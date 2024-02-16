ДРУЗЬЯ! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@metametrica_live

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ TELEGRAM: https://t.me/Metametrica

ВЫПУСК НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ (на них тоже надо подписаться):

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

RuTube: https://rutube.ru/video/aede052cd9c89387ef543e63aeae2f77/

ВКонтакте: https://vk.com/video-192834398_456239300

В гостях Андрей Школьников – один из известнейших российских политологов и геостратегов. Возможна ли гражданская война в США с повторным приходом к власти Дональда Трампа? Что будет с южными штатами и ядерным оружием? Стратегические расклады в отношении Европы: голод, мигранты и угроза России? Гений Путина, или почему западная пресса педалирует тему переговоров?

Таймкоды:

00:00 Интервью в студии LIVE

00:35 Метаметрично о геостратегии: Андрей Школьников

01:01 Сценарии неопределенного будущего

04:22 Катастрофа 1991 года как реализованный сценарий

05:58 Вырождение поколений – историческая норма

10:17 Успехи современной России закладывались «подпольно»

13:01 Запад не понял Россию

18:18 Гуманитарная сфера была отдана либералам для маскировки

21:25 Запад сделал ставку на экономическую войну

25:21 Куда пойдет Запад?

27:11 ТНК успели стать «державами», террористы – нет

29:14 По США ударят латиноамериканские картели

32:37 Сценарий распада США

34:08 У Запада был шанс деградировать еще 20 лет

39:08 Голодные европейцы пойдут на Россию?

41:51 Либеральный фашизм в действии

44:18 Россия – последний оплот европейской цивилизации

48:07 Запад в геополитическом тупике

49:41 Оппоненты пока не готовы принять позицию России

55:06 «Мы готовы на капитуляцию»

1:00:25 Государство и медиасообщество

1:02:45 Доверие и репутация глобальных элит

1:07:54 Искусственный интеллект уничтожит культ демократии?

1:10:18 Новая реальность: участие в выборах станет привилегией

1:12:50 «Нужно жить в мире, где есть и материализм, и метафизика»

1:17:32 «Многоходовочки» Путина и союзы на Дальнем Востоке

1:20:07 У Китая нет долгосрочных союзников

1:23:27 Возможные сценарии победы России

1:25:42 Финал

*****

Андрей Школьников:

YouTube – https://www.youtube.com/@geostrategrus

Telegram – https://t.me/geostrategrus

Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus

ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au

RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/

Официальный сайт – https://shkolnikov.info/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

ВКонтакте – https://vk.com/id17923348

#андрейшкольников #школьников #путин #сша #война #гражданскаявойна #ядернаявойна #европа #политика #metametrica

Комментарий редакции

Среди основных тем беседы можно выделить следующие:

1. Геополитические сценарии развития России и мира. Обсуждались возможные варианты будущего для России, США и Европы.

2. Текущая ситуация в России и в мире. Анализировались события последних лет, в том числе спецоперация на Украине и санкции против России.

3. Внутренняя ситуация в США. Рассматривались противоречия между республиканцами и демократами, усиление латиноамериканских картелей.

4. Кризис в Европе. Обсуждались демографические и экономические проблемы европейских стран.

5. Будущее евроинтеграции. Предполагается, что ЕС не сможет удержать контроль над Восточной Европой.

6. Манипуляции западных элит, проблемы демократии на Западе.

7. Влияние искусственного интеллекта и новых технологий на общество и политику.

В целом, в беседе затрагивались фундаментальные вопросы развития современного мира. Делался акцент на многополярность и сложность геополитической картины мира, отмечалась кризисность ситуации на Западе. Подчеркивалась важная роль России как самостоятельного центра силы.

Вывод: беседа носила стратегический характер, была посвящена анализу и прогнозированию возможных сценариев геополитического развития в условиях системного кризиса современного миропорядка.