Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Первый удар по ПХГ на Украине

38 1

Первый удар по ПХГ на Украине

Глава Нафтогаза Украины заявил о повреждениях объектов компании на западе страны.

"Попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаза" – оператора газохранилищ Украины. Повреждено технологическое оборудование".

При этом Минобоооны РФ по результатам ракетных ударов заявило:

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров".

То есть повреждение оборудования газового хранилища было не случайным (падение обломком\в), а целенаправленным.

Атаке ударных БЛА Герань-2, крылатых и гиперзвуковых ракет подвергся Газообменный пункт №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны. ️

На объекте возникло мощнейшее возгорание, которое не удаётся потушить. Задействовано более 10 пожарных экипажей и специализированная техника. Самые значительные повреждения получила скважина №197. На данный момент газообменный пункт не способен полноценно функционировать, а восстановительные работы могут занять значительное время.

Объект является одним из самых крупных и важных газообменных пунктов не только в регионе, но и во всей Украине. Он расположен на перекрестке основных трубопроводов и обеспечивает перекачку и распределение газа по различным направлениям. Играет ключевую роль в обеспечении населения и промышленных предприятий газом, и его работа тесно связана с энергетической безопасностью региона.

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ является 2м по величине в Европе и крупнейшим на Украине. Расположено во Львовской области на расстоянии 20 км от г. Стрый. Емкость ПХГ составляет 17 млрд м3. Модернизация в 2018 под хранение газа из ЕС. Кроме этого, объект является одним из ключевых звеньев в системе газоснабжения военных объектов противника. Он обеспечивает поставку сжиженного природного газа, который используется для энергоснабжения военных бункеров, складов, командных пунктов и других объектов.

https://t.me/neinsider/6232 – цинк

После 2024 года надобность в украинской ГТС фактически начнет стремиться к нулю. Как собственно и в газовых хранилищах.
 

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9048566.html
Метки: война на украине, вс рф, газ, энергоносители
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 11 января 2019
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 08 октября 2015
Последние новости с Украины и Новороссии за 15 июля 2014
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12173 9401
    chu два часа назад

      Я думаю что МАГАТЭ теперь будет построже к Украине. Если не будет то и МАГАТЭ не очень надо.
      Теперь много во время посевной решат калийные удобрения.
      И все на этом.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru