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G7 проигрывает ресурсную гонку БРИКС

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БРИКС – новый ресурсный супергигант планеты.

После вступления в объединение Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, эксперты подсчитали сколько природных ресурсов теперь контролирует БРИКС:

▪️Нефть – 45% мировых запасов.
▪️Газ – 56% мировых запасов.
▪️Обогащенный уран – 2/3 мирового производства.

В пересчете ВВП по ППС, страны БРИКС занимают 32% мировой экономики. Страны G7 – 30%. По мнению вообще всех экспертов планеты, разрыв будет только увеличиваться.

@geonrgru – цинк

СВО на Украине лишь ускорила эти процессы.
G7 для России уже давно отрезанный ломоть. Это часть уходящего мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9066350.html
Метки: брикс, экономика
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12219 9443
    chu час назад

      Надо создавать привлекательные условия для немецких технологий чтобы они комфортно работали в России.

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