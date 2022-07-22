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Западный мир срочно переводят на ручное управление. Андрей Школьников

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Почему ушли Бориса Джонсона? Кто убил Синдзо Абэ? Когда Китаю отдадут Тайвань, и почему это будет сделано с радостью? Каким образом в Госдепе США хотят разделить Россию?А также о том, как и почему поменялась стратегия глобалистов, и почему весь западный мир резко переводят на ручное управление. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Илье Титову геостратег Андрей Школьников.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B0GBydoO49M
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