Первый удар по ПХГ на Украине

Глава Нафтогаза Украины заявил о повреждениях объектов компании на западе страны.



"Попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа "Укртрансгаза" – оператора газохранилищ Украины. Повреждено технологическое оборудование".

При этом Минобоооны РФ по результатам ракетных ударов заявило:

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров".

То есть повреждение оборудования газового хранилища было не случайным (падение обломком\в), а целенаправленным.

Атаке ударных БЛА Герань-2, крылатых и гиперзвуковых ракет подвергся Газообменный пункт №3 вблизи населенного пункта Пятинчаны. ️

На объекте возникло мощнейшее возгорание, которое не удаётся потушить. Задействовано более 10 пожарных экипажей и специализированная техника. Самые значительные повреждения получила скважина №197. На данный момент газообменный пункт не способен полноценно функционировать, а восстановительные работы могут занять значительное время.

Объект является одним из самых крупных и важных газообменных пунктов не только в регионе, но и во всей Украине. Он расположен на перекрестке основных трубопроводов и обеспечивает перекачку и распределение газа по различным направлениям. Играет ключевую роль в обеспечении населения и промышленных предприятий газом, и его работа тесно связана с энергетической безопасностью региона.

Бильче-Волицко-Угерское ПХГ является 2м по величине в Европе и крупнейшим на Украине. Расположено во Львовской области на расстоянии 20 км от г. Стрый. Емкость ПХГ составляет 17 млрд м3. Модернизация в 2018 под хранение газа из ЕС. Кроме этого, объект является одним из ключевых звеньев в системе газоснабжения военных объектов противника. Он обеспечивает поставку сжиженного природного газа, который используется для энергоснабжения военных бункеров, складов, командных пунктов и других объектов.

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После 2024 года надобность в украинской ГТС фактически начнет стремиться к нулю. Как собственно и в газовых хранилищах.

