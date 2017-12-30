Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2017
- 08:30 США не будут расчленять Сирию, — глава Пентагона.
- 07:30 Сирия: российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город (ВИДЕО).
- 06:08 Сирийские итоги 2017-го года.
- 02:16 Мир в Сирии возможен лишь без США: американцы сознались в убийстве тысяч мирных граждан.
- 00:48 ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге.
США не будут расчленять Сирию, — глава Пентагона
В планы США не входит разделение Сирии на несколько самостоятельных государств, заявил министр обороны США Джим Мэттис на встрече с журналистами в Пентагоне.
Он односложно ответил «нет» на вопрос «существуют ли планы расчленения Сирии на несколько отдельных стран». В то же время глава Пентагона сообщил, что между войсками сирийской оппозиции, поддерживаемой США, и правительственными войсками Сирии, которые поддерживает Россия, существует «демаркационная линия» и ее пересечение какой-либо из сторон «было бы ошибкой».
«Было бы ошибкой, если бы кто-то совершил это. И это не предупреждение в чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать по одну ее сторону, а русские — по другую.
Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ*, ничего не изменилось», — пояснил Мэттис.
При этом министр отметил координацию действий между американскими и российскими военными в Сирии.
«Мы признаем, что вдоль реки (Евфрат — прим. ред.) существует линия разграничения во избежание конфликтов. В основном это соблюдается. В этом вопросе возникали проблемы, и мы решаем их день за днем, никогда не бросали их на произвол судьбы — вопросы, касающиеся линии разграничения между нашими силами и силами россиян.
Не было ни одного случая, когда бы мы обращались к ним, и не получали ответа, как не было ни одного случая, когда бы они обращались к нам, и не получали ответа», — заявил американский министр.
В ответ на вопрос о том, намерены ли США проводить операции против ИГИЛ на территориях, контролируемых войсками сирийского режима, Мэттис ответил: «У нас в этом нет необходимости».
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город (ВИДЕО)
На северо-западе провинции Дамаск расположен населенный пункт Букейм. Несмотря на свои небольшие размеры, он известен любому сирийцу. В городке находится завод по производству минеральной воды с одноименным названием.
Долгое время Букейм находился под контролем боевиков «Аль-Каиды»* и только в апреле 2017 года был освобожден правительственными войсками. В настоящее время население городка остро нуждается в продовольственной и медицинской помощи.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
27 декабря военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в начальной школе Букейма (с 1-го по 6-й класс). Всего было роздано около двух с половиной тонн продовольственных наборов, заставивших улыбнуться 600 детей.
«От имени нашей школы и всех жителей Букейма мы приветствуем российских военных в нашей школе. Мы очень рады встречать наших русских друзей, которые доказали свою верность нашей дружбе. С их помощью мы сможем преодолеть кризис. Отдельно хотелось бы поблагодарить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада за их вклад в наше благополучие», — заявила в интервью директор образовательного учреждения Алья Эззедин Хашин.
Помимо пакетов с продовольствием участники акции получили квалифицированную медицинскую помощь. С просьбой о ней к российским специалистам обратились 106 человек, включая 62 ребенка.
«Сегодня наши российские друзья раздали ученикам продовольственные пакеты, а также организовали временный медицинский пункт, где дети и преподаватели смогли пройти квалифицированный осмотр. Мы благодарим Россию за ее поддержку нас в столь тяжелые времена», — прокомментировала оказанную помощь Разан Исмаил, одна из тех, кого осмотрел российский врач.
До Нового года российскими военнослужащими запланировано проведение еще нескольких гуманитарных акций в разных уголках Сирии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирийские итоги 2017-го года
Сирийские итоги 2017 года
К завершению военной кампании 2017-го года в Сирии.
В порядке ретроспективы, предварительно рекомендую ознакомиться с прошлогодним материалом https://colonelcassad.livejournal.com/3158574.html по итогам года, чтобы оценить масштаб и характер произошедших за год перемен на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях.
Война с Халифатом
Основным итогом кампании 2017-го года стал безусловно разгром Халифата. Группировка пала жертвой своей стратегии безудержного агрессивного расширения, наплодив в 2014-2015 годах слишком много врагов и фронтов, что в итоге и привело Халифат к военному краху.
Если 2016-й год стал годом стратегической остановки расширения Халифата и начала его отступления, то 2017-й стал годом его разгрома. За прошедший год Халифат потерял все значимые города и стратегические пункты, опираясь на которые он пытался выстраивать свое квази-государственное образование, которое виделись архитекторам Халифата первый настоящим государством радикального политического ислама без идеологических примесей и компромиссов. К 2017-му году, Халифат уже имел ряд признаков государства – армейскую структуру (с четкой военной иерархий, продуманной логистикой и грамотными командирами на тактическом и оперативном уровнях), бюрократический аппарат, спецслужбы, зачаточный ВПК, судебную систему, передовые пропагандистские инструменты и диверсифицированную экономику, где на фоне снижения процента доходов от продажи нефти (цена на которую была привязана к динару Халифата), росла собираемость налогов на контролируемых территориях и сохранялось кустарное производство и сельское хозяйство. Полной трансформации террористической группировки ИГИЛ в полноценное государство, помешали военные поражения, которые сломали хребет силовому блоку Халифата и уничтожили его экономический базис. Причины этого кроются в неудачной Большой Стратегии, которую проводили вожди Халифата, что привело к тому, что Халифат надломился под грузом имеющихся фронтов против слишком многочисленных и превосходящих противников.
