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КАПИТАЛИЗМ = ДЕМОНИЗМ . Экономическая утилизация людей

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Существуют три типа общественных социальных устройств, основанных на трёх типах основных ценностей. Капитализм основан на материалистических ценностях и демоническом типе психики его лидеров. О том, как ситуацию можно и необходимо исправить – в беседе Виктории Ахметовой и Александра Усанина
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01:41 Чем подпитываются демонические планы?
03:34 О власти денег. Зачем нужны деньги?
05:55 Каков смысл человеческой жизни?
07:59 Что делает нас счастливее?
09:46 Чего не хватает в современном процессе обучения в школах?
10:21 Пример современного человечного бизнеса.
11:57 Почему Советский Союз был экономически эффективнее?
12:06 Три разных понятия в деятельности.
13:50 Призвание истинного бизнесмена.
15:05 Задача, которую необходимо решить современным людям.
17:01 Как обходиться без денег?
18:53 Как стимулируют людей? Кто создаёт "моду"?
21:10 Почему нужно срочно перенастроить экономику?
23:49 Три типа управления обществом.
26:12 Как изменить капитализм?
27:24 Божественный принцип.
28:08 О Вячеславе Тимошенко. Пример нулевого потребления.
31:51 Куда вкладывать свободное время?
33:18 Компьютерные игры: утилизация мыслей.
34:04 Ситуация с беженцами в Германии.
36:26 Как изменить современную мировую ситуацию на планете?

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Современная система нацелена на потребление и быструю смену вещей, что наносит вред экологии и заставляет людей постоянно работать, чтобы покупать новое.

2. Технологии позволяют создавать вечные вещи, что освободило бы время людей, но если они останутся в потребительском умонастроении, они потратят это время на деградацию.

3. Счастье приносят не материальные ценности, а духовное развитие, самосовершенствование и служение другим.

4. Настоящие бизнесмены стремятся к развитию личности сотрудников и обустройству жизни других людей, а не только к прибыли.

5. Россия должна предложить миру новые ценности, основанные на совершенствовании души и познании Бога.

Вывод:
Беседа подчеркивает необходимость перехода от потребительских ценностей к духовному развитию. Только изменив внутренние ценности, люди смогут использовать свободное время для самосовершенствования, а не деградации. Призыв к переосмыслению роли бизнеса как служения людям, а не погоне за прибылью. Россия видится как возможный источник новой системы ценностей, основанной на познании себя и Бога.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7sv4BbNGNHo
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