Документальный фильм о торжественной встрече 22 января 1969 года летчиков-космонавтов СССР: Владимира Шаталова, пилотировавшего космический корабль "Союз-4", Бориса Волынова, Алексея Елисеева и Евгения Хрунова – членов экипажа космического корабля "Союз-5".

ТО Экран 1969

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Успешное завершение полета космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5", включая стыковку кораблей и переход космонавтов между ними.

2. Высокая оценка достижений советской науки и техники, а также героизма и мужества космонавтов.

3. Значение этого полета для дальнейшего освоения космического пространства, в том числе создания орбитальных станций и обслуживания космических экипажей.

4. Связь успехов в космосе с достижениями всего советского народа в строительстве социализма под руководством Коммунистической партии.

5. Вручение космонавтам высоких государственных наград – званий Героев Советского Союза и летчиков-космонавтов СССР.

Вывод: Этот выпуск посвящен знаковому событию в освоении космоса – успешному совместному полету кораблей "Союз-4" и "Союз-5" с переходом космонавтов между ними. Это расценивается как новый триумф советской науки, техники и космонавтов, достойно продолжающих дело первопроходцев космоса. Успехи в космосе связываются с общим социалистическим строительством в СССР под руководством Коммунистической партии.