Майское наступление в провинции Алеппо привело к развалу фронта ИГИЛ.
Прорыв к Ресафе в обход американского плацдарма у Табки.
Удачная операция в декабре 2016 года, которая позволила Халифату отбить Пальмиру и скрасить впечатление от целого ряда стратегических неудач, ожидаемо оказалась локальным успехом, за которым последовала череда стратегических поражений. Заключив сделку с Эрдоганом, Россия и Иран развязали себе руки для операций в Центральной и Восточной Сирии, что достаточно быстро сказалось на военно-стратегическом положении Халифата. После неудачный попыток развить пальмирский успех, наступление "черных" заглохло на подступах к Тиясу, покуда Сирия и ее союзники собирали силы для стратегического наступления. Весной оно неумолимым катком двинулось на восток. Вновь была освобождения Пальмира, был прорван фронт на линии Дейр-Хафир-Джира, отбиты традиционные попытки Халифата нанести удар по трассе Ханассер-Алеппо, которые ранее давали возможность тормозить наступательные попытки сирийцев. В течении лета начал осыпаться фронт на берегу Евфрата, вдоль которого сирийские войска и союзники продвигались к Табке. В этих боях были перемолоты наиболее боеспособные части ИГИЛ, особенно болезненными оказались потери в тяжелой и легкой бронетехнике. После выхода к американскому плацдарму в Табке, САА начала обтекать его с юга и смогла решительным броском опередить отряды SDF у Ресафы, заложив основы для дальнейшего продвижения к Дейр-эз-Зору.
Одновременно с этим успешно развивались операции по продвижению по трассе Пальмира-Дейр-эз-Зор, что привело к занятию Т-3 и Сухны. Вдоль границы с Иорданией (обтекая Ат-Танф) успешно наступали иранские прокси (несмотря на попытки США тормозить это наступления авиаударами и набегами подконтрольных террористических группировок), которые к концу лета заняли большую часть границы Сирии и Иордании (за исключением части границы в Дераа и того же Ат-Танфа). Постепенно сокращалась и территория ИГИЛ в Восточном Хомсе, где в течении года после тяжелых боев САА и союзники взяли Акербат, Хувайсис и все ключевые нефтяные поля.
Выход к границе, который отрезал американскую группировку в Ат-Танфе.
Локальные контрудары "черных" становились в течении года все менее эффективными с оперативной точки зрения, хотя они все еще наносили наступающим войскам чувствительные потери в людях и технике (в основном за счет массированного применения смертников и ударов по коммуникациям). Помимо неблагоприятных оперативных факторов, в течении года сокращались возможности экономики Халифата. Массированные авиаудары ВКС РФ и ВВС США в значительной степени разрушили нефтяную инфраструктуру ИГИЛ, а сокращение контролируемой территории привело к снижению налоговых поступлений. Уже в первой половине года в очередной раз снизилась оплата боевикам, что привело к оттоку части наемников с территории Сирии и Ирака.
Сам же уровень пехоты существенно просел, как в виду больших потерь, так и по причинам ускорения подготовки личного состава в учебных лагерях. Ввиду этого в 2017-м году пехота "черных" уже не выглядела столь сильной, как на начальных этапах войны, когда она заметно превосходила среднего пехотинца иракской и сирийской армии. Важную роль в этом сыграли в том числе и программы обучения сирийской и иракской армии, которые осуществлялись при помощи РФ, Ирана и стран НАТО. В итоге, уровень противоборствующих сторон в этой компоненте подравнялся, а на одном голом фанатизме в современной войне далеко не уедешь. Сокращение числа трофеев в Сирии и Ираке, которые всегда играли важную роль в пополнение парка легкой и тяжелой бронетехники, в течении года сокращало возможности армии Халифата на тактическом уровне. Нехватка танков, САУ, БМП и РСЗО приводила к естественному, но бесперспективному переходу к тактике массированных ударов шахидов. По сути, "черные" пошли по тому же пути, что и Императорская Япония на закате второй мировой войны, когда массовое применение смертников также позволило увеличить потери американцев, но в конечном итоге привело к полному обескровливанию авиации, которая была поставлена в зависимость от атак смертников. Так и Халифат – уйдя в тотальные атаки шахид-мобилей, "черные" теряли в них наиболее фанатичных сторонников, а на место осмысленной стратегии приходили прямолинейные удары в надежде забрать с собой как можно больше противников. С учетом разности ресурсных и демографических потенциалов, это вело военную машину "черных" к понятной катастрофе.
