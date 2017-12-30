Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2017

В планы США не входит разделение Сирии на несколько самостоятельных государств, заявил министр обороны США Джим Мэттис на встрече с журналистами в Пентагоне.

Он односложно ответил «нет» на вопрос «существуют ли планы расчленения Сирии на несколько отдельных стран». В то же время глава Пентагона сообщил, что между войсками сирийской оппозиции, поддерживаемой США, и правительственными войсками Сирии, которые поддерживает Россия, существует «демаркационная линия» и ее пересечение какой-либо из сторон «было бы ошибкой».

«Было бы ошибкой, если бы кто-то совершил это. И это не предупреждение в чей-либо адрес. Существует демаркационная линия, мы заявили, что будем действовать по одну ее сторону, а русские — по другую.

Мы продолжаем уничтожать ИГИЛ*, ничего не изменилось», — пояснил Мэттис.

При этом министр отметил координацию действий между американскими и российскими военными в Сирии.

«Мы признаем, что вдоль реки (Евфрат — прим. ред.) существует линия разграничения во избежание конфликтов. В основном это соблюдается. В этом вопросе возникали проблемы, и мы решаем их день за днем, никогда не бросали их на произвол судьбы — вопросы, касающиеся линии разграничения между нашими силами и силами россиян.

Не было ни одного случая, когда бы мы обращались к ним, и не получали ответа, как не было ни одного случая, когда бы они обращались к нам, и не получали ответа», — заявил американский министр.

В ответ на вопрос о том, намерены ли США проводить операции против ИГИЛ на территориях, контролируемых войсками сирийского режима, Мэттис ответил: «У нас в этом нет необходимости».

Читайте также: Мир в Сирии возможен лишь без США: американцы сознались в убийстве тысяч мирных граждан

* запрещенная в РФ террористическая группировка