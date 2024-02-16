ШКОЛЬНИКОВ о гражданской войне и распаде США, гении Путина, будущем Европы и возможной ядерной войне
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В гостях Андрей Школьников – один из известнейших российских политологов и геостратегов. Возможна ли гражданская война в США с повторным приходом к власти Дональда Трампа? Что будет с южными штатами и ядерным оружием? Стратегические расклады в отношении Европы: голод, мигранты и угроза России? Гений Путина, или почему западная пресса педалирует тему переговоров?
Таймкоды:
00:00 Интервью в студии LIVE
00:35 Метаметрично о геостратегии: Андрей Школьников
01:01 Сценарии неопределенного будущего
04:22 Катастрофа 1991 года как реализованный сценарий
05:58 Вырождение поколений – историческая норма
10:17 Успехи современной России закладывались «подпольно»
13:01 Запад не понял Россию
18:18 Гуманитарная сфера была отдана либералам для маскировки
21:25 Запад сделал ставку на экономическую войну
25:21 Куда пойдет Запад?
27:11 ТНК успели стать «державами», террористы – нет
29:14 По США ударят латиноамериканские картели
32:37 Сценарий распада США
34:08 У Запада был шанс деградировать еще 20 лет
39:08 Голодные европейцы пойдут на Россию?
41:51 Либеральный фашизм в действии
44:18 Россия – последний оплот европейской цивилизации
48:07 Запад в геополитическом тупике
49:41 Оппоненты пока не готовы принять позицию России
55:06 «Мы готовы на капитуляцию»
1:00:25 Государство и медиасообщество
1:02:45 Доверие и репутация глобальных элит
1:07:54 Искусственный интеллект уничтожит культ демократии?
1:10:18 Новая реальность: участие в выборах станет привилегией
1:12:50 «Нужно жить в мире, где есть и материализм, и метафизика»
1:17:32 «Многоходовочки» Путина и союзы на Дальнем Востоке
1:20:07 У Китая нет долгосрочных союзников
1:23:27 Возможные сценарии победы России
1:25:42 Финал
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Андрей Школьников:
YouTube – https://www.youtube.com/@geostrategrus
Telegram – https://t.me/geostrategrus
Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus
ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au
RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/
Официальный сайт – https://shkolnikov.info/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
ВКонтакте – https://vk.com/id17923348
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Комментарий редакции
Среди основных тем беседы можно выделить следующие:
1. Геополитические сценарии развития России и мира. Обсуждались возможные варианты будущего для России, США и Европы.
2. Текущая ситуация в России и в мире. Анализировались события последних лет, в том числе спецоперация на Украине и санкции против России.
3. Внутренняя ситуация в США. Рассматривались противоречия между республиканцами и демократами, усиление латиноамериканских картелей.
4. Кризис в Европе. Обсуждались демографические и экономические проблемы европейских стран.
5. Будущее евроинтеграции. Предполагается, что ЕС не сможет удержать контроль над Восточной Европой.
6. Манипуляции западных элит, проблемы демократии на Западе.