Миграционная мина заложена. Какие три процесса Запад запустил в России для подрыва страны? В студии канала «День» – Игорь Шишкин.

Основные тезисы лекции:

1. Теракт в Крокусе был организован Западом с целью взорвать Россию изнутри, спровоцировав межнациональную и межрелигиозную рознь.

2. Запад осознал, что победить Россию можно только ударом изнутри после неудачи политики внешнего давления.

3. Первоначальные планы Запада по госперевороту ("павловский вариант") и "цветной революции" ("февральский сценарий") провалились.

4. Теперь Запад будет играть на трех направлениях: мигранты – враги, русский национализм – угроза, власть – против русского народа.

5. Запад хочет стравить русских с мигрантами, используя "миграционную мину", заложенную в России в последние десятилетия.

6. Для противодействия нужно пересмотреть миграционную политику и жестко пресекать любые проявления межнациональной розни и русофобии.

Вывод:

Лектор считает, что Запад начал реализовывать новый сценарий подрыва России, нацеленный на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни через провокации вроде теракта в Крокусе. Для противостояния этим планам России необходимо ужесточить миграционную политику и бороться с любыми проявлениями экстремизма на национальной почве.