Предвестником краха Халифата стали завершившийся штурм Мосула и разгром Таль-Афарского государства. После чудовищных потерь как среди личного состава, так и среди гражданского населения, а также огромных разрушений, Мосул был освобожден иракской армией, а Халифат потерял свою иракскую столицу, из которой в 2014 году отряды Халифата выступали в поход на Багдад. Разгром войск Халифата в вилаяте Ниневия усугубился отпадением от Халифата куска территории к западу от Мосула, где было провозглашено новое государство со столицей в Таль-Афаре, которое пыталось обрести военно-политическую субъектность, отмежевываясь от ИГИЛ. Это недолго просуществовавшее государство было также уничтожено иракской армией, которой деятельно помогли иранские формирования "Хашд-Шааби" и немного курды. Разгром вилаята Нинивия завершился кадрами массовых расстрелов взятых в плен боевиков Халифата (по разным оценкам было расстреляно от 800 до 1600 боевиков). Иракцы помнили массовые зверства ИГИЛ на оккупированных территориях, находили массовые захоронения христиан, езидов, шиитов, курдов, и поэтому тут во всей полноте возобладал принцип "Горе побежденным!". С боевиками ИГИЛ поступали точно также, как они поступали со своими противниками. Среди погибших в боях и расстрелянных после плена, было немало тактических командиров, эмиров, администраторов, пропагандистов. Мосульская мясорубка, ставшая одной из наиболее кровопролитных за все годы сирийско-иракской войны, не только обескровила иракскую армию, но и нанесла огромные кадровые потери Халифату, которые ему уже нечем было восполнить. После краха Таль-Афарского государства, разгром ИГИЛ в Ираке стал неизбежен. К концу 2017 года "черные" потеряли практически все значимые населенные пункты, включая объекты нефтяной инфраструктуры. Группировка вернулась к тому с чего начинала – терактам и нападения в малонаселенных районах. Как государство Халифат в Ираке в течении 2017-го года закончился. Основная тяжесть боев легла на плечи иракской армии и шиитских добровольцев. Основные выгоды пожал Иран, который резко усилился в Ираке, что прекрасно доказал крах проекта Иракского Курдистана, который иранцы похоронили не дрогнувшей рукой Сулеймани.
Но вернемся в Сирию. В начале осени произошел окончательный слом стратегического фронта Халифата в Сирии. Сирийские войска через пустыню прорвались к Дейр-эз-Зору, который выстоял после нескольких лет осады и теперь становился опорой для операций САА в Восточной Сирии. Деблокада Дейр-эз-Зора после напряженных боев и деблокада прилегающего аэродрома, позволили развернуть операции как против Маадана, так и против Маядина, который после падения Ракки, стал новой столицей Халифата в Сирии. ИГИЛ смог собраться с силами, за счет переброски войск из Ирак и концентрации ударной группировки в районе Маядина. Состоявшийся в середине осени контрудар привел к некоторым затруднениям для САА (был потерян Аль-Карьятейн, была существенная угроза потери Сухны, контроль над трассой Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор был потерян) и существенным потерям в людях и мат.части (по причине халатности, боевики ИГИЛ уничтожили огромный склад боеприпасов на стадионе Дейр-эз-Зора) + потери в командном составе понесла российская группировка (позднее, трагически погиб и герой обороны Дейр-эз-Зора Иссам Захреддин). Но развить успех боевикам не удалось, "пожарные команды" постепенно справились с локальными кризисами в районе Сухны и Аль-Карьятейна, после чего Халифат израсходовав свои последние оперативные резервы остался у разбитого корыта. САА и союзники достаточно быстро провели зачистку Дейр-эз-Зора, заняли Маадан и Маядин. В пустыне на востоке Сирии после тяжелых боев, Халифат был вынужден отступить от Т-2.
В конце года наступила развязка – сирийцы и иранские прокси наступавшие от Ат-Танфа соединились с иракцами и "Хашд-Шааби" в районе Абу-Кемаля, после чего приступили к штурму последней столицы Халифата. После достаточно упорных боев, сопротивление противника было сломлено и Халифат как государство прекратил свое существование. Осталась группировка ИГИЛ, которая вернулась к тому, с чего начинала. На конец 2017 года она еще контролирует кусок пустыни в Восточной Сирии, отдельные поселки и территории на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, кусок лагеря Ярмук под Дамаском, небольшой анклав на юго-западе провинции Дераа, а также фрагмент северо-восточной Хамы, куда прорвалась часть разгромленной Акербатской группировки. Таким образом, на конец 2017 года можно диагностировать разгром Халифата как государства и решающее поражение его вооруженных сил. Та "страна", которая в 2015 году объявила войну России и заявила свои претензии на Северный Кавказ, в 2017 году прекратила свое существование.
Самая печальная потеря кампании 2017 года.
Самая громкая потеря – генерал Валерий Асапов.
А вот по этому персонажу еще есть вопросы, хотя официально он числится погибшим.
В течении 2018 года остатки крупных отрядов ИГИЛ будут разгромлены, а территории которые они еще занимают безусловно будут освобождены. Сама группировка в среднесрочной перспективе полностью перейдет на нелегальное положение в Сирии, а ее численность будет сокращаться, хотя даже сейчас она еще имеет в своем распоряжении от 1 до 2 тыс. вооруженных боевиков + некоторое кол-во сторонников в освобожденных от ИГИЛ городах. Это станет залогом для продолжения террористической войны и вооруженных нападений на ближайшие несколько лет, пока эти люди не будут либо уничтожены, либо нейтрализованы иным образом. Борьба с ИГИЛ как с государством закончена, борьба с ИГИЛ как с террористической группировкой продолжается.
Война с "Ан-Нусрой" и "неумеренными террористами".
Договоренности с Турцией и США, позволили Сирии, России и Ирану, наконец добиться разделения террористов на умеренных и неумеренных. Это привело к целой серии стратегических последствий:
1. На части фронтов боевые действия остановились, что позволило Сирии снять необходимые войска для операций против Халифата и не желающих сдавать анклавов.
