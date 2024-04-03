Андрей Школьников: Непрямая логика действий Израиля
В октябре 2023 г. началось активное противостояние, военная операция Израиля против Хамас / палестинцев. За прошедшие полгода тренды и цели не изменились. Повторять их нет смысла, прилагаю ссылку на разбор полугодовой давности. Последние пару месяцев ближневосточная повестка стала уходить с передовиц, конфликт стал привычной геополитической данностью. Израиль начал всё больше отдаляться от своих целей, в частности, изгнания палестинцев из Сектора Газа и Западного берега.
Арабские страны и Турция ограничиваются вялыми словесными интервенциями, Иран выставил вместо себя йеменских хуситов, бороться с партизанскими методами которых получается откровенно плохо. Вместо усиления хаоса, вплоть до блокировки Персидского залива, каждый занимается своими делами, не спеша "помогать" США и Израилю в их планах. Последним требуется повысить уровень напряженности, заставить оппонентов делать резкие шаги.
Последствия целенаправленного удара по консульству Ирана в Дамаске (Сирия), с нарушением принципов неприкосновенности дипломатических объектов, по своим последствиям совершенно не сопоставимы с ценностью убийства двух генералов КСИР. Далеко не каждый является личностью сопоставимой по масштабу с Касемом Сулеймани (1957-2020 гг.). Цель иная – подтолкнуть иранцев к более активным ответным действиям, поднять градус напряжения и в ответ продвинуться в решении своих задач по хаотизации.
На всем Ближнем Востоке только персы / шииты готовы к борьбе, остальные будут активно спускать происходящее на тормозах, максимум бить исподтишка, когда от них требуется открытая ответная агрессия. Однако, у Ирана есть все возможности ответить болезненно, но не повышая ставки, как произошло с ударами хуситов по кораблям в Красном море, что совершенно не устроит их противников.
В этом случае США и Израилю придётся искать иной путь: вынуждать население Сектора Газы прорываться в Египет, давить на Египет, устраивать теракты в Мекке и Медине, блокировать Персидский залив, наносить удар по Турции, чтобы спровоцировать волну беженцев, запускать голод и т.д. Осложняет планы нежелание и/или неспособность Европы взять на себя "ответственность" за "помощь" киевскому режиму, да даже имитацию оной. Для поднятия тонуса, проблемы создавать могут начать многим – температуру будут доводить до кипения.
И, да, не нужно искать в действиях Израиля и США прямых причинно-следственных связей, это двухходовки для формирования нужного состояния геополитической среды, оттого и кажутся многие вещи абсурдными и нелогичными…
Андрей Школьников
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