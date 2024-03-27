Станкостроение в России, согласно официальной статистике, на подъёме. Но как выглядит создание станков в России? Умеем ли мы сегодня сами производить их элементы станков – шпиндели, шарико-винтовые передачи, системы управления? А как обстоят дела с выпуском собственного металлорежущего инструмента? Ведущие программы «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Ижевск на Концерн «Калашников», чтобы разобраться в этих вопросах.

00:00 Вступление

00:49 Станкостроение «Калашникова»

02:31 Сборочный цех

05:41 Гибридный станок

07:44 Производство ШВП

10:39 Инструментальное производство

13:44 ЦУП

16:40 Кадры

19:47 Академия

21:56 Инжиниринг в Удмуртии

23:24 Заключение

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Возрождение станкостроения в России и деятельность концерна "Калашников" в этой области:

- производство различных видов станков (универсальных, агрегатных, специальных);

- высокая степень локализации производства компонентов станков;

- сотрудничество с малыми инновационными компаниями.

2. Производство металлорежущего инструмента на концерне "Калашников":

- изготовление различных видов инструмента (резцы, фрезы, сверла, калибры);

- импортозамещение инструмента.

3. Система управления производством и образовательные программы:

- внедрение импортонезависимой системы управления производством;

- работа образовательного центра "Академия Калашникова" по подготовке кадров.

4. Привлечение молодежи и кадровая политика:

- программы для временного трудоустройства школьников и студентов;

- обучение новым специальностям и последующее трудоустройство на предприятие.

Вывод: концерн "Калашников" демонстрирует всесторонний подход к развитию производства, включая восстановление станкостроительных компетенций, локализацию производства компонентов, сотрудничество с малым инновационным бизнесом, внедрение современных систем управления и активную образовательную политику по привлечению и подготовке кадров, особенно среди молодежи. Это свидетельствует о системных усилиях по импортозамещению и возрождению промышленного потенциала России.