Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

ПРЕД История. часть 1. Боги, Титаны, Люди и вечная мерзлота

78 0


Как появились боги? Что им было нужно? кто и зачем пишет нам историю? И какая связь между глиняным потопом и вечной мерзлотой? Как вообще появилась вечная мерзлота? И что общего между всеми этими темами?
Вот об этом мы с вами и пофантазируем в этом фильме.

00:00 Начало
01:52 кривое зеркало истории
07:36 План действий
23:30 Смысл жизни
28:25 Глина заморозила планету?
37:38 Начало Истории
43:47 Титры

Комментарий редакции

Тезисы данного выпуска:

1. В истории человечества есть необъяснимые пробелы и резкие скачки в развитии, что вызывает сомнения в официальной истории.

2. Альтернативная история предполагает, что древние цивилизации обладали передовыми технологиями и могли вмешиваться в ход истории.

3. Предполагается, что было несколько волн катастроф космического масштаба, которые уничтожили многие цивилизации и вынудили их искать убежища под землей.

4. Выжившие полубоги и их потомки создали человечество как обслуживающий персонал, наделив их простыми технологиями и побуждая к размножению.

5. Официальная история многое скрывает и искажает, а новые технологии и открытия позволяют восстанавливать истинную картину событий.

Вывод: Данный выпуск представляет альтернативный взгляд на историю человечества, основанный на предположениях о космических катастрофах, древних технологически развитых цивилизациях и сокрытии фактов официальной историей. Этот взгляд противоречит общепринятой версии истории и требует дополнительных доказательств.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AlO8fBYhTGE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Интервью даёт внук Николая I Александр Михайлович
Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон
О нефилимах - 3
Славяне на британских островах
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru