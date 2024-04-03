В октябре 2023 г. началось активное противостояние, военная операция Израиля против Хамас / палестинцев. За прошедшие полгода тренды и цели не изменились. Повторять их нет смысла, прилагаю ссылку на разбор полугодовой давности. Последние пару месяцев ближневосточная повестка стала уходить с передовиц, конфликт стал привычной геополитической данностью. Израиль начал всё больше отдаляться от своих целей, в частности, изгнания палестинцев из Сектора Газа и Западного берега.

Арабские страны и Турция ограничиваются вялыми словесными интервенциями, Иран выставил вместо себя йеменских хуситов, бороться с партизанскими методами которых получается откровенно плохо. Вместо усиления хаоса, вплоть до блокировки Персидского залива, каждый занимается своими делами, не спеша "помогать" США и Израилю в их планах. Последним требуется повысить уровень напряженности, заставить оппонентов делать резкие шаги.

Последствия целенаправленного удара по консульству Ирана в Дамаске (Сирия), с нарушением принципов неприкосновенности дипломатических объектов, по своим последствиям совершенно не сопоставимы с ценностью убийства двух генералов КСИР. Далеко не каждый является личностью сопоставимой по масштабу с Касемом Сулеймани (1957-2020 гг.). Цель иная – подтолкнуть иранцев к более активным ответным действиям, поднять градус напряжения и в ответ продвинуться в решении своих задач по хаотизации.

На всем Ближнем Востоке только персы / шииты готовы к борьбе, остальные будут активно спускать происходящее на тормозах, максимум бить исподтишка, когда от них требуется открытая ответная агрессия. Однако, у Ирана есть все возможности ответить болезненно, но не повышая ставки, как произошло с ударами хуситов по кораблям в Красном море, что совершенно не устроит их противников.

В этом случае США и Израилю придётся искать иной путь: вынуждать население Сектора Газы прорываться в Египет, давить на Египет, устраивать теракты в Мекке и Медине, блокировать Персидский залив, наносить удар по Турции, чтобы спровоцировать волну беженцев, запускать голод и т.д. Осложняет планы нежелание и/или неспособность Европы взять на себя "ответственность" за "помощь" киевскому режиму, да даже имитацию оной. Для поднятия тонуса, проблемы создавать могут начать многим – температуру будут доводить до кипения.

И, да, не нужно искать в действиях Израиля и США прямых причинно-следственных связей, это двухходовки для формирования нужного состояния геополитической среды, оттого и кажутся многие вещи абсурдными и нелогичными…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Израиль начал отдаляться от своих целей по изгнанию палестинцев из Сектора Газа и Западного берега.

2. Арабские страны и Турция лишь вяло реагируют на конфликт, а Иран действует через хуситов, что не приносит успеха Израилю.

3. Удар по иранскому консульству в Дамаске направлен на провокацию Ирана к более активным действиям и эскалации напряженности.

4. Только Иран готов к реальной борьбе, остальные стараются избегать открытой конфронтации.

5. Если Иран ответит сдержанно, США и Израиль могут пойти на более радикальные меры: спровоцировать беженцев из Газы, теракты, блокады и т.д.

6. Действия США и Израиля представляют собой "двухходовки" для формирования нужной геополитической ситуации, поэтому могут казаться нелогичными.

Вывод:

Израиль и США стремятся к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, провоцируя Иран на резкие ответные действия. Если этого не происходит, они готовы пойти на более радикальные меры по дестабилизации региона, создавая хаос, чтобы сформировать выгодную для себя геополитическую обстановку. Их действия носят опосредованный характер "двухходовок" и могут казаться нелогичными, но направлены на достижение своих целей путем изменения геополитической среды.