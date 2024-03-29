Полный, подробный разбор первого Букваря 1691 года. Вы знали что Буквари и Азбуки к нам пришли не с Кириллом и Мефодием в середине 9 века, а с Никоном в середине 17 века =))

А в Европу первые Буквари пришли в середине 16 века как раз совпадает по времени с Тридентским Собором когда и были приняты Догматы Троицы и Новый бог и в это же время создавался Орден Иезуитов (Общество Нового Бога Иисуса Христа)

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. Буквари появились на Руси в XVI веке под влиянием греческой церкви и связаны с деятельностью ордена иезуитов.

2. В букварях было много греческих слов и образов из античной мифологии, что указывает на влияние греческой культуры.

3. Буквари содержали церковную символику, такую как кресты, церковную утварь, изображения святых, что свидетельствует о христианизации.

4. Многие слова и понятия в букварях были непонятны для русского человека того времени, так как заимствовались из греческого языка.

5. В букварях встречаются изображения фантастических существ, таких как кентавры, мифические птицы и звери.

6. Изображения и тексты букварей отражали процесс замены старого языческого мировоззрения новым христианским.

Вывод: По мнению автора, буквари, появившиеся на Руси в XVI-XVII веках, стали инструментом христианизации и вестернизации русской культуры под влиянием греческой церкви и ордена иезуитов. Они вводили греческие слова, античные образы и христианскую символику, вытесняя старые славянские традиции и языческие представления.