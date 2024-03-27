Больше станков! Пошёл рост отрасли! Показываем завод Концерна «Калашников»
Станкостроение в России, согласно официальной статистике, на подъёме. Но как выглядит создание станков в России? Умеем ли мы сегодня сами производить их элементы станков – шпиндели, шарико-винтовые передачи, системы управления? А как обстоят дела с выпуском собственного металлорежущего инструмента? Ведущие программы «Время – вперёд!» Евгений Супер и Наталья Кириллова отправились в Ижевск на Концерн «Калашников», чтобы разобраться в этих вопросах.
00:00 Вступление
00:49 Станкостроение «Калашникова»
02:31 Сборочный цех
05:41 Гибридный станок
07:44 Производство ШВП
10:39 Инструментальное производство
13:44 ЦУП
16:40 Кадры
19:47 Академия
21:56 Инжиниринг в Удмуртии
23:24 Заключение
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Возрождение станкостроения в России и деятельность концерна "Калашников" в этой области:
- производство различных видов станков (универсальных, агрегатных, специальных);
- высокая степень локализации производства компонентов станков;
- сотрудничество с малыми инновационными компаниями.
2. Производство металлорежущего инструмента на концерне "Калашников":
- изготовление различных видов инструмента (резцы, фрезы, сверла, калибры);
- импортозамещение инструмента.
3. Система управления производством и образовательные программы:
- внедрение импортонезависимой системы управления производством;
- работа образовательного центра "Академия Калашникова" по подготовке кадров.
4. Привлечение молодежи и кадровая политика:
- программы для временного трудоустройства школьников и студентов;
- обучение новым специальностям и последующее трудоустройство на предприятие.
Вывод: концерн "Калашников" демонстрирует всесторонний подход к развитию производства, включая восстановление станкостроительных компетенций, локализацию производства компонентов, сотрудничество с малым инновационным бизнесом, внедрение современных систем управления и активную образовательную политику по привлечению и подготовке кадров, особенно среди молодежи. Это свидетельствует о системных усилиях по импортозамещению и возрождению промышленного потенциала России.
Красивая эта якутка.