ПРЕД История. часть 1. Боги, Титаны, Люди и вечная мерзлота
Как появились боги? Что им было нужно? кто и зачем пишет нам историю? И какая связь между глиняным потопом и вечной мерзлотой? Как вообще появилась вечная мерзлота? И что общего между всеми этими темами?
Вот об этом мы с вами и пофантазируем в этом фильме.
00:00 Начало
01:52 кривое зеркало истории
07:36 План действий
23:30 Смысл жизни
28:25 Глина заморозила планету?
37:38 Начало Истории
43:47 Титры
Комментарий редакции
Тезисы данного выпуска:
1. В истории человечества есть необъяснимые пробелы и резкие скачки в развитии, что вызывает сомнения в официальной истории.
2. Альтернативная история предполагает, что древние цивилизации обладали передовыми технологиями и могли вмешиваться в ход истории.
3. Предполагается, что было несколько волн катастроф космического масштаба, которые уничтожили многие цивилизации и вынудили их искать убежища под землей.
4. Выжившие полубоги и их потомки создали человечество как обслуживающий персонал, наделив их простыми технологиями и побуждая к размножению.
5. Официальная история многое скрывает и искажает, а новые технологии и открытия позволяют восстанавливать истинную картину событий.
Вывод: Данный выпуск представляет альтернативный взгляд на историю человечества, основанный на предположениях о космических катастрофах, древних технологически развитых цивилизациях и сокрытии фактов официальной историей. Этот взгляд противоречит общепринятой версии истории и требует дополнительных доказательств.