2. Продолжилась стратегия последовательной ликвидации "зеленых" анклавов на Западе Сирии. Были мирным и военным путем ликвидированы анклавы Вади-Баррада, Бейт-Джинн, Арсал (последний зачищался совместно с ливанской армией) и т.д.
3. Договоренности позволили сохранить в стабильном состоянии второстепенные фронты вроде Растанского Котла или Дераа.
4. Альянс "зеленых" и без того достаточно рыхлый, начал рассыпаться как на уровне его спонсоров, так и на уровне кровавых междоусобиц в Идлибе.
Зоны контроля в Идлибе по договору в Астане.
Договоренности в Астане закрепили эту тенденцию, отложив окончательное решение "зеленого вопроса" на 2018-й год и сняв реальную угрозу "зеленых" стратегическим позициям Асада, который теперь может позволить себе говорить с ними с позиции силы, хотя еще в декабре 2015 года он был согласен на переговоры без предварительных условий. Но отказавшись от условий Асада и российских дипломатов, боевики и их спонсоры вряд ли теперь смогут рассчитывать на подобные предложения.
В военном отношении, война с "Ан-Нусрой" и Ко вылилась в ряд позиционных сражений без существенных результатов. Помимо ликвидированных "зеленых" анклавов, можно выделить:
1. Многомесячные уличные бои в Восточной Гуте, которые не привели к решительным успехам САА – мясорубки в Джобаре и Харасте лишний раз продемонстрировали, что Восточная Гута является наиболее крепким орешком из всех существующих анклавов и она будет зачищена одной из последних. Несмотря на большие жертвы и серьезные усилия – решить проблему Восточной Гуты в 2017-м году не удалось .Это пожалуй наиболее неудачная со стратегической точки зрения операция для сирийцев.
2. Сражение в Северной Хаме – март-апрель 2017 года. Наиболее масштабное наступление "Ан-Нусры" и Ко в 2017 году началось обвалом фронта САА, потерей ряда городов, большими потерями в людях и технике и угрозе потери столицы провинции. После переброски резервов и активной работы ВКС РФ, фронт удалось стабилизировать и боевиков постепенно оттеснили обратно к привычным очертаниями Эль-Латаминского выступа. Стороны вернулись примерно к тому же, с чего начинали, потеряв большое кол-во пехоты и техники в одном из самых кровопролитных сражений 2017-го года. Сложившийся баланс летом пытались поколебать САА и осенью "Ан-Нусра", но существенных успехов достигнуто не было. Стороны как и ранее понесли существенные потери, причем "Ан-Нусра" под Мааном потеряла сразу два трофейных Т-90.
Прорыв фронта в Северной Хаме.
Контрнаступление САА.
3. Конец года ознаменовался крупным наступлением САА в северо-восточной Хаме, где сирийские войска (в том числе и переброшенные из Восточной Сирии) пытаются прорваться к авиабазе Дахур. Наступление продолжается уже более двух месяцев и привело к освобождению десятков небольших населенных пунктов, но фронт "Ан-Нусры" прорвать не удалось. Обе стороны также продолжают нести существенные потери в людях и технике, что достаточно традиционно для северной Хамы. Примечательным моментом является наступление оперативной группы ИГИЛ, которая вырвалась из Акербатского котла и наступает на территорию "Ан-Нусры" захватывая у нее поселки и нанося "зеленым" существенные потери. САА такая ситуация устраивает, поэтому на ИГИЛ тут не оказывают излишнего давления, дабы не мешать боевикам воевать друг с другом. Обычная ситуация для трехсторонней войны. На текущий момент, САА продолжает наращивать усилия по достижению своих оперативных целей. Сирийцам деятельно помогает ВКС РФ (как в на фронте в северо-восточной Хаме, так и путем ударов по тыловым объектам и дорогам в Эль-Латамине, Кафр-Зита, Мореке, Идлибе и т.д.). Отмечается присутствие как наземного персонала МО РФ, так и иранских прокси. Как уже озвучено официально, разгром "Ан-Нусры" будет одним из приоритетов кампании 2018-го года.
Наступление в северной Хаме.
Наступление в северо-восточной Хаме.
В итоге, если с частью анклавов и затихших фронтов будут разбираться дипломатически, то Идлиб очевидно будет оставаться одной из горячих точек сирийской войны в 2018 году. Два года в эту провинцию свозили террористов со всей Сирии. Теперь пришла пора зачищать "страну зеленых автобусов". С учетом технического и количественного превосходства САА и российско-иранской коалиции, вопрос военного поражения "Ан-Нусры" как организованной группировки вполне может быть решен в течении следующего года. Несмотря на упорное сопротивление, возможности "Ан-Нусры" достаточно ограничены, а текущие мясорубки в Хаме ведут к перемалыванию наиболее боеспособных отрядов. Впрочем, недооценивать "Ан-Нусру" и Ко не стоит. Обстрел Латакии, который был пресечен "Панцирем", показывает возможность проблем и на внешне спокойных направлениях. Так что недооценивать противника не стоит. Это старый и опасный враг и тем почетнее будет победа над ним.
США и Курдский вопрос
Для США 2017-й год был достаточно противоречивым. Была с большой натугой взята Ракка, и то часть боевиков была вывезена из города, а сам город сильно разрушен. Были заняты часть нефтяных полей к югу от Аль-Шаддади. Но это не приблизило США к достижению стратегических целей войны.
