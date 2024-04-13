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Допрос Карла Радека

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Офигенная идея. Снимать ролики с игрой живых актеров по реальным протоколам допроса 1937 года.
Ничего придумывать своего не надо – берется реальный архивный документ допроса и воспроизводится в игровой форме.
В данном случае предлагается посмотреть на один из допросов Карла Радека.



С учетом того, что если зритель не слишком погружен в материалы дел врагов народа, можно брать разные неоднозначные дела того периода и предлагать в конце зрителю на основе зачитанного протокола допроса принимать сторону дознавателя или последственного, что в условиях 1937 года создавало условия, когда с одной стороны враг народа мог как уж на сковородке выкручиваться, пытаясь представить себя невиновным, а следователь мог быть скрытым врагом народа, который фальсифицировал уголовные дела.



В общем, надеюсь авторы не оставят эту благодатную тему. До войны любил читать на "Истмате" рассекреченные материалы допросов 1937-1938 годов, а также допросы по делу Кирову. Очень познавательное чтиво.



PS. Сам Радек был убит в тюрьме в 1939 году другим заключенным. Обвинявшегося в организации убийства Радека генерал-лейтенанта НКВД Кубаткина после ВОВ арестовали по Ленинградскому делу, обвинили в различных злоупотреблениях и в 1950 году расстреляли. Вины своей Кубаткин на следствии не признал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9090755.html
Метки: 1937, Видео, враги народа, нквд, радек, репрессии, ссср, сталин
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