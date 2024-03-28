У многих русских классиков есть фразы, что в военное время нельзя осуждать действия своей страны, как нельзя критиковать её в разговоре с врагами. Особенностью культуры «Русского мира» является стайный принцип организации социума. В мирное время возможны склоки, конфликты, фракции, проявления индивидуализма, но если наступают сложные времена, то происходит резкое переключение на коллективистские формы поведения и ответственности, когда выжить можно только миром (мïръ – общество, община).

Вопреки надеждам врагов, русское общество, в широком смысле этого слова, консолидировалось, согласилось со справедливостью (!!!) проводимой политики и курса. Многие из пришедших десятилетиями не ходили на выборы, включая проживающих за рубежом, что вчера простояли по многу часов в очередях на голосование. Не просто так со стороны разных лимитрофов пошла откровенная истерика о необходимости уничтожения России. Пока это только страх, но вскоре, когда контуры ухода НАТО станут видны и доведены и до них, наступит ужас. Политики-русофобы поймут, что Западная Европа не сможет их защитить и попробует откупиться ими от России, как привыкла делать по любой проблеме.

Происходящая консолидация вокруг личности очень важна, нужно, чтобы она переходила не в партийно-политическое объединение, присущее западной культуре, а в онтологическое, мировоззренческое, принимая традиционные ценности и солидарность. С интересом ждём корректировки внутриполитического курса, чудес и уличных трибунов не жду, но надеюсь на более профессиональный взгляд по многим вопросам.

Перед западными аналитическими центрами и спецслужбами стоит очередная проверка на адекватность и профессионализм – необходимость корректировки своих моделей и программ. Пока с этим очень плохо, они только смогли выйти на глубину понимания проблем 2014 года. Собственно, информация о строительстве военной базы в Румынии относится ещё к ранее запущенным проектам, будет интересно наблюдать, кто будет финансировать вот это вот.

В своё время И.В. Сталин сказал, что победителей тоже судят, т.е. мы всегда должны тщательно анализировать действия противника и свои, чтобы упредить и избежать эксцессов. Большую часть граждан с зеленкой и недоделанных геростратов нужно в первую очередь лечить, а вот сажать нужно всех тех, кто допустил утечку персональных данных, которыми многих из них доводили до такой ситуации. Пора вводить уголовную ответственность не только в виде штрафов, но и реальные сроки для директоров по информационной безопасности / IT и генеральных директоров профессиональных операторов данных.

От человеческого фактора никто не застрахован, ошибки и взломы всегда будут, но если есть совокупность отягчающих обстоятельств, то реальные сроки: украденные личные данные использованы для преступлений средней тяжести и выше, происходит не в первый раз, не были приняты необходимые меры (оставлен проходной двор) и т.д. В случае пожара и гибели людей ответственного за пожарную безопасность сажают, так надо и тут.

И, да, отдельный вопрос манипуляции с использованием якобы обезличенных данных, но привязанных к цифровому двойнику, сбор этих данных должен быть запрещён в России, интересы национальной безопасности важнее…

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Андрей Школьников

Комментарий редакции

Запад пытался расшатать и сломить Россию, но эти попытки потерпели неудачу. Вопреки надеждам врагов, русский народ консолидировался вокруг национального лидера, поддержав справедливость проводимой политики и традиционные ценности. Однако определенная часть граждан подверглась влиянию и манипуляциям, в том числе, из-за утечек их персональных данных к мошенникам. Эти люди были обмануты и использовались для провокационных действий против власти. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, необходимо ужесточить ответственность для операторов персональных данных, ввести реальные сроки заключения для руководителей, допустивших утечки. Также в интересах национальной безопасности следует запретить сбор обезличенных цифровых данных, привязанных к личности. Наведение порядка в сфере защиты персональной информации позволит избежать эксцессов и злоупотреблений враждебными силами.