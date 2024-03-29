В результате реализации выстроенных в середине XX в. схем, бывшие колонии грабят несколько раз, создавая убытки, в то время как ТНК генерируют сверхприбыли. Государства Африки отдают бесплатно свои природные ресурсы, их население работает «за еду», без социальных гарантий, закупочные цены минимальны и фиксированы, они с трудом перекрывают прямые производственные расходы. Экспортная продукция первых переделов (например, рудный концентрат) продаётся подконтрольным ТНК зарубежным торговым домам и управляющим компаниям.

Последние реализуют продукцию уже по рыночным ценам, получая десятки процентов прибыли. Небольшая часть средств в форме иностранных инвестиций направляется обратно, но не живыми деньгами, а оборудованием, запчастями, комплектующими и услугами производства западных компаний, которые посчитаны по тройной цене. Именно эти затраты на создание, поддержание, восстановление и развитие производственных фондов проходят как инвестиции стран Европы, США, Китая и др. в красивых отчетах.

В рамках нормальной работы данные затраты являются обязательной составляющей производственной деятельности, но в рамках созданных схем – это не расходы, а инвестиции, которые необходимо обслуживать и возвращать. Расположенный на территории бывшей колонии производственный актив работает с убытками, весь перекредитован и не платит налогов. С последним ещё проще, чтобы «заманить» иностранного инвестора, местные власти подписывают кабальные условия, одним из примеров которого является СРП (соглашение о разделении продукции), по которым десятки лет нет окупаемости изначальных инвестиций, а следовательно, нет и налогов.

Расположенные во Франции подразделения ТНК платят налоги с части сверхприбылей, а также поставляют сырьё по заниженным ценам, создавая конкурентное преимущество местной экономике. Полученная прибыль разными способами выводится в офшорные юрисдикции, но 60 лет Парижу хватало получаемого с лихвой. Собственно, это и было фундаментом уровня жизни, социальных гарантий, высокой производительности, независимости во внешней политике и прочих красот Франции, которые любили ставить в пример.

С полученных денег Париж мог даже продолжать кредитовать бывшие колонии, делая это в разы дешевле для себя, путём контроля эмиссии и обращения Центральноафриканского франка (6 стран) и Западноафриканского франка (8 стран). Своего рода африканский аналог ФРС, создающий деньги из воздуха. Масштаб грядущей катастрофы для Франции, после утраты фундамента своей экономики – контроля над Африкой, завораживает.

Если в начале этой истории, ТНК были младшими партнёрами и инструментами Парижа по выкачиванию средств, то в последующие десятилетия роли поменялись. В последние годы Франция получала один удар за другим в Африке, но никто не спешил ей помочь. Ответ прост – США / «Америка отцов-основателей» практически ничего не получает с этой схемы, но её разрушение им выгодно – большие потери понесут ТНК / Фининтерн.

Последние тоже игнорировали происходящее, так как были уверены, что общие принципы сохранятся, мир будет глобальным, но им более не придётся делиться с Парижем. Его долю можно будет поделить с местными странами, повысив их лояльность. Даже приход Китая, России, Индии и др. в Африку ничего не менял. Однако, в этом раскладе не было очень важного фактора – мировой катастрофы и распада глобальной мир-системы.

И, да, когда Нигер попросил на выход военную базу США, на Западе начали догадываться, что происходящие процессы много сложнее, но пока они не готовы понять и принять, насколько всё по-другому…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Бывшие колонии Франции в Африке подвергались систематическому ограблению со стороны французских транснациональных корпораций при поддержке правительства Франции.

2. Схема работала следующим образом: африканские страны отдавали свои природные ресурсы практически бесплатно, а полученная продукция продавалась ТНК по рыночным ценам, приносящим огромную прибыль.

3. Часть средств направлялась обратно в виде инвестиций, но по завышенным ценам на оборудование и услуги западных компаний.

4. Производственные активы в бывших колониях работали с убытками, не платили налогов, но прибыль выводилась во Францию и офшоры.

5. Франция контролировала денежную эмиссию в африканских странах через франк КФА, что позволяло ей кредитовать их на выгодных условиях.

6. В последние годы влияние Франции в Африке ослабевает из-за прихода других игроков (США, Китай, Россия), но ТНК рассчитывают сохранить прежние схемы.

7. Распад глобальной мир-системы ставит под угрозу сложившуюся модель эксплуатации Африки.

Вывод: Франция в течение 60 лет после деколонизации продолжала грабить бывшие африканские колонии через сложные финансово-экономические схемы с участием ТНК при поддержке государства. Эта модель позволяла Франции поддерживать высокий уровень жизни за счет ресурсов Африки. Однако распад глобальной системы и усиление влияния других игроков ставит под угрозу дальнейшее существование этой неоколониальной модели.