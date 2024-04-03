Битва за позицию: как наказывают за бытовой криминал по политическим мотивам
Иван Петров
До точки кипения
Суд в Мурманске в ближайшее время рассмотрит дело жителя Мончегорска, заколовшего кухонным ножом собутыльника из-за его политической позиции. Об этом сообщили в региональном управлении СКР, не уточняя, каких взглядов придерживался обвиняемый. Само преступление случилось в июле текущего года и теперь направлено для рассмотрения по существу.
Рукоприкладство, увечья различной степени тяжести, уничтожение имущества и рядовые оскорбления (которые также являются нарушением УК РФ) из-за высказанных или продемонстрированных политических убеждений граждан случаются довольно часто после начала СВО. В Екатеринбурге на днях топором разбили Lada Granta с буквой Z на стекле. В августе супруги сожгли автомобиль местного полицейского за букву Z на стекле. Позже выяснилось, что мотивом стали не столько убеждения, сколько деньги, которые обещали организаторы. Причем такие случаи были зафиксированы в разных концах страны.
Травле за демонстрацию своей поддержки российской армии и Донбассу подвергся студент журфака МГУ Степан Антропов. А заступившегося за него в сети пятикурсника Марка Лужковского пытались избить, но нападавших вовремя оттащили.
Никакой политики, сплошное хулиганство
Теоретически нападающих на людей из-за политических разногласий ждет более суровая ответственность, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.
— Мотивы могут стать причиной вменения квалифицированного состава вместо привилегированного либо основного состава. Квалифицированный состав — состав преступления с отягчающими обстоятельствами, — поясняет эксперт.
Однако чаще всего речь идет о таком квалифицирующем признаке, как совершенное из хулиганских побуждений, а не по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. О том, в каких случаях «политический мотив» может влиять на квалификацию преступления, говорится в постановлении пленума Верховного Суда от 15.11.2007 N 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». Там сказано, что под хулиганскими побуждениями следует понимать «умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода». Пленум призывает органы правосудия выяснять, кто являлся инициатором таких «побуждений», не было ли провокации с чьей-либо стороны к совершению противоправных действий.
Другое постановление пленума ВС РФ, посвященное судебной практике по делам об убийствах, говорит о том, что квалифицировать по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (совершенное из хулиганских побуждений) правильно в том случае, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
— Исходя из трактовок, описанных Верховным Судом РФ, можно сказать, что повод в виде политических разногласий может стать основанием для квалифицированного состава с отягчающим обстоятельством в виде хулиганского побуждения, — резюмирует юрист.
За всё, что делаем, — отвечаем вместе
Немаловажную роль в подобных конфликтах играют подстрекатели — лица, которые направляют агрессию. Уголовное законодательство отводит им вполне конкретную роль среди соучастников преступления, о чем говорится в статье 34 УК РФ.
— Согласно пункту 3 этой статьи, уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса (вид соучастия. — Ред.), за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления, — добавляет Завьялова.
Иными словами, тот, кто предлагает в комментариях «разобраться» или «уничтожить» того или иного человека, — такой же соучастник нападения, поджога, избиения. Впрочем, теория часто расходится с практикой из-за криминалистических трудностей — доказать такой вид соучастия проблематично, но тем не менее возможно.
Право на точку зрения
Профилактикой конфликтов на почве бытовой неприязни к ближнему из-за политических событий может, в частности, стать развитие в себе уважения к чужой точке зрения, считает практикующий психолог Ольга Елисеева.
— Важно понять, что каждый человек имеет полное право на свою точку зрения. Каждый из нас имеет свободу выбора, и она может быть отлична. Мы все различны, каждый из нас отдельный человек, даже если мы родственники или близнецы, — подчеркивает она.
Очень важно осознавать свои различия с другими людьми, подчеркивает специалист.
— И также важно уважать различность другого. Уважать правду другого. Правд много, а истина одна — и это не «или-или», а и «и-и», — добавила психолог.
Елисеева считает важным уметь ставить границы и делать это бережно.
— Нужно учиться говорить спокойно и ровно: «давай прекратим этот разговор», «мне неприятно, я не хочу об этом говорить», «давай учиться друг друга уважать», «давай друг друга поддерживать в непростое время, а не добивать друг друга». Для того чтобы спокойно отвечать, анализировать свои чувства. Можно записывать их, рисовать, проговаривать с кем-то безопасным и принимающим. Или отправить голосовое сообщение самому себе, — резюмирует специалист.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. События на Украине порой провоцируют бытовой криминал на почве политических разногласий, например, случаи убийств, нападений и вандализма из-за демонстрации патриотических взглядов.
2. Закон квалифицирует такие преступления чаще всего как совершенные из хулиганских побуждений, а не по мотивам политической ненависти. Но политические мотивы могут быть отягчающим обстоятельством.
3. За подстрекательство к преступлениям на политической почве в соцсетях также может наступать уголовная ответственность как для соучастников.
4. Для профилактики подобных конфликтов важно уважать чужую точку зрения и позицию, уметь вести конструктивный диалог и ставить границы бережно.
Вывод: Политические разногласия иногда становятся причиной бытовой преступности. Закон учитывает политический мотив, но чаще квалифицирует это как хулиганство. Важно уважать чужое мнение и не допускать эскалации конфликтов на этой почве.
Спасибо Павел!
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Из Всего, Вам Двуногие Предлагаемого Раздрая Там, есть Интересный Пункт..
_За всё, что делаем, — отвечаем ВМЕСТЕ_!!!
Как и Остальное не Менее Важное!!
Вам Уже и Кодексы Придумали!
Представляю что,бы Без Них Вытворяли))
Все сайты ищут Собчачку .мол пропала.притихла -кто сумел Боярыню утихомирить?и мамку её еврейскую тоже..Ну ,сдала она троих помощников в тюрьму (дело о шантаже сечина),отреклась ,что она давала такое задание.совсем молодые пацаны …НО явный факт ,все ярые притихли ,а тут вояджер поет такие песни ,который еще вчера строил из себя геракла ..Значит ,чинящие по ночам примусы ,нечто знают и чувствуют??.Что за команду получили ?? А КБ в поисках доброго Хозяина?Один игореша вэлфер еще требует,но это же невинность в сравнении с прежними обзывалками..Даже в Фейсбуке пропали стада х/ов.. Неужто 9 МАЯ будет мирный парад и БП???
Главное Попасть в _ЯБЛОЧКО_.
УМОРА))))
Лёгким Движением “руки”)))))
Маша Превращается в Кашу.
Делайте “господа товарищи” Выводы!))))))