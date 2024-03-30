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Атомный ренессанс Евросоюза: желание есть, ВОЗМОЖНОСТЕЙ – НЕТ!

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В ЕС заговорили о развитии атомной энергетики. В Европе понимают, что без развития "мирного атома" экономика региона нормально работать не сможет. Даже в Еврокомиссии соглашаются с необходимостью постройки новых АЭС и модернизации старых. На заинтересованность Европы в атомной энергетике повлиял конфликт на Украине. Возможен ли в Европе атомный ренессанс, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Евросоюз провел ядерный форум в Брюсселе для обсуждения строительства новых атомных реакторов, но основные страны-производители ядерных технологий (Россия, Китай, Южная Корея) не были приглашены.

2. Руководство Еврокомиссии осознало, что атомная энергетика является "зеленой" энергетикой, так как не производит парниковых газов.

3. Франция имеет успешный опыт строительства и эксплуатации атомных электростанций, но ее новые проекты затягиваются и значительно превышают запланированные сроки и бюджеты.

4. Германия отказалась от атомной энергетики, потеряв при этом необходимые компетенции и специалистов.

5. Участники форума, такие как министры иностранных дел Турции, Армении и Азербайджана, не имеют прямого отношения к ядерным технологиям.

6. Польша много лет ведет переговоры о строительстве атомных электростанций, но реальных проектов пока нет.

7. Магатэ готово поддержать возвращение Европы к атомной энергетике, понимая ее необходимость для решения энергетических проблем.

Вывод:
Евросоюз пытается возродить атомную энергетику в регионе, но сталкивается с нехваткой собственных технологий и компетенций. Форум в Брюсселе продемонстрировал желание обсуждать ядерные проекты, но без участия ключевых игроков рынка реальный прогресс маловероятен. Странам ЕС придется либо развивать собственные ядерные технологии, либо сотрудничать с внешними партнерами, такими как Россия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rfAtu9DmCYw
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