Трамп получил в наследство от Обамы уже проваленную стратегию по свержению Асада и вычленению из состава Сирии Рожавы. Активность США в основном свелась к разовым провокациям (вроде удара по Шайрату, обстрелам у Ат-Танфа, сбитого сирийского самолета у Ресафы или же опасным маневрам рядом с российскими самолетами) и укреплению своих позиций в районе Ат-Танфа и на территории Рожавы. Проблема США в том, что теперь сохранение этих позиций стало самоцелью, хотя раньше они являлись инструментами для расчленения Сирии и свержения Асада. В районе Ат-Танфа США уже пришлось свернуть свои передовые базы, но сам Ат-Танф США отдавать не хотят, прикрываясь подконтрольными террористами, действующими с опорой на сеть подготовленных лагерей на иорданской территории под контролем ЦРУ, САС и иорданской военной разведки.
Вывоз боевиков ИГИЛ из Ракки.
На территории Рожавы США продолжили развивать сеть аэродромов и логистических пунктов, которые должны поддерживать действия контингента размещенного на территории Рожавы. На текущем этапе США пытаются сохранить свое военное присутствие в Сирии как минимум до переговоров о межсирийском урегулировании, дабы иметь более выгодные позиции для торга. Поэтому настойчивые попытки России и Сирии спровадить США с оккупированных территорий, подчеркнуто игнорируются. При этом курдский проект становится для США все менее перспективным.
Щит Еврфата" и переход Турции на роль попутчика российско-иранской коалиции, еще в 2016-м году позволил вбить клин между Рожавой и Африном, поставив крест на объединении курдских территорий. Эрдоган несмотря на отдельные демарши, выполнял взятые на себя обязательства (в чем его выгодное отличие от США) и немало способствовал достижению Россией целого ряда военно-политических целей, заслужив в конце года подарок в виде разрешения продавать в России помидоры и контракт на поставку С-400.
Осень 2017-го года ознаменовалась эпической катастрофой проекта Иракского Курдистана и выходом иранских прокси к Фейш-Хабуру, что создало угрозу главной транспортной артерии между Рожавой и Иракским Курдистаном. В нынешних условиях, провозгласить реальную независимость курды уже вряд ли смогут, а значит стратегическая ценность проекта для США снижается. При этом поддержка курдов ведет к ухудшению отношений с Турцией, которую таким образом просто выталкивают с объятия России и Ирана. Поэтому США пытаются усидеть на двух стульях, поддерживая курдов и не разрушая до конца отношения с Турцией, которая также как и Россия стремится добиться вывода американских войск с курдских территорий.
Все это естественно оцениваивается лидерами YPG и SDF как повод уйти от беззаботных угроз Асаду и России. Заняв часть нефтяных полей на восточном берегу Евфрата, курды заметно смягчили риторику и начали прямые переговоры с Россией. Удары ВКС РФ по SDF немало способствовали вразумлению курдских вождей, которым наглядно продемонстрировали, что при необходимости, РФ может наносить прямые удары по курдам и США их не защитят. Ну и фактор Эрдогана, который весь год грозился напасть на Африн и удерживался Россией, тоже способствовал вразумлению курдов.
Разумеется, это пока предварительные ласки. Курдский вопрос, на котором паразитируют США, тесно увязан с вопросом нахождения американских войск на территории Сирии. Если Ат-Танф стратегически изолирован и по большей части бесполезен, то Рожава позволяет США оставаться в игре и пытаться минимизировать для себя последствия провала "Арабской весны" в Сирии.
На конец 2017-го года курдский вопрос не решен. Сохраняются противоречия между Асадом и курдами, часть курдских вождей по-прежнему плотно лежит под американцами, Эрдоган не хочет компромиссов по курдскому вопросу. России и Ирану предстоит серьезно постараться в 2018-м году, чтобы затащить курдов на межсирийские переговоры и добиться баланса интересов сторон, дабы разминировать курдскую бомбу без войны. Успешное решение этого вопроса, скорее всего поможет решить и вопрос выдавливания США с территории Сирии.
Позиция Израиля
Еще одной важной проблемой, является Израиль, который длительное время делал ставку на бесконечную войну арабов между собой, а в итоге обнаружил резко усилившийся Иран у себя под носом. Периодические удары по "Хезбалле" отражают нарастающее напряжение между Ираном и Израилем, которое усугубилось после начала 3-й интифады связанной с демаршем Трампа по поводу Иерусалима. Израиль конечно продолжит атаковать "Хезбаллу" на территории Сирии, но тенденция такова, что рано или поздно сирийцы и ливанцы возьмут границу с Израилем под контроль, а позиции Ирана будут усиливаться быстрее, нежели Израиль сможет ослаблять иранскую инфраструктуру в Сирии, которая в том числе будет опираться и на ресурсы попавшего под влияние Тегерана Ирака. Напряженность в районе Голанских высот, обстрелы сирийской территории, прилеты ракет из Газы, угроза войны в Южном Ливане – все это создает для Тель-Авива новую военно-политическую реальность.
Касем Сулеймани в этом году к своим многочисленным регалиям и достижениям, добавил еще и гениальную операцию по разгрому проекта Иракского Курдистана.
