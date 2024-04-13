к 85-летию поэта

Льётся млеко стихов: льётся лентами, переливаясь нежными оттенками, вспыхивая на онтологическом солнце бытия:

Снова глаза закрываю несмело,

Вспомнить пытаясь детство своё…

Помнится только: матушка пела.

Песней наполнено сердце моё.

Зимами злыми над прорубью белой,

В стылой воде полоская бельё,

Вся коченея, матушка пела.

Песней наполнено детство моё.

Удивительна звукопись – вибрации ли острого «з», ничуть не мешающие напевам, перекличка ли «л» – тонко отсвечивающих драгоценными камнями живой сути бытия…

Константин Скворцов – от хлеба и млека, от российской глуби, от потаённых корней жизни; и песни его, исполненные глубины, тепло влияют на читательскую душу:

Ко всему

Старики в добром доме привыкли.

Спит деревня,

Склонившись к плечу моему.

До зари

Лишь меня будят дальние крики,

Будто просят о помощи.

Кто – не пойму!

Трагедий в жизни много (она и сама-то, если посмотреть в сущность её формулы – трагедия), и поэт не имеет права забывать об этом, обязанный чужую боль ощущать, как свою, будто подтверждая – нет чужого на свете.

Смерть деревни воспринимая катастрофой, и поэт живописует её, раскрывая в образах, сделанных жёстко и чётко:

Не став избою, доживает сруб.

Дымит полынь из выбитых окошек.

Не пахнет хлебом из холодных труб.

Нет ни мышей пронырливых, ни кошек.

Петух уже не сядет на плетень.

Ворон, и тех не видно на деревьях.

Старушка, словно собственная тень,

Едва плывёт по вымершей деревне.

Спасает ли стоицизм?

Белый высверк его соли наполняет отдельные стихи поэта:

Не жди благих вестей,

Готовь мешок в дорогу.

Затеял коростель

По всей Руси тревогу.

Зовёт его труба,

А нас не видно в поле…

Напрасно городьба

Протягивает колья.

Стихотворения Скворцова становились песнями: летели над страной, плавным звуком чаруя души.

В них заложенные мелодии словно сами вливались в музыкальные ряды песен…

И ткалось полотно поэтического великолепия, и созидался словесный сад: разнообразный, пространный, тянущийся к метафизическим небесам.

Александр Балтин