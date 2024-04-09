Власти Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. «Вводим ЧС регионального уровня», – написал он.

Шумков отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается. «Воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году, [когда был сильный паводок]», – сообщил он, призвав жителей во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. «Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая в виде большой волны», – акцентировал он.

По данным Шумкова, в зоне риска Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ.

Тем временем в Оренбургской области к утру 8 апреля остаются подтопленными более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков, сообщила пресс-служба правительства региона. Аналогичные цифры власти приводили вечером накануне. «За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей», – говорится в публикации. В Оренбурге затоплены свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений. В Орске затоплены по 6,6 тыс. домов и участков.

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. Мэр Орска Василий Козупица предупредил, что река Ельшанка – правый приток Урала – выходит из берегов.

К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.

Президент Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка и охрану имущества в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о Курганской и Тюменской областях, где уже началось подтопление или ожидается в ближайшие сутки.

Ранее президент поговорил по телефону с главами Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором. Он поручил принять меры из-за возможной эвакуации, в частности призвать жителей заранее собрать вещи.

Переполнение рек в Приволжском федеральном округе возникло из-за большого количества снега, выпавшего за зиму, а также сильно промерзшей земли, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Таяние приводит к тому, что снег не впитывается в почву, а стекает, переполнение русла отмечается на реках Самара, Урал, Илек, Большой Уран, Чаган, Салмыш и других», – заявил он.

По его словам, в настоящее время уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части России достигает опасных отметок, во многих регионах они уже превышены.

Из-за рекордных паводков, которые фиксируются в 36 российских регионах, режим ЧС уже ввели в Алтайском крае, Самарской и Челябинской областях. В Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске был введен режим ЧС федерального характера.

По материалам ТАСС, РБК, News.ru

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

2. Прогноз по паводку в Курганской области ухудшается, уровень воды в реке Тобол может превысить рекордные показатели 1994 года.

3. В зоне риска находятся несколько населенных пунктов в Курганской области, вода может достичь Кургана и Белозерского района.

4. В Оренбургской области более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков остаются подтопленными.

5. В Орске прорвало несколько дамб на реке Урал, ожидается пик паводка 10 апреля.

6. Президент РФ дал поручения главе МВД обеспечить правопорядок и охрану имущества в зонах паводков в Курганской и Тюменской областях.

7. Причиной паводков стало большое количество снега за зиму и промерзшая земля, талые воды не впитываются и переполняют русла рек.

8. Режим ЧС из-за паводков введен в нескольких российских регионах.

Вывод: Ситуация с паводками в Курганской и Оренбургской областях, а также в других регионах России, является чрезвычайной. Угроза подтопления и затопления жилых домов и сельскохозяйственных угодий возросла, что вынудило власти ввести режим ЧС в ряде регионов. Необходимы экстренные меры по эвакуации населения, ликвидации последствий паводков и обеспечению правопорядка в зонах бедствия.