Возможно, текущее обострение вокруг Иерусалима было связано с попыткой вытащить Иран на прямое противостояние, к которому он пока не готов, но Тегеран предпочитает и далее придерживаться столь успешной для себя доктрины гибридной войны, которая принесла ему успех в Сирии, Ираке и Йемене. США и Израиль в свою очередь будут стремиться комплексно подрывать влияние Ирана в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке, а также усиливая центробежные тенденции в самом Иране, где как показывают прошедшие протесты, есть определенные внутренние проблемы (включая курдский фактор), на которых можно сыграть. Тем не менее, пока Иран на коне, а связанная с ним "Хезбалла", пожалуй ,находится на пике своих военно-политических и экономических возможностей. Успешно развиваются для Ирана дела в Йеменской язве, которая истощает Саудовскую Аравию, получившую свой Афганистан. Помимо России, Иран безусловно является одним из главных победителей кампании 2017 года.
Развал саудовской коалиции
Одновременно с этим, мы в течении 2017-го года наблюдали развал антиасадовской коалиции. Сначала от нее отвалился Катар, вступивший в сепаратные переговоры с Ираном и Турцией, а затем с Россией. Попытки поставить катарского эмира в стойло не увенчались успехом. Россия и Иран поддержали Катар дипломатически, а Турция развернула на его территории свои войска, после чего давление на Катар ушло в свисток, а планы по свержению эмира провалились. А ведь 2 года назад Катар грозил интервенцией в Сирию. Теперь же в Катаре гостят офицеры КСИР. Восток дело тонкое.
Не лучше обстоят дела и в Саудовской Аравии. Ставка на джихадистов в Сирии оказалась битой, контроль над частью группировок перешел к Турции, которая использует бывшие саудовские активы для торга с Россией и Ираном. Попытки наказать Катар провалились. Гибридную войну с Ираном Эр-Рияд проигрывает по всем фронтам (что и толкает его в лагерь США и Израиля), а более прочего досаждает саудитам Йеменская язва, которая высасывает огромные ресурсы из бюджета страны. Попытки закрыть этот вопрос одним ударом, провалились после подавления путча Салеха и его убийства, а это означает, что и в 2018-м году саудиты будут страдать, наблюдая полеты шиитских ракет к своей столице.
Поэтому уже в середине осени, король Салман поехал в Москву, договариваться о нормализации отношений. Про интервенцию в Сирию он уже не заикался, зато в нем проснулась многовекторность и желание купить С-400 по примеру Эрдогана. Внешнеполитическая слабость Саудовской Аравии и ее военные неудачи, дополнились внутренними потрясениями, затронувшими правящую династию. В итоге, к 2018-му году один из главных спонсоров террористов в Сирии, пришел с подорванной экономикой и проваленной внешней политикой. Закономерный итог поражения в Сирийской войне и неудач в гибридной войне с Ираном.
Межсирийское урегулирование
В целом, можно контастировать, что к 2018-му году ослабли позиции всех заграничных оппонентов Асада. Анти-Асадовская коалиция находится в состоянии полураспада, значительная часть оппонентов уже признала, что Асад фактически выиграл и речь идет лишь о том, сколько лет еще после окончания войны он будет править.
США, Израиль и Саудовская Аравия, естественно будут стремиться ослабить позиции Асада, России и Ирана, затянуть окончание войны, помешать разрешению курдского вопроса или на худой конец добиться выгодных условий мира.
Дипломатия будет выходить на первый план в 2018 году, когда начнется обсуждение итогов и последствий сирийской войны, а также будущего Сирии и всего региона. Это не отменяет необходимости разгрома остатков ИГИЛ, ликвидации "Ан-Нусры", решения курдского вопроса и завершения работы с оставшимися "зелеными анклавами".
Все это и будет составлять внутрисирийскую новостную повестку, от степени решения которой будет зависеть – станет ли 2018-й год – последним годом сирийской войны или ее окончание затянется до 2019 года.
Разумеется, Сирийская война будет тесно переплетаться с рядом других конфликтов – американо-российским, ирано-израильским, палестино-израильским, ирано-саудовским, а также локальными кризисам в Ливане, Ираке и Йемене.
Россия и кампания 2017-го года.
Так как роль России во всех этих тектонических событиях меняющих регион уже подробно освещалась здесь https://colonelcassad.livejournal.com/3714054.html, а "уход из Сирии" вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/3868332.html, то по нашей стране относительно коротко.
Россия конечно никуда не уходит из Сирии, сохраняя за собой 2 базы на 49 лет, возможность варьировать состав и кол-во своего контингента и обильные возможности для использования достигнутых выгод для распространения своего военно-политического и экономического влияния в регионе. Политически это проявляется в переговорах о базах в Ливии, Судане, Египте. Экономически – в деятельности российских компаний в Сирии, Ираке, Египте. Помимо регулярных войск, в Сирии наверняка останется и контингент ЧВК, а также различные военные специалисты, которые будут помогать обучать сирийскую армию и вооружать ее продукцией "Сирийского экспресса", который весь год как электровеник мотался по маршруту Тартус-Новороссийск.
