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К чему нам стоит готовиться: миграционные риски и политика Запада

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Миграционная мина заложена. Какие три процесса Запад запустил в России для подрыва страны? В студии канала «День» – Игорь Шишкин.

Основные тезисы лекции:

1. Теракт в Крокусе был организован Западом с целью взорвать Россию изнутри, спровоцировав межнациональную и межрелигиозную рознь.
2. Запад осознал, что победить Россию можно только ударом изнутри после неудачи политики внешнего давления.
3. Первоначальные планы Запада по госперевороту ("павловский вариант") и "цветной революции" ("февральский сценарий") провалились.
4. Теперь Запад будет играть на трех направлениях: мигранты – враги, русский национализм – угроза, власть – против русского народа.
5. Запад хочет стравить русских с мигрантами, используя "миграционную мину", заложенную в России в последние десятилетия.
6. Для противодействия нужно пересмотреть миграционную политику и жестко пресекать любые проявления межнациональной розни и русофобии.

Вывод:
Лектор считает, что Запад начал реализовывать новый сценарий подрыва России, нацеленный на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни через провокации вроде теракта в Крокусе. Для противостояния этим планам России необходимо ужесточить миграционную политику и бороться с любыми проявлениями экстремизма на национальной почве.

Источник: https://rutube.ru/video/307d50fe46ce42c2f265fdc0aa1d0eea/
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