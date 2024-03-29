Возникающая, после каждого громкого преступления с участием мигрантов, дискуссия ходит по одним и тем же тейкам:

⁃ визовый режим;

⁃ а кто за вас, ленивые русские, улицы мести будет?;

⁃ Пушкина пусть учат;

⁃ мы многонациональное государство;

⁃ ЧЕМОДАН ВОЕЗАЛ ДУШАНБЕ;

⁃ русские ленивые и не умеют работать.

Ну, и так далее. Это всё ложные темы, уводящие от реальности.

А реальность, как обычно, проста.

Нужно соблюдать российские законы – и всё. Российские законы делают выгодным трудоустройство мигранта, только если альтернативы ему нет вообще: поиск или обучение работников, которые смогут сдать тестирование на патент, непосредственные расходы на патент, временный характер пребывания рабочей силы – все это дополнительные расходы, которые, в теории, делают данную рабочую силу неконкурентной.

Но данные риски и расходы легко покрываются за счет нарушений при получении патента и нарушений трудовых прав мигрантов.

Мигранты – это, по сути, рабы, которым платят копейки, содержат в жутких условиях, легко подвергают опасностям, не соблюдая правила охраны труда на производстве. За счет чего повышают их конкурентоспособность.

Но почему так происходит? С бизнесом все понятно, но где защитники прав мигрантов, их профсоюзы?

А они есть – это диаспоры, которые являются главными выгодополучателями на рынке иностранной рабочей силы.

И чего они требуют? Соблюдения трудовых прав? Вызывают ли диаспоры Трудовую и Санэпидем инспекции в места проживания мигрантов? Может, отстаивая доброе имя диаспоры борются с нелегалами? Нет! Зачем им это?

Они требуют: облегчения въезда, облегчения получения пантента на право трудоустройства, особого отношения правоохранителей, которые, якобы, должны национально-религиозные традиции мигрантов ставить выше российских законов, ну и так далее.

Диаспоры и есть главные организаторы системы современного рабства.

Для диаспор торговля соотечественниками – главный бизнес.

Наведите порядок в руководстве диаспор, наведите порядок в защите прав мигрантов. Да, их станет меньше, но это будут реально нужные нам специалисты, а не кишлачные дикари с купленными патентами и отобранными паспортами, годами живущие общагах, по 40 человек в комнатах на 20м2.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Рабство, казалось бы, осталось в далеком прошлом, но на самом деле оно никуда не исчезло, а лишь приняло новые формы. Это глобальная трагедия современности, когда вместо того, чтобы повышать уровень жизни и образования незащищенных слоев населения, их безжалостно эксплуатируют ради прибыли.

В истории человечества рабство имеет давние корни. Одним из самых мрачных периодов стала трансатлантическая работорговля, когда миллионы африканцев были похищены, обращены в рабство и перевезены через Атлантический океан для принудительного труда на плантациях Нового Света. Ужасающий факт, что сами африканцы часто выступали в роли работорговцев, охотясь на соплеменников в глубине континента и поставляя их европейским рабовладельцам в прибрежные порты.

Сегодня ситуация с использованием дешевой рабочей силы мигрантов напоминает эти мрачные времена. В США мексиканские нелегалы выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую работу. В России огромные масштабы приобрела эксплуатация трудовых мигрантов из Средней Азии, живущих в нечеловеческих условиях общежитий, работающих за гроши без соблюдения прав и норм.

Трагедия заключается в том, что главными организаторами этой системы современного рабства зачастую выступают элиты и диаспоры из тех же стран, откуда прибывают мигранты. Вместо защиты соотечественников они извлекают прибыль из их эксплуатации, лоббируя интересы работорговцев.

В советский период ситуация была иной. Союзные республики Средней Азии и Закавказья получали огромные инвестиции, развивалась промышленность, образование, поднимался уровень жизни. Проблем с миграцией почти не было, так как люди могли найти достойную работу у себя на родине.

Очевидно, что для решения этой застарелой проблемы необходимы жесткие меры на государственном уровне: усиление контроля за соблюдением прав мигрантов, требований к их образованию и квалификации, пресечение коррупционных схем, связанных с диаспорами. Но главное – совместная работа с развивающимися странами и помощь в их развитии, чтобы они могли производить полезные товары и продукты у себя и получать за это достойную плату. Это позволит людям не испытывать необходимости искать лучшую долю на стороне, покидая родные места. Вместо использования дешевой рабочей силы мигрантов следует содействовать экономическому росту их стран, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Только таким путем можно в корне решить проблему трудовой миграции и эксплуатации.