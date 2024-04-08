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Выявлена связь террористов, атаковавших “Крокус Сити Холл”, с украинскими спецслужбами

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Выявлена связь террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", с украинскими спецслужбами (с) Следственный Комитет РФ

Таким образом ранее озвученные заявления Патрушева и Бортникова о причастности Украины теперь обретают форму официальных обвинений, под которые подводится юридическая база, что в свою очередь даст возможности как для дальнейших дипломатических и информационных заявлений, так и для тех или иных действий направленных в отношении как Украины, так и украинских спецслужб в частности.

Версия с организационной ролью ИГИЛ, которую пытались продвигать США таким образом отбрасывается.
Связь рядовых исполнителей с ИГИЛ малозначительный факт по сравнению с тем, кто организовал теракт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9079360.html
Метки: ИГИЛ, Россия, ск рф, спецслужбы, США, терроризм, Украина
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