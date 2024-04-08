#Госплан #ГОЭЛРОРолик посвящен изменению взглядов советских руководителей на принципы составления народнохозяйственных планов в первые годы советской власти. Хотя в советской экономической литературе планирование считалось способом преодоления капиталистической анархии производства, советское руководство при непосредственном участии В.И. Ленина ещё в 1920 г. сформулировало задачи догоняющей модернизации (перехода к передовой технике, минуя промежуточные ступени) и её социальную роль: обеспечение перехода общественных отношений к социализму, минуя промежуточные ступени.

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Ролик посвящен изменению взглядов советских руководителей на принципы составления народнохозяйственных планов в первые годы советской власти. Хотя в советской экономической литературе планирование считалось способом преодоления капиталистической анархии производства, советское руководство при непосредственном участии В.И. Ленина ещё в 1920 г. сформулировало задачи догоняющей модернизации (перехода к передовой технике, минуя промежуточные ступени) и её социальную роль: обеспечение перехода общественных отношений к социализму, минуя промежуточные ступени.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Догоняющая модернизация – вечно актуальная тема для России с времён Петра I, которую пытались решать различные правители.

2. После революции 1917 года большевики также столкнулись с задачами догоняющего развития, но подходили к этому с марксистских позиций.

3. Первоначально планирование понималось как согласование местных экономических инициатив, но к 1920 году сформировалась необходимость перехода к единому централизованному плану развития.

4. Ключевую роль в формулировке задач догоняющего развития сыграл Сергей Гусев, предложивший необходимость "перепрыгивания" через промежуточные этапы технического развития.

5. Ленин развил идеи Гусева, связав догоняющее развитие с задачами коренной перестройки общества и психологии населения, в первую очередь крестьянства, на базе электрификации.

Вывод: Большевики осознали необходимость ускоренной модернизации для преодоления технической отсталости России и создания условий для строительства социализма. Решение этой задачи было сформулировано в концепции догоняющего развития, основанной на централизованном планировании с ориентацией на наиболее передовые технологии и изменение социальной структуры общества.