушка пела.
Песней наполнено сердце моё.

Зимами злыми над прорубью белой,
В стылой воде полоская бельё,
Вся коченея, матушка пела.
Песней наполнено детство моё.

Удивительна звукопись – вибрации ли острого «з», ничуть не мешающие напевам, перекличка ли «л» – тонко отсвечивающих драгоценными камнями живой сути бытия…

Константин Скворцов – от хлеба и млека, от российской глуби, от потаённых корней жизни; и песни его, исполненные глубины, тепло влияют на читательскую душу:

Ко всему
Старики в добром доме привыкли.
Спит деревня,
Склонившись к плечу моему.
До зари
Лишь меня будят дальние крики,
Будто просят о помощи.
Кто – не пойму!

Трагедий в жизни много (она и сама-то, если посмотреть в сущность её формулы – трагедия), и поэт не имеет права забывать об этом, обязанный чужую боль ощущать, как свою, будто подтверждая – нет чужого на свете.

Смерть деревни воспринимая катастрофой, и поэт живописует её, раскрывая в образах, сделанных жёстко и чётко:

Не став избою, доживает сруб.
Дымит полынь из выбитых окошек.
Не пахнет хлебом из холодных труб.
Нет ни мышей пронырливых, ни кошек.

Петух уже не сядет на плетень.
Ворон, и тех не видно на деревьях.
Старушка, словно собственная тень,
Едва плывёт по вымершей деревне.

Спасает ли стоицизм?

Белый высверк его соли наполняет отдельные стихи поэта:

Не жди благих вестей,
Готовь мешок в дорогу.
Затеял коростель
По всей Руси тревогу.
Зовёт его труба,
А нас не видно в поле…
Напрасно городьба
Протягивает колья.

Стихотворения Скворцова становились песнями: летели над страной, плавным звуком чаруя души.

В них заложенные мелодии словно сами вливались в музыкальные ряды песен…

И ткалось полотно поэтического великолепия, и созидался словесный сад: разнообразный, пространный, тянущийся к метафизическим небесам.

Александр Балтин

Источник: https://zavtra.ru/blogs/skvortcov
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