Спор о лаврах победителя ИГИЛ еще предстоит, но вполне очевидно, что Россия внесла большой вклад в разгром Халифата, сохранив возможности в 2018/2019 годах объявить себя страной-победительницей Сирийской войны, в зависимости от темпов решения озвученных выше проблем. Несмотря на первоначальный скепсис многих экспертов по поводу сирийской операции, она развивалась вполне нормально, позволив достигнуть ряда ключевых задач, резко усиливших позиции РФ в регионе и похоронивших лозунг "Асад должен уйти". Потери оставались в пределах нормы, информационная война велась более-менее успешно, в том числе и на Западе.
5 марта 2017 года.
27 декабря 2017 года.
Разумеется, были и проблемные моменты.
1. Вопрос потерь в силу секретности так и остался больным местом информационной политики МО РФ, на чем в течении года продолжала паразитировать пропаганда противника. Ссылки на то, что ЧВК не считаются, а у МО РФ потери скромные, были вполне понятны специалистам, но плохо доносились до обычных граждан, которым пытались упорно скормить мантру, что Россия умылась кровью и заафганилась в Сирии. Как показалось, вопросы информационной работы тут решались прямо скажем так себе и скорее реактивно. Тем более надо понимать, что война продолжается, контингент в Сирии остается, а значит возможны и новые потери, как у МО РФ, так и у ЧВК, на которых пропаганда противника также будет пытаться паразитировать. К этому надо быть готовым.
2. Руководящие лица также отмечались рядом странных заявлений с совсем уж завышенными цифрами уничтоженных боевиков и освобожденных территорий, которые не убеждали даже лояльную аудиторию. Как показал ряд информационных косяков, вроде публикации скриншотов компьютерной игры или же Путина, просматривающего левые ролики в фильме Оливера Стоуна, в информационном сопровождении сирийской войны сохранились серьезные пробелы. Разумеется, принцип "Пиши поболе, чего их басурман жалеть" никуда не делся, но этим промышляют все стороны конфликта, так что Россия тут ничем не лучше и не хуже других.
3. Также можно отметить упорное нежелание сформировать более внятную информационную позицию по ЧВК, что создавало, да и будет создавать обширное пространство для различных спекуляций, где уже договорились до того, что войну выиграл Уткин и несколько сотен человек. Причины этого кроются как в неопределенном статусе ЧВК в России (возможно, после конца сирийской войны, закон о регламентации их деятельности будет наконец принят), когда де-факто ЧВК есть, а де-юре как бы нет. Соответственно, ЧВК в Сирии нет, потерь как бы нет, а они есть. Естественно, эта лакуна используется пропагандой противника, хоть для всей кампании это и не носит критичный характер.
4. Из более существенных моментов можно отметить потери в высшем командном составе, некоторые пробелы в работе разведки (с пропущенным ударом ИГИЛ на Сухну или же прорывом фронта в Хаме) и несколько хаотичное ведение операций по принципу "все схватить, ничего не упустить" осенью 2017 года, когда наличных сил явно не хватало для решения всех намеченных задач.
К концу 2017 года "выяснилось", что ЧВК "Вагнера" освободила большую часть Сирии, разгромила несколько бригад ИГИЛ и прочее-прочее-прочее, при численности в несколько сотен человек.
Если бы все это было правдой, то конечно группа Уткина стала бы самой эффективной ЧВК в истории. На деле, все было куда как сложнее и пресловутые ЧВК тут лишь винтик в более масштабном механизме.
Тем не менее, упомянутые проблемы, не помешали успешному завершению кампании. Основные задачи военного характера в течении года успешно решались, что нашло свое отражение на стратегических картах Сирийской войны и изменившейся военно-политической обстановке вокруг Сирии. Помимо локальных сирийских успехов, кампания 2017-го года позволила России укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке, продемонстрировав резкое ослабление позиций США в регионе. Вместе с тем, Сирийская война усугубила противоречия между Москвой и Вашингтоном, где победа в Сирийской войне станет для России всего-лишь выигранной битвой в войне, где игра идет на многих досках. Поэтому если в масштабах региона успехи России полностью меняют правила игры, то в масштабе конфликта с США, это лишь серьезный ответный удар за неудачу 2014 года на Украине. При этом,на Сирии борьба не заканчивается – остается фронт на Украине, наращивание контингентов НАТО в Восточной Европе, усиление ИГИЛ и американской группировки в Афганистане, эскалация гонки вооружений на Дальнем Востоке. Да и про нападения ячеек ИГИЛ как показывают недавние события забывать не следует.
И как представляется, логика Холодной войны, будет подталкивать Россию к активным действиям и на других существующих или потенциальных ТВД, где она будет пересекаться с интересами США и их сателлитов, которые конечно не забудут о провале ""Арабской весны" и своей неудачи в Сирии. Сирийская война показывает, что РФ уже не будет мальчиком для битья и в новой военной стратегии США принятой по итогам 2016-2017 года, Россия уже официально стала главным противником США наряду с Китаем. Своими действиями в Сирии, Россия окончательно убедила американских ястребов, что это не просто субъектная внешняя политика, а подкоп под саму американскую гегемонию. И когда мы видим последствия Сирийской войны на Ближнем Востоке это в первую очередь процессы изменения текущего мироустройства, которые выражены через локальный военный конфликт. Россия, как и Иран, являются главными акторами происходящих здесь изменений. Сирийская кампания 2017-го года лишь укрепила сформировавшиеся в 2014-2016 годах тенденции. И в этом отношении Сирийская война продолжает менять окружающий нас мир, хотя не все видят или готовы принять происходящие изменения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Мир в Сирии возможен лишь без США: американцы сознались в убийстве тысяч мирных граждан
Всего за три года коалиция США, согласно представленным ею сведениям, нанесла 28 562 удара. За это время американцами якобы были получены данные о гибели 1799 мирных граждан…
Прошедший год, бесспорно, можно назвать успешным для многонационального сирийского народа.
