КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой
КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой
2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Об этом сообщает ЦТАК.
Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Целью испытаний было подтверждение общих проектно-технических характеристик новой ракеты, в том числе «особенности траектории планирующего и скачущего полета», а также проверка надежности системы вооружения.
Скорость, высота и дальность полета ракеты были ограничены из соображений безопасности. В результате снаряд пролетел 1000 км на высоте 72,3 км и упал в акватории Японского моря. Запуск был произведен с одного из полигонов в окрестностях Пхеньяна. ЦТАК отмечает, что испытания не несли угрозу безопасности других стран. Запуск подтвердил маневренность ракеты, пишет агентство.
Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны.
Товарищ Ким Чен Ын доволен.
20 лет назад весь мир смеялся над китайской продукцией.
Через 10 лет Корея со своим настоящим социализмом заслужит уважение многих.
Не только лишь всех.
И Хусития тоже .если кто -то примет решение..
https://www.youtube.com/watch?v=qNDAk9o9hcM
Чем дольше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей.