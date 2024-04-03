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КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

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КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Об этом сообщает ЦТАК.

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Целью испытаний было подтверждение общих проектно-технических характеристик новой ракеты, в том числе «особенности траектории планирующего и скачущего полета», а также проверка надежности системы вооружения.

Скорость, высота и дальность полета ракеты были ограничены из соображений безопасности. В результате снаряд пролетел 1000 км на высоте 72,3 км и упал в акватории Японского моря. Запуск был произведен с одного из полигонов в окрестностях Пхеньяна. ЦТАК отмечает, что испытания не несли угрозу безопасности других стран. Запуск подтвердил маневренность ракеты, пишет агентство.

Япония выразила решительный протест и осудила запуск. По данным минобороны Японии, снаряд пролетел 650 км на высоте около 100 км и упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны.







Товарищ Ким Чен Ын доволен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9067381.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, кндр, ракеты, северная корея, фотографии
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