Правительственным войскам, при поддержке наших многочисленных союзников, удалось победить террористическую группировку «ИГИЛ»*, а благодаря переговорным процессам десятки организаций, оппозиционных правящей партии Баас, присоединились к процессу мирного урегулирования.
Одним из важнейших этапов восстановления мирной жизни стало решение о создании так называемых зон деэскалации. Сирийское правительство при поддержке России и Ирана предоставило вооруженным формированиям полгода на то, чтобы сложить оружие. В результате многие населенные пункты и районы в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо, Ракка, Кунейтра и Дераа (Деръа) стали полностью безопасными.
Иными словами, настало время прекратить вооруженные конфликты и переходить к нормальной и мирной жизни. Впрочем, есть обстоятельства, которые не могут не вызывать опасения. Речь идет о подготовке террористов на находящихся в Сирии американских базах. После прохождения специального курса обучения в тренировочных центрах США боевики совершают нападения на мирных жителей, обстреливают объекты инфраструктуры, захватывают заложников.
Только за 28 декабря террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли ракетными снарядами в провинции Хама электростанцию «Аз-Зара» и дома мирных жителей в провинции Деръа.
Обстрел электростанции привел к серьезным повреждениям и выходу из строя целого ряда важнейших агрегатов. В заявлении министерства электроэнергетики САР подчеркивается: «в результате этого преступления потеряно 300 мегаватт электроэнергии, что отрицательно отразилось на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны».
В провинции Дераа (Деръа) на юге страны бандформирования, базирующиеся в лагере «Мухайям Ан-Назихин» и в районе Аль-Баляд, выпустили ракетные снаряды по кварталам Ас-Сахари, Аль-Кашеф и Шималь Аль-Хот, в результате чего десятки людей лишились крова.
Преступные действия так называемой международной коалиции во главе с США не ограничиваются лишь подготовкой и вооружением террористов. Бомбардировки заокеанских военных также приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения.
Отметим, что данная информация уже признана Вашингтоном. В четверг заокеанские военные сообщили, что штаб военной операции «Inherent Resolve» («Непоколебимая решимость») расследовал случаи убийства 817 мирных жителей и признал данные факты. Информация о еще 603 случаев военных преступлений находится в стадии расследования.
Всего за три года коалиция, согласно представленным ею сведениям, нанесла 28 562 удара. За это время американцами якобы были получены данные о гибели 1799 мирных граждан, на самом деле речь идёт о многих десятках тысяч, только лишь в одном Мосуле за полтора года было убито 40 тысяч мирных жителей.
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Что ж, сирийскому народу пора переходить к следующим шагам восстановления мирной жизни страны: ликвидации так называемых зон деэскалации и деконфликтации, а также форсирование процесса национального диалога.
На мой взгляд, эти задачи необходимо решать поэтапно. Для начала в конце января на Конгрессе в Сочи все патриоты арабской республики, все люди, которые готовы идти на взаимные уступки и вести диалог обязаны прийти к консенсусу и сформировать единую позицию относительно будущего Сирии.
На этом же мероприятии представители всех политических и этноконфессиональных течений многонационального сирийского государства должны обратиться к международному сообществу, в Организацию Объединенных Наций с требованием оказать давление на правительство США, потребовав незамедлительного вывода всех заокеанских военных с берегов Евфрата.
Ведь только после полного освобождения сирийкой земли от американских солдат, после ликвидации их военных баз и получения полного контроля над государственными границами официальными властями Дамаска, можно будет говорить о завершении операции по очистке земли арабкой республики от боевиков всевозможных незаконных формирований.
Однако это не означает, что все это время сирийские войска должны позволять боевикам беспрепятственно обстреливать города и уничтожать инфраструктуру — на каждый пистолетный выстрел в сторону мирных граждан, наши солдаты и офицеры обязаны отвечать точечным артиллерийским залпом по позициям боевиков.
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Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге
Террористическая группировка ИГИЛ заявила о том, что взрыв в супермаркете Петербурга является делом рук её боевиков. Об этом сказано в заявлении медиа-крыла террористической группировки.
В сообщении «агентства» террористов «Амак» говорится, что атаку совершили члены ячейки ИГИЛ* (см. ниже оригинал на арабском).
Как сообщала «Русская Весна», самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, было оставлено неизвестным в камере хранения и сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадали 18 человек, 8 из них всё ещё остаются в больницах.
Вскоре правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершённое общеопасным способом. На следующий день Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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*запрещённая Верховным судом Российской Федерации террористическая организация
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https://news.mail.ru/politics/32119970/?frommail=1
“Польша выдвинула порядка 114 танков трех модификаций на расстоянии меньше чем суточный переход от границы с Беларусью и нарушила баланс сил. Это подвергает опасности территорию Беларуси»
Но пипл интересуется футболом и лимпиадой.
Наступление НАТО напоминает варку лягушки. По чуть-чуть.