Западный мир срочно переводят на ручное управление. Андрей Школьников
Почему ушли Бориса Джонсона? Кто убил Синдзо Абэ? Когда Китаю отдадут Тайвань, и почему это будет сделано с радостью? Каким образом в Госдепе США хотят разделить Россию?А также о том, как и почему поменялась стратегия глобалистов, и почему весь западный мир резко переводят на ручное управление. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Илье Титову геостратег Андрей Школьников.
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