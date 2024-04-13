Как появились боги? Что им было нужно? кто и зачем пишет нам историю? И какая связь между глиняным потопом и вечной мерзлотой? Как вообще появилась вечная мерзлота? И что общего между всеми этими темами?Вот об этом мы с вами и пофантазируем в этом фильме.

00:00 Начало

01:52 кривое зеркало истории

07:36 План действий

23:30 Смысл жизни

28:25 Глина заморозила планету?

37:38 Начало Истории

43:47 Титры

Комментарий редакции

Тезисы данного выпуска:

1. В истории человечества есть необъяснимые пробелы и резкие скачки в развитии, что вызывает сомнения в официальной истории.

2. Альтернативная история предполагает, что древние цивилизации обладали передовыми технологиями и могли вмешиваться в ход истории.

3. Предполагается, что было несколько волн катастроф космического масштаба, которые уничтожили многие цивилизации и вынудили их искать убежища под землей.

4. Выжившие полубоги и их потомки создали человечество как обслуживающий персонал, наделив их простыми технологиями и побуждая к размножению.

5. Официальная история многое скрывает и искажает, а новые технологии и открытия позволяют восстанавливать истинную картину событий.

Вывод: Данный выпуск представляет альтернативный взгляд на историю человечества, основанный на предположениях о космических катастрофах, древних технологически развитых цивилизациях и сокрытии фактов официальной историей. Этот взгляд противоречит общепринятой версии истории и требует дополнительных доказательств.