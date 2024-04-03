G7 проигрывает ресурсную гонку БРИКС
БРИКС – новый ресурсный супергигант планеты.
После вступления в объединение Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, эксперты подсчитали сколько природных ресурсов теперь контролирует БРИКС:
▪️Нефть – 45% мировых запасов.
▪️Газ – 56% мировых запасов.
▪️Обогащенный уран – 2/3 мирового производства.
В пересчете ВВП по ППС, страны БРИКС занимают 32% мировой экономики. Страны G7 – 30%. По мнению вообще всех экспертов планеты, разрыв будет только увеличиваться.
@geonrgru – цинк
СВО на Украине лишь ускорила эти процессы.
G7 для России уже давно отрезанный ломоть. Это часть уходящего мира.
Надо создавать привлекательные условия для немецких технологий чтобы они комфортно работали в России.