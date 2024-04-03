До точки кипения

Суд в Мурманске в ближайшее время рассмотрит дело жителя Мончегорска, заколовшего кухонным ножом собутыльника из-за его политической позиции. Об этом сообщили в региональном управлении СКР, не уточняя, каких взглядов придерживался обвиняемый. Само преступление случилось в июле текущего года и теперь направлено для рассмотрения по существу.

Рукоприкладство, увечья различной степени тяжести, уничтожение имущества и рядовые оскорбления (которые также являются нарушением УК РФ) из-за высказанных или продемонстрированных политических убеждений граждан случаются довольно часто после начала СВО. В Екатеринбурге на днях топором разбили Lada Granta с буквой Z на стекле. В августе супруги сожгли автомобиль местного полицейского за букву Z на стекле. Позже выяснилось, что мотивом стали не столько убеждения, сколько деньги, которые обещали организаторы. Причем такие случаи были зафиксированы в разных концах страны.

Травле за демонстрацию своей поддержки российской армии и Донбассу подвергся студент журфака МГУ Степан Антропов. А заступившегося за него в сети пятикурсника Марка Лужковского пытались избить, но нападавших вовремя оттащили.

Никакой политики, сплошное хулиганство

Теоретически нападающих на людей из-за политических разногласий ждет более суровая ответственность, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.

— Мотивы могут стать причиной вменения квалифицированного состава вместо привилегированного либо основного состава. Квалифицированный состав — состав преступления с отягчающими обстоятельствами, — поясняет эксперт.

Однако чаще всего речь идет о таком квалифицирующем признаке, как совершенное из хулиганских побуждений, а не по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. О том, в каких случаях «политический мотив» может влиять на квалификацию преступления, говорится в постановлении пленума Верховного Суда от 15.11.2007 N 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». Там сказано, что под хулиганскими побуждениями следует понимать «умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода». Пленум призывает органы правосудия выяснять, кто являлся инициатором таких «побуждений», не было ли провокации с чьей-либо стороны к совершению противоправных действий.

Другое постановление пленума ВС РФ, посвященное судебной практике по делам об убийствах, говорит о том, что квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное из хулиганских побуждений) правильно в том случае, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

— Исходя из трактовок, описанных Верховным Судом РФ, можно сказать, что повод в виде политических разногласий может стать основанием для квалифицированного состава с отягчающим обстоятельством в виде хулиганского побуждения, — резюмирует юрист.

За всё, что делаем, — отвечаем вместе

Немаловажную роль в подобных конфликтах играют подстрекатели — лица, которые направляют агрессию. Уголовное законодательство отводит им вполне конкретную роль среди соучастников преступления, о чем говорится в статье 34 УК РФ.

— Согласно пункту 3 этой статьи, уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса (вид соучастия. — Ред.), за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления, — добавляет Завьялова.

Иными словами, тот, кто предлагает в комментариях «разобраться» или «уничтожить» того или иного человека, — такой же соучастник нападения, поджога, избиения. Впрочем, теория часто расходится с практикой из-за криминалистических трудностей — доказать такой вид соучастия проблематично, но тем не менее возможно.

Право на точку зрения

Профилактикой конфликтов на почве бытовой неприязни к ближнему из-за политических событий может, в частности, стать развитие в себе уважения к чужой точке зрения, считает практикующий психолог Ольга Елисеева.

— Важно понять, что каждый человек имеет полное право на свою точку зрения. Каждый из нас имеет свободу выбора, и она может быть отлична. Мы все различны, каждый из нас отдельный человек, даже если мы родственники или близнецы, — подчеркивает она.

Очень важно осознавать свои различия с другими людьми, подчеркивает специалист.

— И также важно уважать различность другого. Уважать правду другого. Правд много, а истина одна — и это не «или-или», а и «и-и», — добавила психолог.

Елисеева считает важным уметь ставить границы и делать это бережно.

— Нужно учиться говорить спокойно и ровно: «давай прекратим этот разговор», «мне неприятно, я не хочу об этом говорить», «давай учиться друг друга уважать», «давай друг друга поддерживать в непростое время, а не добивать друг друга». Для того чтобы спокойно отвечать, анализировать свои чувства. Можно записывать их, рисовать, проговаривать с кем-то безопасным и принимающим. Или отправить голосовое сообщение самому себе, — резюмирует специалист.